Fabre psicoanalizó a Juez: proyecta la culpa de su derrota

Por Alejandro Moreno

“Hay una tendencia permanente del referente del Frente Cívico, de quien fue el candidato a gobernador, a proyectar, lo que en psicoanálisis llaman la proyección de la culpa”, disparó el radical Javier Fabre, desde el diván, en dirección a Luis Juez.

Para el referente de la Línea Córdoba, y concejal electo 2023-2027, Juez tiende a “poner la culpa siempre en el otro”, en alusión a las últimas declaraciones del ex candidato a gobernador de Juntos por el Cambio sobre las causas de su derrota en las elecciones de junio pasado, frente a Martín Llaryora.

“Uno encuentra muchas veces estas declaraciones: perdí por culpa del aparato, perdí porque me robaron la elección, perdí porque la gente no se jugó y no me interpretó, perdí porque tal o cual dirigente no me acompañó en tal lugar”, recitó Fabre. La última referencia es indudablemente Rodrigo de Loredo, que no aceptó ser el vice de Juez, lo cual quedó instalado mediáticamente como un motivo de debilitamiento de la fórmula, a pesar de que la elección a intendente desmintió la hipótesis.

“Es poner la culpa en el otro como mecanismo de defensa”, insistió el radical.

En una entrevista en el programa Realidad 2023 (Canal C), Fabre ratificó su rechazo a que Juez haya sido el candidato a gobernador.

Además, realizó un crítico análisis de la situación de la Unión Cívica Radical. “No podemos permitir nuevamente que se monte sobre el extenso lomo territorial que tiene el radicalismo aventuras individuales, revanchas narcisistas, experimentos. Yo veo que el radicalismo muchas veces excluye, maltrata a sus dirigentes, maltrata a sus militantes, maltrata a los intendentes del interior que son los que sostienen al final de cuentas esta estructura territorial, mientras que el peronismo los mima, los convoca, los contiene”, advirtió.

Respecto al esquema interno de núcleos permanentes que tiene la UCR, recordó que desde la Línea Córdoba “hace muchos años venimos insitiendo que el radicalismo tiene que repensar su organización”. Puntualmente, indicó la propuesta para que desaparezcan los núcleos. “El que quiera postularse para un cargo electivo, o un cargo partidario, tendrá que presentar una lista y luego competir, y a partir de ahí se armará la ingeniería que coloque a los dirigentes en los distintos lugares”, explicó.

En 2024 que viene la UCR enfrentará un proceso electoral interno para la renovación de las autoridades partidarias, cuyos mandatos fueron prorrogados este año para evitar una superposición con los comicios provinciales y municipales.

“Las internas dependen de cómo se las encare. Si es simplemente un recambio de autoridades, pero que no cambia los problemas esenciales que tiene la oposición en Córdoba o el radicalismo en particular, es gatopardismo, es cambiar algo para que nada cambie, que es lo que viene sucediendo en los últimos años, con aciertos, con errores”, manifestó Fabre.

“Me parece que tenemos que replantearnos la estrategia política y hacer análisis sensatos de por qué tenemos esta cronicidad de derrotas”, continuó. La UCR perdió la elección de gobernador en diciembre de 1998, y desde entonces no pudo recuperar el poder provincial, que ha estado en manos del peronismo.

“El radicalismo tiene distintos desafíos que se presentan. Ahora estamos transitando una elección presidencial, dentro de Juntos por el Cambio, trabajando para que Patricia Bullrich sea la próxima presidenta de la Nación; luego si hay un balotaje. Lo que digo es que tampoco, una vez que se agoten estas instancias no podemos que dar entrampados en el calendario electoral permanente como excusa para no debatir lo que tenemos que debatir”, concluyó.