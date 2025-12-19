Muchas músicas y algunas fotos



Por Gabriel Abalos

[email protected]



Concierto navideño, coro y orquesta

En la Sala de las Américas del Pabellón Argentina (Av. Haya de la Torre s/n, Ciudad Universitaria) hay un gran Concierto de Navidad este viernes, con más de cien artistas sobre el escenario. Navidades – Concierto Sinfónico Coral, reúne a la Orquesta Filarmónica de Córdoba, el Coro Aballay (Municipalidad de Salsipuedes) y la Cantoría de la Merced, con la dirección del maestro Santiago Ruiz esta noche desde las 20.30. El repertorio contiene obras emblemáticas del período celebratorio de esta parte del año, entre ellas Christmas Suite de A. Rowley, Fantasia on “Greensleeves” de R.V. Williams, Carol of the Magi, de John Rutter, Christmas Festival de Leroy Anderson, La Navidad de Juanito Laguna de Castilla y Leguizamón (arr. Camilo Matta), La Navidad Nuestra de Ariel Ramírez y Félix Luna (arr. Fabricio Aballay, Santiago Ruiz); y Hallelujah de Georg F. Handel.

Entradas anticipadas general $21000, estudiantes y jubilados $18000. En puerta: $24000, estudiantes y jubilados $21000.

Manifiesto Alegría, 25 años

A la vez una despedida del año y la celebración de los 25 de trayectoria del Taller de Experimentación Fotográfica Manifiesto Alegría se realiza esta noche, desde las 20, en el espacio Bastón del Moro (Chacabuco 489). Se presentará en la ocasión Etcétera, un corto de 13 minutos que resume el trabajo producido entre agosto y noviembre por el grupo de taller 2025. Etcétera es el resultado de una serie de ejercicios realizados a partir de dos cajas contenedoras de documentos que atesoran restos dispersos de una historia familiar.

Manifiesto Alegría es un proyecto independiente coordinado por el destacado fotógrafo Gabriel Orge, que funciona como taller de experimentación concentrado en la producción y en la formación de sus participantes en torno a la fotografía contemporánea. Allí se han explorado durante el último cuarto de siglo ideas y procesos desde el arte, el cuerpo, la memoria y la técnica incorporando experiencias en el laboratorio, transferencia, goma bicromatada, iluminación y más. La proyección se hará a las 21 y desde las 22 habrá fiesta para celebrar y también para invocar hacia adelante. Entrada libre y gratuita.

Lucre Ortiz canta a Gilda

En Pez Volcán (Av. Marcelo T. de Alvear 835) se presenta esta noche la artista Lucre Ortiz, quien ofrece su espectáculo Volverte a ver - Gilda, un homenaje a “la santa de la Cumbia” y una velada llena de emociones y mucho baile mientras se entonan canciones de comienzo al fin de la artista fallecida en un accidente en 1996. Compositora, pianista, cantante y arregladora cordobesa, Lucre Ortiz tiene una activa trayectoria y ha sido fundadora y parte de varias bandas previo a lanzarse como solista, con su primer disco en 2015. Promete un bailongo irresistible junto a su banda que integran su titular en piano, acordeón y voz, Pamela Merchán en bajo y coros, Facundo Domínguez en guitarra, Diego Tercel en percusión, Regina Grigioni en trombón, Manuel Farías en trompeta y Emiliano Serradel en güira. Pepe Paroloni es el presentador y como invitadas participan las voces de Mara Santucho y Vero Bie. Otra invitada, la DJ Candelirio, tirará cumbias a la pista hasta el amanecer. Anticipadas en Al Pogo $12000, en puerta $15000.

Toca el Trío de Guillermo Ré

Actúa esta noche en Medio Tono (Rosario de Santa Fe 414) Guille Re con su trío, conformado por Sergio "Chicho" Bazán (percusión) y Juan Nieva (guitarra), con el cual fusiona música folklórica argentina y latinoamericana. El destacado guitarrista, charanguista, cantautor y docente (es profesor en la Universidad Provincial de Córdoba), ha seguido una larga trayectoria desde la formación del recordado ensamble La Minga, a fines de los ‘90. Su carrera solista continúa, siempre fiel al folklore, pero con momentos tangueros y también con un gusto particular por el fado portugués. El trío data de un año atrás y representa la más nueva versión de un gran intérprete, muy bien acompañado. Será a las 21, entradas desde $8000.

Cierre de temporada orquestal y coral

En el Teatro del Libertador San Martín (Vélez Sarsfield 365) tendrá lugar el Concierto fin de temporada que suma las masas sonoras de la Orquesta Sinfónica y el Coro Polifónico de Córdoba. Ambos organismos, con dirección de JongWhi Vakh, presentarán un programa vibrante, con las dos suites orquestales de la ópera Carmen, de Georges Bizet, el Capriccio Español de Nicolai Rimski-Kórsakov y la Obertura 1812, de Piotr Tchaikovsky.

Entradas: Platea $15000, cazuela $12000, tertulia $10000 y paraíso $7000 a través de autoentrada.com y en boletería del teatro.

Grupos vocales en un patio

En el patio del Museo Caraffa (Av. Poeta Lugones 411) hay esta noche un recital de música vocal titulado Transitando los días. Actuarán el grupo vocal femenino Senderos desde el pie, y el grupo La Semilla del Colegio de Arquitectos, con dirección coral de Darío Ferreyra. Se oirán canciones de rock nacional y composiciones populares de músicos de Argentina, Cuba, Brasil, Perú, México, con ocasión de despedir el año en un hermosa velada al aire libre. La entrada es gratuita.

Íconos religiosos, visitas subterráneas

Inauguró ayer y se podrá visitar hasta el 30 de enero, en la Cripta Jesuítica ubicada en Av. Colón esquina Rivera Indarte, la muestra Iconos iluminados, el arte sagrado en el tiempo de Navidad. La propuesta invita a descubrir el arte sagrado como lenguaje de fe, en tiempos navideños. La exposición integra dos grandes tradiciones de la historia del arte: los iconos bizantinos y los vitraux góticos, proponiendo un recorrido subterráneo donde la luz, el color y la forma adquieren un sentido trascendente y espiritual, e invitan a una conmovedora contemplación. Se puede visitar en días hábiles, con entrada gratuita, en el horario de 9 a 16.30.