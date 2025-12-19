Enroque corto en Río Cuarto

El denominador común

La cronista recibía un mensaje del informante del Concejo Deliberante, luego de que se le otorgara la distinción de ciudadano destacado al ex diputado y referente justicialista, Gumersindo Alonso. 

Informante: Se vio muy linda la ceremonia de distinción al Gumer. Muchos de sus nietos presentes y él muy contento por el reconocimiento. Mucha diversidad de dirigentes y lo noté muy conmovido al concejal juecista, Pablo Benítez.

Periodista: De hecho, creo que inició su militancia y recorrido político de la mano de Alonso, ¿no?

I: Así es. El “Kily” se mostró muy agradecido con el Gumer y dijo que el ex diputado atendía a todos y estaba disponible las 24 horas y que viajaba a la región para reunirse con instituciones. Por lo que dijo, el Gumer fue un gran mentor para él y varios de los dirigentes locales de esta generación.

P: Bueno, fue un denominador común de casi todos los concejales, ¿no? Creo que hasta el libertario, Mario Lamberghini, trabajó junto a Alonso cuando fue secretario de Agricultura. 

I: Entiendo que fue así porque Mario fue coordinador nacional de Granos a fines de los ‘90. Y se notó el reconocimiento hasta de ex intendentes de la ciudad y la región que también estuvieron presentes: el Toño Rins, el Turco Jure. También Alberto Escudero (Las Higueras) y Miguel Negro (Holmberg), entre otros dirigentes que también quisieron estar en el recinto para presenciar la ceremonia. Y obvio, el presidente de la Sociedad Rural, Heraldo Moyetta, ya que el Gumer también tiene un vínculo fuerte con la institución y la presidió en algún momento. 


Movilización en rechazo a la reforma laboral

La cronista dialogaba con el informante del ámbito sindical sobre la movilización que se llevó a cabo este jueves por la mañana en el centro de Río Cuarto. 

Periodista: No pude acercarme a la movilización pero vi muchas imágenes. Se vio bastante concurrida, para los tiempos que corren. 

Informante: Para estos tiempos donde hacía mucho no se veía una movilización con todo el arco sindical de Río Cuarto, sí. Estuvo bastante bien. Y algunos compañeros estaban en Córdoba y en Buenos Aires, así que creo que el compromiso de nuestros dirigentes ha quedado demostrado en un contundente rechazo a esta reforma que quiere imponer el gobierno nacional. 

P: Uno escucha, incluso en el propio ámbito sindical, que algunos esperaban una organización así hace tiempo… 

I: Soy de los que piensa así pero no le tiro ese fardo a los compañeros de Río Cuarto. Me parece que, en todo caso, es un reclamo para hacerle a la CGT nacional. Pero bueno, lo importante es la unidad que estamos demostrando las distintas centrales obreras y sostener este trabajo hacia el año que viene porque, lamentablemente, esto recién empieza. 

