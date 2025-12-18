Carlos Lezcano fue designado como el nuevo Fiscal General

Durante la madrugada del jueves, la Unicameral aprobó el pliego para designar Carlos Ruebén Lezcano, candidato propuesto por el Ejecutivo y actual juez de Control N° 5, como próximo Fiscal General de la Provincia.

Es abogado desde 1992, recibido en la Universidad Nacional de Córdoba. Realizó un ejercicio libre de la abogacía entre 1993 y 2003, y fue empleado legislativo (asistente de bloque) entre 1994 y 1999.

En el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Córdoba, fue director entre 2000 y 2003. Desde el 1° de julio de ese año y hasta la actualidad es juez en el Juzgado de Control y Faltas N° 5. Lezcano asumirá el cargo en reemplazo de Juan Manuel Delgado, cuyo mandato vence el 15 de marzo de 2026.