¿Un café con “Minino”?

La periodista dialogaba con el militante peronista sobre una declaración que brindó el intendente de Holmberg, Maximiliano Rossetto, al stream Tablero Abierto (producción de Alfil).

Militante: ¿Escuché bien o Rossetto dijo que tiene pendiente un café con el ex intendente Miguel Negro?

Periodista: Así es. O al menos en eso quedaron. A mí también me sorprendió.

M: Claro, dice que no han cruzado más que un saludo en los últimos seis años. Tremendo. Pero me parece valioso que el Maxi esté dispuesto a escucharlo. Le tiene respeto al “Minino”, más allá de las diferencias. Y esto hablaría de cierta reivindicación de Negro. La última campaña municipal fue bastante áspera y a varios nos sorprendió su enojo con la Provincia y con el hecho de que hayan respaldado a otro candidato. En fin, siempre el buen diálogo tiene que prevalecer y me parece muy sano que lo hayan planteado. Le encargo el chisme de lo que resulte de esa charla (risas).



Del 100 al 109

El periodista consultaba con su informante en el Concejo Deliberante para conocer datos de la previa al tratamiento en segunda lectura del proyecto que modifica el sistema de transporte urbano de pasajeros.

Periodista: ¿Hoy sale el nuevo sistema de transporte? Como para cerrar bien el año, ¿no?

Informante: Es positivo, sí. Me preocupa un poco el tema de cómo se organizarán las líneas.

P: ¿Por qué? ¿Vuelven los números?

I: Sí, pero no de la forma esperada. Dicen que avanzan con una modificación para ordenar el esquema y evitar confusiones, pero la denominación quedó a medias entre el sistema viejo, el que está vigente y uno nuevo.

P: ¿Cómo sería eso?

I: Las líneas troncales van a seguir identificadas con letras, pero los actuales ramales pasarán a tener números de tres cifras. Por ejemplo, las troncales A, B, C y D siguen igual porque están consolidados, pero los que hoy funcionan como ramales van a modificar sus recorridos y serán identificados con números que van del 100 al 109.

P: ¿Por qué tres cifras y no un número común?

I: Aparentemente, quieren evitar que los usuarios los asocien con recorridos antiguos, los de antes que empezaran las letras. Con el nuevo esquema se busca marcar un corte definitivo.

P: Me pregunto qué pensará el usuario.

I: Se tendrá que acostumbrar a otro cambio. Yo creo que lo importante es el centro de esta renovación, el fin de los trasbordos y una mejora definitiva en los recorridos y frecuencias.

P: ¿Lo de los números nuevos se decidió en conjunto con la oposición?

I: Al menos es lo que anuncia el oficialismo, que coincidieron en que este sistema genera menos confusión, recorridos más claros y un intento por ordenar un sistema que arrastra cambios superpuestos desde hace años.

P: ¿Saldrá por unanimidad?

I: Dicen que, sí. Yo desconfío. Recuerde que, en primera lectura, la gente del bloque radical se abstuvo. Me da curiosidad ver qué hace Gabriel Abrile, que viene de romper con el tema del pliego de Higiene Urbana.

Vecinalismo “en orden”

El informante se comunicaba con el periodista sobre el cierre de la edición para llevarle información de último momento.

Informante: No sé si se enteró, pero está por empezar la asamblea del Círculo Vecinal de Río Cuarto. Se renuevan autoridades.

Periodista: Algo escuché del tema. ¿Se vota entre diferentes listas?

I: No. Sin competencia, la lista de Hugo Díaz se impondrá y el dirigente continuará como presidente. Aparentemente, iba a dar su lugar a otro, pero lo convencieron para que vaya por otro mandato. Parece que algunos se veían venir que podía presentarse alguien que iba a causar algún chispazo.

P: ¿Quién?

I: Se decía que Graciela Correa. Es más, su gente pedía que encabezara la lista única y que, si no la dejaban, vaya por afuera. Finalmente, no pasó.

P: ¿Más internas en el vecinalismo? Pensé que eso se había diluido.

I: Siempre hay internas. Están los que quieren renovar un poco y otros que se mantienen con viejas formas. Mire, hoy hay siete vecinales intervenidas por distintas instituciones. Tres de ellas están intervenidas por el hijo de Teresa Díaz.

P: ¡Ah! Por ahí viene la cosa. ¿Y la normalización no está con la Municipalidad ayudando?

I: Claro, pero hasta ahí. El vecinalismo es una raza única que resuelve conflictos con sus propias formas. Aunque, es verdad, con el comienzo de la era De Rivas se ve otro movimiento. Ojalá que sea para mejor.



Movimiento en el EMOS

La periodista consultó a su informante dentro del Ente Municipal de Obras Sanitarias sobre la designación del reemplazante de Juan José Osés.

Periodista: ¿Alguna novedad? Hace unos días parecía que era inminente el nombramiento del nuevo presidente del EMOS.

Informante: Todo puede pasar antes de fin de año pero le digo lo que yo veo: creo que el Ricky Tosto (secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias) tuvo un buen diálogo con el intendente y eso fue clave para garantizar la prestación del servicio y que todo esté ordenado. En general, noto tranquilidad. Aunque sí sé que hubo algo de movimiento en las últimas horas. No por lo de la nueva autoridad pero sí por un tema que tiene que ver con la migración o unificación de los sistemas.

P: ¿Cómo es eso?

I: Sé que el secretario de Economía, Pablo Antonetti y la subsecretaria de Hacienda, Irina Terzaghi estuvieron reunidos con parte del directorio.No es raro porque ya sabemos que hace rato que el área tiene presencia en el ente pero justo el director opositor no estaba. En fin, noto que algunos sectores sí tienen cierta preocupación de que se lleguen a unificar los sistemas en el corto plazo. Es sabido que desde la Muni tratan de dar un mensaje que garantice que el ente no va a perder su autonomía. Y se lo han hecho saber al gremio.Los trabajadores han sido bastante claros en ese sentido. Hay cierta alerta para que esa unificación de sistemas no se dé tan rápido, porque sabemos que se viene el cobro del pago anual dentro de poco.

P: Pareciera que hay desconfianza, por cómo lo cuenta.

I: No sé si ese es el término. Es simplemente estar alerta. Porque si se avanzara en algo que le quite autonomía al ente, hasta podría haber presentaciones judiciales porque se estaría incumpliendo una ordenanza que bien deja en claro la autonomía del régimen económico y financiero del ente.

P: ¿Y lo de la unificación o migración de los sistemas?

I: Voy a darles la derecha en algo a Economía: no todo es tan negativo si se aprovecha esa unificación para mejorar cuestiones informáticas del EMOS que han quedado algo atrasadas. Ahora, si el sistema funciona como cierto software que algunos seguimos esperando… mejor no digo más nada (risas).