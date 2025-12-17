

“Hubieran votado a favor”



El dirigente oficialista se acercaba a la cronista con una queja sobre el mensaje que dieron desde el bloque Primero Río Cuarto. La bancada radical-juecista manifestó haber impulsado la eliminación de medidas tributarias que generaban una mayor presión fiscal sobre productores de la ciudad.

Dirigente oficialista: No niego que la primera minoría había planteado que se le tenían que bajar las tasas al agro. Y así se hizo. Diría que la modificación más importante que se le hizo al Presupuesto 2026 tiene que ver con eso: la quita de la tasa sobre guías y remates de hacienda.

Periodista: Ellos se habían reunido con la Rural también por ese tema y por otra alícuota que, entiendo, al final tampoco se va a implementar.

D O: Insisto, sé que ellos ya venían planteando este tema y les doy crédito por eso. ¿Cómo olvidar ese video del Kily (Pablo) Benítez vestido de gaucho y con una vaca de fondo? Cine puro (risas).

P: Ah, querías aprovechar de tirar esa (risas)…

D O: Pero me parece perfecto y es bueno que hayamos coincidido en esa mirada de no ponerle más presión impositiva a nuestros productores. Pero si uno va a los hechos concretos, ¿por qué no votaron a favor del presupuesto entonces?

P: Creo que dejaron en claro que no acompañaban por los otros aumentos en otros tributos…

D O: Ok, lo tomo. Pero después no sirve hacerse el héroe en las redes sociales diciendo que impulsaste la quita de tasas para el sector. Hubieran votado a favor. Si no acompañaron, por la razón que sea, no acompañaron…



“No importa el clima”

El periodista recibía un mensaje de su informante en la región, quien advertía sobre un hecho vinculado al cierre preventivo 128 Polideportivos Sociales en la Provincia.

Informante: Che, el Gobierno anunció el cierre de los Polideportivos Sociales, pero en General Cabrera están avanzando con el Polideportivo municipal.

Periodista: ¡Claro! Ese proyecto estaba en marcha. ¿No le afectó el tema provincial?

I: No, porque es un proyecto diferente. El intendente (Guillermo Cavigliaso) está mostrando los avances a full, con el techado del Poli en pleno desarrollo. Ayer destacaban que el espacio está diseñado para que pueda disfrutarse todo el año, “sin importar el clima”. Énfasis en ese tema.

P: ¿Eso es con fondos municipales?

I: Provincia aportó para el techado. Así que…