Enroque corto en Río Cuarto

Río Cuarto17 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
presu


“Hubieran votado a favor”


El dirigente oficialista se acercaba a la cronista con una queja sobre el mensaje que dieron desde el bloque Primero Río Cuarto. La bancada radical-juecista manifestó haber impulsado la eliminación de medidas tributarias que generaban una mayor presión fiscal sobre productores de la ciudad.

Dirigente oficialista: No niego que la primera minoría había planteado que se le tenían que bajar las tasas al agro. Y así se hizo. Diría que la modificación más importante que se le hizo al Presupuesto 2026 tiene que ver con eso: la quita de la tasa sobre guías y remates de hacienda.

Periodista: Ellos se habían reunido con la Rural también por ese tema y por otra alícuota que, entiendo, al final tampoco se va a implementar.

D O: Insisto, sé que ellos ya venían planteando este tema y les doy crédito por eso. ¿Cómo olvidar ese video del Kily (Pablo) Benítez vestido de gaucho y con una vaca de fondo? Cine puro (risas).

P: Ah, querías aprovechar de tirar esa (risas)…

D O: Pero me parece perfecto y es bueno que hayamos coincidido en esa mirada de no ponerle más presión impositiva a nuestros productores. Pero si uno va a los hechos concretos, ¿por qué no votaron a favor del presupuesto entonces?

P: Creo que dejaron en claro que no acompañaban por los otros aumentos en otros tributos…

D O: Ok, lo tomo. Pero después no sirve hacerse el héroe en las redes sociales diciendo que impulsaste la quita de tasas para el sector. Hubieran votado a favor. Si no acompañaron, por la razón que sea, no acompañaron… 


“No importa el clima”

El periodista recibía un mensaje de su informante en la región, quien advertía sobre un hecho vinculado al cierre preventivo 128 Polideportivos Sociales en la Provincia.

Informante: Che, el Gobierno anunció el cierre de los Polideportivos Sociales, pero en General Cabrera están avanzando con el Polideportivo municipal.  

Periodista: ¡Claro! Ese proyecto estaba en marcha. ¿No le afectó el tema provincial?

I: No, porque es un proyecto diferente. El intendente (Guillermo Cavigliaso) está mostrando los avances a full, con el techado del Poli en pleno desarrollo. Ayer destacaban que el espacio está diseñado para que pueda disfrutarse todo el año, “sin importar el clima”. Énfasis en ese tema.

P: ¿Eso es con fondos municipales?

I: Provincia aportó para el techado. Así que…

Te puede interesar
GZUYMUAWMAAh09_

El Concejo cierra el año con balance a favor para De Rivas

Gabriel Marclé
Río Cuarto17 de diciembre de 2025

Entre consensos estratégicos y mayorías propias, el oficialismo convirtió al Concejo Deliberante en el principal sostén político de la gestión. Presupuesto, higiene urbana y reformas estructurales marcaron un año en el que el recinto funcionó más como herramienta de gobierno que como obstáculo.

ilustra-tosto-y-oviedo-pintan-bandera

En unidad, gremios se organizan para rechazar la reforma laboral

Julieta Fernandez
Río Cuarto17 de diciembre de 2025

La CGT local se reunió para organizarse de cara a la movilización que se plantea a nivel nacional para este jueves. En Río Cuarto, la concentración será en la Plaza Roca a las 11. Resaltan articulación con la CTA, con quienes ya unificaron un rechazo contundente

ilustra-pira-fernandez-rescatando-a-parodi-de-la-arena

Una riocuartense en la UCR nacional y ¿una oportunidad para “salir a flote”?

Julieta Fernandez
Río Cuarto16 de diciembre de 2025

Piera Fernández es la nueva secretaria general de la UCR nacional. La ex presidenta de la FUA e integrante del esquema de Lousteau logró otro lugar de representación política que, desde su núcleo local, ponderan como positivo para el “recambio generacional en el partido”. Se ratifica el alineamiento de la “30 de Octubre” con el proyecto de Maximiliano Pullaro.

llamosas legis

Enroque corto en Río Cuarto

Redacción Alfil
Río Cuarto16 de diciembre de 2025

Tercera autoridad  | El Foro laboral prende luces amarillas por la reforma previsional | Sigue el “runrún” | “Cerrar con una buena”

Lo más visto
c92dd375-45ca-4aeb-9162-fe8282c21831 (1)

Enroque Corto

Redacción Alfil
Enroque Corto16 de diciembre de 2025

Pretto, de vice intendente a streamer  | Una campeona celeste | Un cálculo corregido a las apuradas | Rodriguez Machado, presidenta

de-loredo-bee-sellares-mestre

UCR Nacional: orden arriba, ruido abajo, impacto en Córdoba

Carolina Biedermann
Provincial16 de diciembre de 2025

La elección de Leonel Chiarella como presidente de la UCR reconfiguró el tablero nacional. En Córdoba, dejó ganadores claros, ausencias ruidosas y un dilema estratégico que vuelve a tensar al partido frente al peronismo y al Frente Cívico.

ilustra-llaryora-pone-fichas-seguridad

Llaryora retoca Seguridad y busca que sea su activo para el ´27

Yanina Soria
16 de diciembre de 2025

Con la incorporación de Juan Manuel Aráoz a la secretaría de Seguridad, el gobierno busca darle mayor fortaleza a la gestión diaria de Seguridad. Lito Bevilacqua pasa al ministerio de Miguel Siciliano. Apuesta política por Juan Pablo Quinteros.

Acompañando-a-los-jubilados

Tratan iniciativa por el 82% y la oposición habla de un "Caballo de Troya"

Gabriela Yalangozian
Provincial16 de diciembre de 2025

Comenzará a debatirse este martes en una comisión conjunta en la Legislatura, pero los legisladores de la oposición y los jubilados temen que el oficialismo capitalice el reclamo popular para avalar un proyecto de emergencia de la Caja Previsional y que prevé topes en las jubilaciones más altas.