Quita de subsidios: las tarifas de luz y gas aumentarán en enero

Por Redacción Alfil

Con la llegada del 2026 se hará presente el nuevo sistema tarifario a nivel país que eliminará en gran parte los subsidios de los servicios de la luz y el gas, el mismo fue impulsado por el Gobierno de la Nación y también está ligado a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La relación de la organización financiera con esta nueva condición para ciertos hogares del país involucra al pedido del cumplimiento de la política de acumulación de reservas del propio FMI a la Casa Rosada, para así poder trabajar sobre los vencimientos de deuda.

Según lo previsto, el comienzo del año deparará subas en las boletas que superarán los dos dígitos y a su vez se llevará a cabo el traslado a los usuarios en su totalidad del costo del gas importado, si lo vemos de manera porcentual, alrededor de un 45% de los usuarios perderá en totalidad sus subsidios y pagará directamente el costo total mayorista.

Cabe destacar que, con la llegada de este nuevo esquema de Sistemas Energéticos Focalizados (SEF), quedarán disponibles solo dos grupos de usuarios. Por un lado, se encontrarán los que califican para recibir subsidios y por otro los que no logran dicha meta.

En la provincia, la empresa de energía EPEC confirmó que aquellos beneficiarios que se encuentren en el grupo N1, que hasta ahora pagan el 90%, con esta nuevo régimen tendrán que pagar el 100%. Mientras que los que pertenezcan al N2, mantendrán subsidios, pero los irán perdiendo de manera progresiva.

En sí, los más afectados serán los que posean ingresos medios (N3), ya que perderán todo el subsidio y tendrán un aumento de tarifa, se espera que dicho aumento sea de entre $12 mil y $19 mil.