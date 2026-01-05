Quirno apuntó contra el presidente colombiano por su postura frente a la detención de Maduro

El canciller Pablo Quirno criticó al presidente colombiano, Gustavo Petro, luego de que este último compartiera un comunicado regional que condena la intervención militar estadounidense en territorio venezolano tras la detención de Nicolás Maduro.

"La dictadura narcoterrorista en Venezuela llega a su fin y el pueblo venezolano expulsado de su país festeja en las calles de nuestras capitales, es lo que realmente importa. Si tan solo el Presidente de Colombia se diera cuenta de eso en vez de intentar hablar en nombre de una ‘mayoría de población’ ficticia…", expresó Quirno en su perfil oficial resécto a la posición del presidente de Colombia respecto a los acontecimientos en Caracas.

Todo comenzó cuando el presidente colombiano publicó un comunicado en el que expresó su repudio contra la intervención estadounidense en Caracas. "¡Atención! Aquí los gobiernos de la mayoría de la población Latinoamericana y del Caribe nos expresamos conjuntamente", escribió el jefe de estado.

El comunicado, difundido por la Cancillería de Colombia y rubricado por Brasil, Chile, Colombia, México, Uruguay y España, manifiesta una "profunda preocupación y rechazo frente a las acciones militares ejecutadas unilateralmente en territorio de Venezuela".

Los firmantes sostienen que tales acciones "contravienen los principios fundamentales del derecho internacional, en particular la prohibición del uso de la fuerza, el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas".

De acuerdo con el texto oficial, los gobiernos firmantes recalcan que "la situación en Venezuela debe resolverse exclusivamente por vías pacíficas, mediante el diálogo, la negociación y el respeto a la voluntad del pueblo venezolano".

El comunicado se dio luego de que se desarrollara la reunión de urgencia de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), convocada por Petro, la cual se llevó a cabo por videoconferencia y en la que participaron varios cancilleres del foro de 33 países.

Sin embargo, a pesar del encuentro en el que participaron mandatarios de países como Brasil (con Lula da Silva) o México (con Claudia Sheinbaum), aún no hubo un comunicado conjunto debido a las diferencias respecto a la situación de Venezuela que expresaron Argentina, Paraguay, Perú, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panamá, República Dominicana y Trinidad y Tobago.