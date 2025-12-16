Córdoba se posiciona como gran sede de eventos tras el show de Shakira

Tras el concierto de la artista colombiana, la provincia se volvió a consolidar como uno de los principales escenarios del país para la realización de grandes espectáculos.

Provincial16 de diciembre de 2025
Por Redacción Alfil

Luego de los dos shows de la artista colombiana, Shakira, en la provincia de Córdoba, se registró un gran movimiento turístico durante este fin de semana ocasionado por el evento musical. Se detectó una alta ocupación en la hotelería de la Ciudad de Córdoba y alrededores, también hubo una alta demanda en la gastronomía y el comercio. 

Se cree que ambas jornadas movilizaron alrededor de 120 mil personas, dentro de ese grupo se encontraban tanto turistas como acompañantes, los conciertos trajeron visitantes desde distintos puntos del país y la región (Uruguay y Chile).

El presidente de la Agencia Córdoba Turismo, Darío Capitani, elogió al evento tras considerarlo clave para consolidar a la provincia como un destino preparado para albergar espectáculos de gran escala, gracias a su infraestructura, conectividad y capacidad de servicios, fortaleciendo además el posicionamiento de Córdoba en el calendario nacional e internacional de eventos.

"Como lo impulsa y promueve el gobernador Martín Llaryora, la economía naranja sostiene, genera y moviliza distintos a una inmensa cantidad de sectores de nuestra provincia", indicó Capitani.

