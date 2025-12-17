Redacción AlfilEnroque Corto16 de diciembre de 2025
Pretto, de vice intendente a streamer | Una campeona celeste | Un cálculo corregido a las apuradas | Rodriguez Machado, presidenta
Carolina BiedermannProvincial16 de diciembre de 2025
La elección de Leonel Chiarella como presidente de la UCR reconfiguró el tablero nacional. En Córdoba, dejó ganadores claros, ausencias ruidosas y un dilema estratégico que vuelve a tensar al partido frente al peronismo y al Frente Cívico.
Bettina MarengoProvincial16 de diciembre de 2025
Lejos de la retirada, “la vieja guardia” quiere a Schiaretti o a Vigo en la cámara alta, mientras el gobernador arma su propia base de poder dentro del PJ provincial.
Yanina Soria16 de diciembre de 2025
Con la incorporación de Juan Manuel Aráoz a la secretaría de Seguridad, el gobierno busca darle mayor fortaleza a la gestión diaria de Seguridad. Lito Bevilacqua pasa al ministerio de Miguel Siciliano. Apuesta política por Juan Pablo Quinteros.
Gabriela YalangozianProvincial16 de diciembre de 2025
Comenzará a debatirse este martes en una comisión conjunta en la Legislatura, pero los legisladores de la oposición y los jubilados temen que el oficialismo capitalice el reclamo popular para avalar un proyecto de emergencia de la Caja Previsional y que prevé topes en las jubilaciones más altas.