De Rivas, presente en la “hinchada local” de Llamosas durante su asunción

Por Julieta Fernández

Desde ayer, Juan Manuel Llamosas es la tercera autoridad de la Provincia. El ex intendente de Río Cuarto finalmente accedió a formar parte del Poder Legislativo, cargo para el cual fue electo a mediados del 2023, cuando acompañó la candidatura a gobernador de Martín Llaryora. El ex mandatario municipal ingresó a la Legislatura en una jornada particular en la que los ánimos se vieron caldeados desde temprano, con la movilización de distintas agrupaciones sindicales que manifestaron su rechazo al aumento de los aportes de los trabajadores estatales a la Caja de Jubilaciones.

A la hora de prestar juramento, el dirigente riocuartense tuvo su “hinchada propia”, con el intendente Guillermo De Rivas presente en la Unicameral, así como también ex funcionarios municipales como Ricardo Rojas; los ex intendentes Ricardo Reynoso (Chaján) y Rubén Moine (San Basilio); la ex legisladora Milena Rosso; el intendente de Sampacho y presidente de la Comunidad Regional, Franco Suárez y el actual secretario de Prevención y Convivencia, Gastón Maldonado (quien también integró la gestión Llamosas).

“Felicitaciones querido compañero por tu asunción como presidente provisorio de la Legislatura, tercera autoridad de la provincia. Un rol clave para fortalecer la institucionalidad, el diálogo democrático y el trabajo conjunto en beneficio de los cordobeses”, dijo el intendente de Río Cuarto sobre las expectativas que guardan en relación al nuevo rol de su antecesor. Claro está, la nueva posición que ocupa Llamosas también despertó especulaciones sobre si habrá alguna injerencia mayor de parte del Panal en distintos aspectos de la gestión municipal: algo que nadie afirma pero tampoco niega del todo. No obstante, también se han alimentado especulaciones sobre movimientos en la delegación local del Centro Cívico pero nada ha sido confirmado de manera oficial.

El legislador Facundo Torres (quien ocupó previamente el cargo de presidente provisional) destacó a Llamosas por su experiencia como defensor del Pueblo en Río Cuarto. “Ocupó ese espacio con una impronta innovadora y de manera eficiente y de esa forma empezó a forjar su carrera política en Río Cuarto. Luego fue elegido intendente de la Capital Alterna en dos gestiones consecutivas y fue nuestro primer candidato a legislador provincial en el 2023. Tenía sobradas condiciones y se había propuesto que ocupase el espacio al que hoy está accediendo. No lo hizo en su momento, entendiendo que su responsabilidad con Río Cuarto lo llevaba a terminar su mandato y generar las condiciones para que la ciudad de Río Cuarto vuelva a elegir a un intendente que continúe el proyecto que él llevó durante ocho años”, dijo Torres y agregó que “Juan Manuel llegó hoy al lugar que naturalmente debería haber estado si no fuera porque Río Cuarto tuvo elecciones el año posterior a las elecciones provinciales”.

Tal como lo indicó Alfil en ediciones anteriores, el ex intendente de Río Cuarto ha recibido el apoyo de distintos mandatarios de la región que aseguran que es un hecho inusual que un riocuartense ocupe el rol de tercera autoridad provincial. En contraparte, también han depositado expectativas en relación al perfil que adoptará en la Legislatura y en cierta esperanza de contrarrestar la predominancia de dirigentes capitalinos en la mesa chica del gobierno provincial.