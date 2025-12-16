Córdoba se posiciona como gran sede de eventos tras el show de Shakira

Kraisman busca suspender los juicios en su contra con una approbation de $2 millones
El dirigente del PJ cordobés, quien ahora recuperó la libertad, intentará frenar las causas en su contra por el caso de la empleada fantasma y la bondiola robada.
Tras el concierto de la artista colombiana, la provincia se volvió a consolidar como uno de los principales escenarios del país para la realización de grandes espectáculos.
Luego de los dos shows de la artista colombiana, Shakira, en la provincia de Córdoba, se registró un gran movimiento turístico durante este fin de semana ocasionado por el evento musical. Se detectó una alta ocupación en la hotelería de la Ciudad de Córdoba y alrededores, también hubo una alta demanda en la gastronomía y el comercio.
Se cree que ambas jornadas movilizaron alrededor de 120 mil personas, dentro de ese grupo se encontraban tanto turistas como acompañantes, los conciertos trajeron visitantes desde distintos puntos del país y la región (Uruguay y Chile).
El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, elogió al evento tras considerarlo clave para consolidar a la provincia como un destino preparado para albergar espectáculos de gran escala, gracias a su infraestructura, conectividad y capacidad de servicios, fortaleciendo además el posicionamiento de Córdoba en el calendario nacional e internacional de eventos.
"Como lo impulsa y promueve el gobernador Martín Llaryora, la economía naranja sostiene, genera y moviliza distintos a una inmensa cantidad de sectores de nuestra provincia", indicó Capitani.
Lejos de la retirada, “la vieja guardia” quiere a Schiaretti o a Vigo en la cámara alta, mientras el gobernador arma su propia base de poder dentro del PJ provincial.
El Intendente Fabricio Díaz, junto a integrantes del Ejecutivo, presentaron la programación de verano con actividades culturales, deportivas y turísticas, destacando la colaboración público-privada.
Pretto, de vice intendente a streamer | Una campeona celeste | Un cálculo corregido a las apuradas | Rodriguez Machado, presidenta
La elección de Leonel Chiarella como presidente de la UCR reconfiguró el tablero nacional. En Córdoba, dejó ganadores claros, ausencias ruidosas y un dilema estratégico que vuelve a tensar al partido frente al peronismo y al Frente Cívico.
Lejos de la retirada, “la vieja guardia” quiere a Schiaretti o a Vigo en la cámara alta, mientras el gobernador arma su propia base de poder dentro del PJ provincial.
Con la incorporación de Juan Manuel Aráoz a la secretaría de Seguridad, el gobierno busca darle mayor fortaleza a la gestión diaria de Seguridad. Lito Bevilacqua pasa al ministerio de Miguel Siciliano. Apuesta política por Juan Pablo Quinteros.
Comenzará a debatirse este martes en una comisión conjunta en la Legislatura, pero los legisladores de la oposición y los jubilados temen que el oficialismo capitalice el reclamo popular para avalar un proyecto de emergencia de la Caja Previsional y que prevé topes en las jubilaciones más altas.