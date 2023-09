Coloquio de la Unión Industrial: herencia económica peor que en 2019

Por Gabriela Origlia

El Coloquio de la Unión Industrial de Córdoba (UIC) sirvió para que, a un mes de las elecciones, los empresarios conversaran de sus expectativas y dudas de cara a un momento clave para el país. En términos políticos provinciales, reflejó el buen vínculo entre los empresarios de la provincia y el gobierno provincial. Luis Macario, presidente de la entidad, agradeció la gestión de Juan Schiaretti – “aunque quedan cosas por hacer”- a la que evaluó como “muy positiva” y le adelantó al electo Martín Llaryora que están a disposición para “el diálogo y la colaboración”.

Macario subrayó que la “situación nacional macro nos condiciona y mucho” y enfatizó que está “de moda demonizar el rol del estado y está completamente puesta en duda su utilidad. Coincido en que el Estado como está hoy no sirve. Se necesita más eficiencia”, resaltó.

Añadió: “Estamos en un momento donde hacen falta la implementación de ajustes, digámoslo así sin eufemismos”.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), dudó que el actual gobierno nacional “absorba” las recomendaciones del sector empresario. “El déficit en el camino es muy grande; sin estabilidad macroeconómica, con esta inflación, con una economía profundamente dirigista e informal, verdaderamente no se dan las condiciones para creer en el país: certidumbre, confianza y concertación”.

Subrayó que no piensan en la UIA en un Estado “ausente” sino que debe estar “donde debe estar” y los privados deben tener protagonismo en la economía. Subrayó que no “lloran” cuando le advierten al Gobierno que “no quieren parar” la industria por falta de insumos. “Estamos reclamando”, indicó.

“Queremos una industria protagonista de un diálogo institucional serio para ver hacia dónde va el país -agregó- No puede ser que acá cada dos años, porque tenemos elecciones, cambien o nos alteren sustancialmente las reglas de juego”. Funes de Rioja criticó la decisión de Sergio Massa “estableciendo sumas que salen de cualquier lado y desarticulan totalmente la situación interna de las empresas y las relaciones laborales. No son más que ejemplos de lo que no hay que hacer”, expresó.

El plato fuerte económico fue Miguel Ángel Broda. Analizó que las últimas medidas anunciadas por el ministro y candidato Sergio Massa muestran que “viene haciendo todo a la inversa de lo que se comprometió a hacer” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Proyectó una inflación anual de 180% por la expansión monetaria -en un contexto de caída de la demanda real de dinero- y con el mantenimiento de controles de precios. Aclaró que, dependiendo del ajuste de precios relativos que haga el nuevo Gobierno en diciembre, esa cifra “puede resultar un piso”.

“Hará falta un programa económico integral que debería anunciarse el mismo 10 de diciembre, con un claro diagnóstico, metas, instrumentos de estabilización y la secuencia de las reformas que se pretenden poner en marcha, a fin de generar el shock de credibilidad necesario para disolver semejante enredo”, sintetizó.

Evaluó que los anuncios del ministro y candidato Sergio Massa -a quien calificó de “piromaníaco”- ya implican un costo fiscal para la Nación de 0,5% del PBI para lo que resta de este año (“podría ser más” y del 0,4% para el 2024. “Hace más difícil cumplir con la meta comprometida con el Fondo, que ya era casi imposible”, definió.

Su estimación de déficit primario, antes del “plan platita” era de 2,4% -la meta acordada con el FMI es de 1,9%- y ahora saltó al 2,9%, cifra que crecería. Así, para cumplir con el objetivo pautado el déficit primario tendría que caer más del 40% real en lo que queda del año.

En su exposición Broda repasó que en los primeros ocho meses del año, ante la “debilidad” de la demanda privada de bonos, se vio a un Banco Central “al servicio” de las necesidades financieras del Tesoro. “Tampoco se está cumpliendo” con lo acordado con el Fondo, advirtió ya que la emisión monetaria directa del Tesoro (adelantos y utilidades) sumó $1.698 millones al final de agosto contra una meta fijada en $1.291 millones.

El economista calificó de ”transitoria” la mejora de las reservas del Banco Central en agosto por el desembolso del FMI, pero señaló que ahora la entidad compra dólares sin sumar reservas porque las “usa para intervención cambiaria” y ratificó que la mejora del tipo de cambio por la devaluación, dijo, se “esfumaría” en un mes y medio.