

El denominador común

La cronista recibía un mensaje del informante del Concejo Deliberante, luego de que se le otorgara la distinción de ciudadano destacado al ex diputado y referente justicialista, Gumersindo Alonso.

Informante: Se vio muy linda la ceremonia de distinción al Gumer. Muchos de sus nietos presentes y él muy contento por el reconocimiento. Mucha diversidad de dirigentes y lo noté muy conmovido al concejal juecista, Pablo Benítez.

Periodista: De hecho, creo que inició su militancia y recorrido político de la mano de Alonso, ¿no?

I: Así es. El “Kily” se mostró muy agradecido con el Gumer y dijo que el ex diputado atendía a todos y estaba disponible las 24 horas y que viajaba a la región para reunirse con instituciones. Por lo que dijo, el Gumer fue un gran mentor para él y varios de los dirigentes locales de esta generación.

P: Bueno, fue un denominador común de casi todos los concejales, ¿no? Creo que hasta el libertario, Mario Lamberghini, trabajó junto a Alonso cuando fue secretario de Agricultura.

I: Entiendo que fue así porque Mario fue coordinador nacional de Granos a fines de los ‘90. Y se notó el reconocimiento hasta de ex intendentes de la ciudad y la región que también estuvieron presentes: el Toño Rins, el Turco Jure. También Alberto Escudero (Las Higueras) y Miguel Negro (Holmberg), entre otros dirigentes que también quisieron estar en el recinto para presenciar la ceremonia. Y obvio, el presidente de la Sociedad Rural, Heraldo Moyetta, ya que el Gumer también tiene un vínculo fuerte con la institución y la presidió en algún momento.



Movilización en rechazo a la reforma laboral

La cronista dialogaba con el informante del ámbito sindical sobre la movilización que se llevó a cabo este jueves por la mañana en el centro de Río Cuarto.

Periodista: No pude acercarme a la movilización pero vi muchas imágenes. Se vio bastante concurrida, para los tiempos que corren.

Informante: Para estos tiempos donde hacía mucho no se veía una movilización con todo el arco sindical de Río Cuarto, sí. Estuvo bastante bien. Y algunos compañeros estaban en Córdoba y en Buenos Aires, así que creo que el compromiso de nuestros dirigentes ha quedado demostrado en un contundente rechazo a esta reforma que quiere imponer el gobierno nacional.

P: Uno escucha, incluso en el propio ámbito sindical, que algunos esperaban una organización así hace tiempo…

I: Soy de los que piensa así pero no le tiro ese fardo a los compañeros de Río Cuarto. Me parece que, en todo caso, es un reclamo para hacerle a la CGT nacional. Pero bueno, lo importante es la unidad que estamos demostrando las distintas centrales obreras y sostener este trabajo hacia el año que viene porque, lamentablemente, esto recién empieza.