Por Gabriel Abalos

[email protected]

Modos de vida proyectados

El Cineclub Municipal estrena y reestrena este jueves. Llega uno de esos productos irrecusables de Wes Anderson: Asteroid City (2023), con super elenco junto a Tom Hanks y Scarlett Johansson. Un mundo sacado del Selecciones del Reader’s Digest, plantea en lo visual la nueva película de Anderson, que hace una recreación irónica de los años cincuenta con una sensación de encomiable detallismo, para contar una historia donde la mentalidad norteamericana está muy bien representada y donde lo imprevisto, incluso un cambio de nivel planetario, viene a molestar el absurdo feliz de la american way of life. Se proyecta hoy a las 15.30 y a las 20.30. El filme en reestreno es Blondi (2023), incursión como directora de Dolores Fonzi, además protagonista de esta película que cuestiona los estereotipos familiares, a través de la historia de un hijo y una madre que comparten gustos y grupos de amigos, debido a su proximidad (o al menos no tanta distancia) generacional. Va a las 18 y a las 23.

Sobre cielos y nubes

El Cine Arte Córdoba, (27 de Abril 275) ofrece hoy y mañana a las 21 el filme Cielo rojo (2023) de Christian Petzold, que obtuvo el Oso de Plata en la última Berlinale. Se ambienta en una casa de fin de semana sobre el Mar Báltico, adonde coinciden dos jóvenes y una joven que llegan a alojarse. Una trama elusiva siembra algunas intrigas desde una narración en modo cotidiano. Entretanto, un incendio forestal los va cercando, según el capricho del viento. Hay funciones sábado y domingo, en tres horarios, a las 17, 19 y 21, con entrada general a $ 800, jubilados y estudiantes $ 700 en boletería.

Esta tarde y mañana, el espacio Incaa tiene su lugar y su proyección y presenta la producción local Sobre las nubes (2022) dirigida por María Aparicio a las 19. Cuatro personajes en esta ciudad narrada en blanco y negro, transcurren sus respectivas historias independientes una de otra, ofreciendo dramas discretos de posible resolución inminente. El trabajo/dinero -o su falta- determina formas de la angustia contemporánea, como nubes que cubren las condiciones reales de existencia. Entrada general $ 400, jubilados y estudiantes $ 200.

Experimentos del oído

Se está desarrollando desde ayer el Festival internacional de música nueva y arte sonoro Experimentalia, que llega a su XIV edición y culmina este viernes en el Centro Cultural España Córdoba. La grilla prevé instalaciones, performances y conciertos audiovisuales inmersivos. En este segundo día, se dicta de las 10 a las 13 el Workshop de Valentín Basel sobre Producción musical con Linux: Crea tu propia música con software libre, destinado a público mayor de 18 años. No se requiere experiencia previa en programación ni en música electrónica. Y habrá también conciertos, donde se podrá oír la guitarra experimental a partir de sensores de presión, por Andrés Rivera Fernández (Chile); el Rock experimental electrónico de Interzona (Bs As), y la Tesis Roja Ensamble + Reina Colibrí (concierto e instalación de ensamble audiovisual a 360°); también se presenta Symi (Bs As) + vj Karen Palacio (audiovisual live ambient, drone tecno).

Académica en primavera

La Orquesta Académica Juvenil interpreta esta noche en el Teatro del Libertador (Vélez Sarsfield 365), un programa llamado Concierto de Primavera, con un puñado variado de notables obras instrumentales. Esto incluye al Concierto para dos flautas y orquesta de Domenico Cimarosa, pieza que destaca la participación como solistas de las flautistas Canela Gordillo Tolosa y Julia Caderón. También realzan el programa la Sinfonía N° 25, de Wolfgang Amadeus Mozart, y un terceto de músicas eslavas: La Danza del sable de Aram Khachaturian, Memorias de Denis Davydov, y Vals de Georgy Sviridov, en las que actuará como solista de acordeón el también compositor y educador Denis Davydov, fundador de Gardel Trío Project. La dirección general está a cargo del maestro Hadrian Avila Arzuza. A las 20, entrada general $ 800.

Repertorios cruzados

En el Aula Magna de FCEFyN (Vélez Sarsfield 299) actúan esta noche en un concierto de intercambio, el cuarteto de cuerdas Alla Mediterránea y el Ensamble de Música de Cámara de la Fuerza Aérea Argentina, con dos programas diversos y complementarios. El cuarteto toca a Mozart, Piazzolla, A. Villoldo y G.M Rodríguez, mientras que el ensamble aborda obras contemporáneas de las compositoras Bárbara López, Laura Otero, Gabriela Yaya, Laura Alberti y el compositor Pedro Datta. Una buena experiencia de cruce. A las 19, con entrada gratuita.

Impronta del carnaval

En el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) se presenta esta noche a las 20 La Tunga Tunga, colectivo artístico fuertemente cargado con la impronta del carnaval cordobés desde su formato de murga cantada, cuyo interlocutor habitual es el público de los barrios de Córdoba. Esta expresión carnavalera se origina en barrio Güemes y su lugar propio es el corso. Entrada $ 1700 a través de autoentrada.com o en la boletería.

Realidad virtual y teatral

Este jueves y el domingo retorna al Teatro Real (San Jerónimo 66) la obra Pneuma, Paisajes del Vacío. Se propone al público una experiencia teatral inmersiva mediante cascos de realidad virtual combinados con una puesta unipersonal, que formula al público la invitación a tomar el lugar del protagonista y asistir a sus delirios y realidades superpuestas, mientras este se encuentra internado y está siendo atendido por una urgencia. Las dos partes de la obra, la virtual y la interaccional se articulan bien y ofrecen una experiencia inédita. Direción de Javier Artaza / Sergio Osses. En escena Lucas Goria. A las 19.30 y a las 21. Entradas $ 2500.