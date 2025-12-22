Quita de subsidios: las tarifas de luz y gas aumentarán en enero

Senado: el oficialismo buscará tener un gran cierre de año
En marco al Presupuesto 2026, el recinto se prepara para lo que puede ser un gran punto para el gobierno nacional a nivel legislativo o un retroceso a Diputados
En el comienzo del próximo año empezará a valer el nuevo sistema tarifario a nivel nacional, se espera que a partir de esto las boletas aumenten dos dígitos.
Con la llegada del 2026 se hará presente el nuevo sistema tarifario a nivel país que eliminará en gran parte los subsidios de los servicios de la luz y el gas, el mismo fue impulsado por el Gobierno de la Nación y también está ligado a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
La relación de la organización financiera con esta nueva condición para ciertos hogares del país involucra al pedido del cumplimiento de la política de acumulación de reservas del propio FMI a la Casa Rosada, para así poder trabajar sobre los vencimientos de deuda.
Según lo previsto, el comienzo del año deparará subas en las boletas que superarán los dos dígitos y a su vez se llevará a cabo el traslado a los usuarios en su totalidad del costo del gas importado, si lo vemos de manera porcentual, alrededor de un 45% de los usuarios perderá en totalidad sus subsidios y pagará directamente el costo total mayorista.
Cabe destacar que, con la llegada de este nuevo esquema de Sistemas Energéticos Focalizados (SEF), quedarán disponibles solo dos grupos de usuarios. Por un lado, se encontrarán los que califican para recibir subsidios y por otro los que no logran dicha meta.
En la provincia, la empresa de energía EPEC confirmó que aquellos beneficiarios que se encuentren en el grupo N1, que hasta ahora pagan el 90%, con esta nuevo régimen tendrán que pagar el 100%. Mientras que los que pertenezcan al N2, mantendrán subsidios, pero los irán perdiendo de manera progresiva.
En sí, los más afectados serán los que posean ingresos medios (N3), ya que perderán todo el subsidio y tendrán un aumento de tarifa, se espera que dicho aumento sea de entre $12 mil y $19 mil.
La caída en la venta de juguetes sirve para empezar a acercarnos al gran desafío del desplome de la natalidad
La expresidenta aún se encuentra recuperándose de su operación por apendicitis en el Sanatorio Otamendi, aún se desconoce cuando recibirá el alta.
La UNC aprobó finalmente la carrera docente para las escuelas preuniversitarias y habilitó la regularización de cargos interinos. El avance es celebrado como un hito por ADIUC y por los delegados de las escuelas, que sostuvieron el reclamo durante años, pero también expone una disputa silenciosa entre el gremio y el rectorado que rara vez asoma en los comunicados oficiales.
El intendente de Laguna Larga publicó la lista de morosos del municipio y abrió el debate sobre la medida
El juez, Martín Cormick, detuvo de manera cautelar el decreto del Gobierno que suspendía la ley de financiación a las universidades en medio del amparo.
En complemento al esquema de vacaciones para el verano, el gobernador encara la primera temporada estival como jefe excluyente del cordobesismo. Territorio, intendentes, gestión y contraste con Nación: el inicio real del camino al 2027, entre festivales y la ponderación del turismo cordobés.
La designación de cargos vitalicios en la Procuración Penitenciaria detonó el primer choque abierto entre la UCR y el juecismo. En medio de rumores de un entendimiento entre el radicalismo y el PJ, quedaron expuestas las tensiones que empiezan a proyectarse hacia 2027. Ferrer, le respondió al Frente Cívico
Entre balances de gestión, disputas opositoras y la irrupción de La Libertad Avanza empoderada por lo electoral, los brindis de fin de año funcionan como una radiografía del poder local y anticipan el reordenamiento político que se viene en la ciudad.
Nadie sabe si el PJ cerró un acuerdo o soltó una carga de profundidad sobre la UCR con la inclusión de Degano como Procuradora Penitenciaria Adjunta. O si antes hizo lo propio respecto del Frente Cívico, proponiendo a Carlos Lezcano como Fiscal General. Ni si la oposición se rompe, o aprovecha la bolada para sincerar su ruptura.