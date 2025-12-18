Enroque Corto

De la Sota rechaza

La diputada Natalia de la Sota se mantuvo en su posición crítica a Javier Milei, en línea con su postura previa a las elecciones de octubre.

Informante: De la Sota anunció que votará en contra del Presupuesto de Milei, "que es de ajuste y antifederal", sostuvo. "No asegura los recursos que le corresponden a Córdoba y a los cordobeses. Niega los fondos para la Caja de Jubilaciones, para las personas con discapacidad, las universidades, la ciencia y la educación", señaló en su cuenta de X.

Alfil: No se sabe aún cómo votarán los cordobesistas estos puntos claves, pero De la Sota se encargó de hacer saber qué hará ella.

Informante: Buscará marcar la diferencia, y ponerse en la vereda del frente de Milei. Va por ahí ella.

Le bajan el pulgar a la reforma laboral

Las 62 Organizaciones Peronistas de Córdoba anticipó un rechazo frontal al proyecto impulsado por el Gobierno nacional de reforma laboral y el SEP convocó para este jueves a una movilización en defensa de los derechos laborales.

Informante: ¿Le llegó a la redacción el comunicado de las 62 organizaciones peronistas?

Periodista: Sí, un posicionamiento firme desde Córdoba: rechazo absoluto y categórico a la reforma laboral.

I: Y ojo que no es solo discurso, hay una advertencia: “Esta organización no va a permitir bajo ningún punto de vista que el presidente Javier Milei, un mandatario que gobierna de espaldas al pueblo y al servicio del FMI y de los grandes grupos empresarios, avance contra el pueblo trabajador y entregue nuestra soberanía social y laboral”.

P: ¿Y hay algún mensaje para los legisladores por Córdoba en el Congreso?

I: Por supuesto: “Exigimos que las señoras y los señores diputados y senadores asuman su responsabilidad histórica y se pronuncien claramente del lado del pueblo trabajador, y no como cómplices de esta Patria oligárquica que hoy pretende imponerse una vez más. La historia juzgará a quiénes traicionen al pueblo....”

P: Fuerte. ¿Ya avanzaron en medidas de fuerza?

I: Por lo pronto, el SEP ya puso fecha, hora y lugar para una movilización. Convocaron a los cuerpos orgánicos: congresales, cuerpo de delegados y activistas para hoy jueves 18 de diciembre a las 11:30 con concentración en Maipú 354. Parece que en el Sindicato de Empleados Públicos van a hacer escuchar el rechazo por la reforma laboral en el centro de Córdoba.

Otra vez, la discapacidad

El dictamen del Presupuesto Nacional 2026 deroga la Ley de Emergencia en Discapacidad. El colectivo, de nuevo, en estado de alerta. Un pedido a los diputados.

Informante: Las organizaciones de la provincia de Córdoba, que articulamos y movilizamos para impulsar y apoyar la Ley de Emergencia en Discapacidad, estamos muy preocupadas. Ayer hubo una conferencia de prensa encabezada por la abogada y referente del sector, Marta Lastra, porque no podemos permitir que, de nuevo, el Gobierno insista con avasallar derechos. No damos crédito.

Periodista: ¿Cuántas veces votó el Congreso esa ley?

I.: Escúcheme bien: ¡cuatro veces!

P.: ¿Y ya saben cómo votarán los diputados por Córdoba?

I.: De algunos podemos intuir como se moverán. De otro no tanto. Son muy graves las consecuencias si se llega a derogar la ley, por eso queremos ser claros en pedirles a nuestros diputados y al propio gobernador Martín Llaryora que no acompañen. Si no, todos terminarán siendo parte de este atropello social, moral y constitucional.

Balastegui y Bee Sellares suben el volumen radical

El concejal cierra su labor legislativa con un acto político-institucional, con guiño a la conducción nacional de la UCR.

—Periodista: Veo invitación en mano y tono de balance. ¿Qué se cocina en el Concejo?

—Informante: Juan Balastegui cierra la labor legislativa 2024–2025. Con mensaje político.

—P.: ¿En qué sentido?

—I.: El lema dice: ideas, diálogo y consensos.

—P.: ¿Y la presencia de Javier Bee Sellares?

—I.: Clave. Vicepresidente de la UCR nacional. Con intención de ser Intendente en Córdoba.