Daniel Tillard dejará de conducir Banco Nación

El Gobierno Nacional confirmó la salida del Economista cordobés y sería sustituido por su número dos en la entidad, Darío Wasserman.

Economía y Política16 de diciembre de 2025Redacción AlfilRedacción Alfil
1413

Tras la salida de Juan Pazo de la titularidad de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), en horas recientes también se confirmó que el economista Daniel Tillard también dejará de presidir el Banco Nación  y será reemplazado por el segundo Darío Wasserman, hombre del entorno de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tillard habría presentado su renuncia ante el ministro de Economía, Luis Caputo, luego de casi dos años en la conducción de la entidad bancaria. Se espera que en las próximas horas el Ministerio de Economía formalice los cambios a través de un decreto que se publicará en el Boletín Oficial de esta madrugada.

El dirigente cordobés cercano al exgobernador Juan Schiaretti, llegó al Banco Nación de la mano del exjefe de Gabinete Guillermo Francos y se desempeñó al frente de la entidad durante los primeros dos años de la gestión de Javier Milei.

Desde Nación aseguran que el cambio en la conducción no implica modificaciones inmediatas en la estrategia de la entidad. Darío Wasserman continuará con las líneas de trabajo vigentes, mientras el Ejecutivo define los próximos pasos en materia financiera e institucional para el Banco Nación.

