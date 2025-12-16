Daniel Tillard dejará de conducir Banco Nación

El Gobierno negó que la reforma laboral se extenderá a 12 horas: "es un disparate"
El ministro de Desregulación y Transformación desmintió que las reformas impicarían un aumento a la cantidad de horas de la jornada laboral.
El Gobierno Nacional confirmó la salida del Economista cordobés y sería sustituido por su número dos en la entidad, Darío Wasserman.Economía y Política16 de diciembre de 2025Redacción Alfil
Tras la salida de Juan Pazo de la titularidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en horas recientes también se confirmó que el economista Daniel Tillard también dejará de presidir el Banco Nación y será reemplazado por el segundo Darío Wasserman, hombre del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
Tillard habría presentado su renuncia ante el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de casi dos años en la conducción de la entidad bancaria. Se espera que en las próximas horas el Ministerio de Economía formalice los cambios a través de un decreto que se publicará en el Boletín Oficial de esta madrugada.
El dirigente cordobés cercano al exgobernador Juan Schiaretti, llegó al Banco Nación de la mano del exjefe de Gabinete Guillermo Francos y se desempeñó al frente de la entidad durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei.
Desde Nación aseguran que el cambio en la conducción no implica modificaciones inmediatas en la estrategia de la entidad. Darío Wasserman continuará con las líneas de trabajo vigentes, mientras el Ejecutivo define los próximos pasos en materia financiera e institucional para el Banco Nación.
Los mercados reportaron una caída de más de 100 puntos en el riesgo país tras el anuncio de la ayuda económica por parte de Estados Unidos hacia Argentina.
Tras una contundente derrota del gobierno nacional en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires, los mercados financieros se desploman, pero Milei aún ratifica la continuidad de su plan económico.
El actual administrador general de la Justicia de Faltas municipal se suma al gabinete provincial. Será secretario de Seguridad del ministerio de Juan Pablo Quinteros.
A ojos de avezados observadores de la gestión, Desarrollo Social es hoy la cartera, en términos políticos, más desangelada del gabinete provincial. Una estructura de grandes proporciones, construida en base a un poder que se licúa: el schiarettismo.
Pretto, de vice intendente a streamer | Una campeona celeste | Un cálculo corregido a las apuradas | Rodriguez Machado, presidenta
Con la incorporación de Juan Manuel Aráoz a la secretaría de Seguridad, el gobierno busca darle mayor fortaleza a la gestión diaria de Seguridad. Lito Bevilacqua pasa al ministerio de Miguel Siciliano. Apuesta política por Juan Pablo Quinteros.
Comenzará a debatirse este martes en una comisión conjunta en la Legislatura, pero los legisladores de la oposición y los jubilados temen que el oficialismo capitalice el reclamo popular para avalar un proyecto de emergencia de la Caja Previsional y que prevé topes en las jubilaciones más altas.