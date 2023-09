Con 135 votos a favor y 103 en contra, la cámara de Diputados le dio ayer media sanción al proyecto que elimina el Impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría y se crea en reemplazo un impuesto cedular que fi ja que sólo pagarán el tributo los altos ingresos superiores a 15 sueldos mínimos mensuales, es decir, más de 1.770.000 pesos.

El ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa, presente anoche en el recinto al momento de la votación, se anotó un punto en plena campaña electoral. El debate parlamentario de la reforma de Ganancias volvió a exponer las diferencias que atraviesan al bloque cordobesista en un claro correlato de lo que está sucediendo en este momento en el peronismo provincial.

El tiempo electoral y la candidatura nacional de dos justicialistas abrieron un surco en Hacemos Unidos por Córdoba entre quienes apoyan, por imposición o convicción, al gobernador Juan Schiaretti como opción presidenciable aún sin figurar entre los favoritos, y quienes creen que el 22 de octubre el camino no es otro que con Sergio Massa. El objetivo, es empujarlo hacia la segunda vuelta. Lo que pasó ayer en el recinto de Diputados es un reflejo de esos matices que -con mayor o menor tensión pública- atraviesan hoy al oficialismo.

La parlamentaria Natalia de la Sota no acompañó la voluntad política del mandatario provincial y se desmarcó de la posición de sus partes de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez e Ignacio García Aresca. Si bien su acompañamiento al proyecto impulsado por el candidatoministro de Economía para eliminar la cuarta categoría del gravamen no sorprendió porque algo ya había anticipado, su posicionamiento legislativo en plena campaña nacional lógicamente no pasó desapercibido en el campamento del PJ cordobés. Ni para los oficialistas que reniegan por cada acto de “indisciplina” de la diputada, ni por los massistas cordobeses que celebraron ayer su voto afirmativo.

No es la primera vez que De la Sota vota distinto a sus compañeros de bancada, pero el hecho de que el propio Schiaretti haya bajado línea públicamente hace apenas unos días sobre cuál es la posición del cordobesismo frente a la medida de Massa, le imprime un cariz especial al asunto. También es cierto que el momento político que atraviesa De la Sota con el schiarettismo, que no es el mejor, corre a la diputada del carril marcado por el jefe del PJ cordobés.

“Esto tiene que ver con lo que uno piensa y sostiene hace mucho tiempo, más allá de la situación de oportunidad electoral. Yo creo que este sector de los trabajadores necesita este alivio. Además, con la convicción de que el salario no es ganancia, por eso lo voy a acompañar” justificó la diputada minutos antes de bajar al recinto para dar quorum a la sesión especial.

En este caso y frente al proyecto de Ganancias, la cordobesa se movió junto a los peronistas bonaerenses Alejandro “Topo” Rodríguez y Graciela Camaño quienes también acompañaron la medida. Es decir, el Interbloque Federal quedó partido también: por un lado, los mencionados más el voto positivo de los socialistas Enrique Estévez y Mónica Fein; mientras que por la negativa fueron además de Gutiérrez y Aresca, Florencio Randazzo (candidato a vice de Schiaretti).

Si bien la diputada De la Sota nunca sacó (ni sacará, dicen desde su entorno) los pies del plato, a diferencia de Schiaretti incluso del propio Martín Llaryora manifiesta otros gestos hacia Massa y el peronismo nacional. De hecho, la hija del tres veces gobernador de Córdoba ya anticipó que no será neutral frente a un eventual ballotage donde se cotejen dos modelos: uno peronista y otro no.

Si bien desde Hacemos Unidos evitan adelantar para dónde jugaría el peronismo cordobés en una posible segunda vuelta ya sin Schiaretti en carrera, por lo bajo dejan trascender el camino de la presidencia como opción. Sin dudas, lo electoral inscribe el marco en el que tanto del lado del massismo como del schiarettismo se moverán hasta el 22. De hecho, la espada del gobernador en Diputados, el riocuartense Gutiérrez, le endilgó al candidato Massa apurar el proyecto sólo por una cuestión electoralista.

“Lo que nos tiene sentados hoy aquí, es la continuidad de la campaña electoral por otros medios. Y que hay una estrategia desesperada y electoralista, nadie lo puede negar”, arrancó señalando para luego llegar al punto central por el que critican la iniciativa: el desfinanciamiento que, se supone, implicará para las provincias. “¿Alguien les preguntó a los gobernadores si estaban de acuerdo con esta medida? ¿Cómo se va a resarcir ese hueco fiscal de un billón 600 mil millones de pesos que implica este proyecto para las provincias? Es una medida electoralista que desfinancia a provincias y municipios. Si hay voluntad de compensar coparticipando el 30% del impuesto al cheque, que se incorpore hoy”, dijo el schiarettista.

Gutiérrez se refiere al otro proyecto presentado por un grupo de diputados que justamente propone una compensación para las provincias vía Impuesto al Cheque, ante la pérdida de ingresos que supone los cambios de Ganancias. La iniciativa que llevó la firma de De la Sota, el Topo Gutiérrez, los gobernadores electos de Santa Cruz (bloque Ser), Claudio Vidal, y el de Neuquén, Rolando Figueroa (MPN), entre otros, se incluiría al debate del proyecto de Presupuesto 2024.

La Cámara de Diputados comenzó a debatir ayer el proyecto de ley de reforma del Impuesto a las Ganancias elaborado por el Poder Ejecutivo, cuya sanción quedó asegurada dado que el Frente de Todos construyó una mayoría con bloques provinciales y los libertarios.