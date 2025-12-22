Mile afirmó que "no va a vetar el presupuesto" pero si acomadará las partidas para "cumplir con el déficit cero"

El presidente Javier Milei habló el domingo por la noche afirmó que no vetará el proyecto del Presupuesto 2026, aunque la oposición haya introducido cambios. También ratificó que el Gobierno hará cumplir la regla de déficit cero mediante una readecuación de partidas, sin crear nuevos impuestos.

"Lo primero que tenemos que destacar es que hemos podido sancionar el presupuesto", afirmó Javier Milei ante las cámaras de LN+. En ese sentido, sostuvo que "Lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero, que es la política más importante. Si no lo consigo por un lado, lo consigo por el otro. Todo sin subir impuestos".

"Ese presupuesto está construido sobre la base del déficit cero", valoró el presidente. "Vamos a buscar la forma, por todos los medios, de conseguir el déficit cero sin subir impuestos", insistió.

Respecto al debate en el congreso respecto al proyecto presentado por el oficialismo, el presidente afirmó que “En la batalla del Presupuesto hubo 14 contiendas, la primera fue lograr el quórum y segundo que se vote por capítulos. Hoy tenemos media sanción del Presupuesto y eso es importante y está construido sobre la base de déficit cero”, remarcó el Presidente en LN+.

Definiciones económicas

En la misma entrevista, el mandatario afirmó que "honrará sin sobresaltos" el vencimiento de deuda previsto para el 9 de enero, que supera los 4.300 millones de dólares. "Nosotros vamos a pagar y no vamos a tomar más deuda. Tenemos gran parte del cash y opciones abiertas de financiamiento. Recibimos US$700.000 millones en materia de ofertas de REPO", aclaró Milei.

Sobre el proceso de baja de la inflación, el presidente Milei confió en que a mediados de 2026 el Índice de Precios al Consumidor (IPC) bajará a menos del 1% mensual. “En junio o agosto la inflación va a empezar con cero”, dijo el libertario.

En ese marco, argumentó que la recomposición de las tarifas de servicios ya se ha producido, por lo cuál eso no presionará en el proceso de inflación. "Nosotros, a diferencia de otros programas nosotros hicimos el ajuste tarifario durante el programa, no engañamos a la gente", reivindicó.