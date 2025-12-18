Carlos Lezcano fue designado como el nuevo Fiscal General

Durante la madrugada de este jueves, el pleno prestó conformidad para nombrar al abogado en este cargo del Ministerio Público Fiscal.

Provincial18 de diciembre de 2025
Durante la madrugada del jueves, la Unicameral aprobó el pliego para designar Carlos Ruebén Lezcano, candidato propuesto por el Ejecutivo y actual juez de Control N° 5, como próximo Fiscal General de la Provincia. 

Es abogado desde 1992, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó un ejercicio libre de la abogacía entre 1993 y 2003, y fue empleado legislativo (asistente de bloque) entre 1994 y 1999.

En el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, fue director entre 2000 y 2003. Desde el 1° de julio de ese año y hasta la actualidad es juez en el Juzgado de Control y Faltas N° 5. Lezcano asumirá el cargo en reemplazo de Juan Manuel Delgado, cuyo mandato vence el 15 de marzo de 2026.  

