Gestos a Accastello: video de Llaryora y visita de Schiaretti

Por Bettina Marengo

Sin la presencia del intendente Martin Gill, el gobernador Juan Schiaretti estuvo el sábado en Villa María junto al candidato a intendente de Hacemos Unidos, Eduardo Accastello, en un gesto de apoyo para su ministro de Industria que el accastellismo calificó de “muy fuerte”, pero también en una actividad para su propia campaña presidencial.

La ciudad cabecera del departamento San Martín elige autoridades el 1 de octubre en un súper domingo donde además votan Bell Ville y Laboulaye, y que coincide con el primer debate presidencial previo a las elecciones generales del 22 de octubre que se realizará en Santiago del Estero.

En Villa María, Schiaretti entregó 672 créditos Vida Digna y 187 del Banco de la Gente, que con monto incrementado recientemente se inscriben en el “plan platita” de 70 mil millones de pesos lanzado por el mandatario provincial y candidato a presidente por el espacio de Hacemos por Nuestro País. Al gobernador no le fue bien en las PASO en Villa María: salió tercero, con 18 puntos, debajo de Javier Milei y de Juntos por el Cambio y, como se dijo arriba, su paso por la ciudad también tuvo un componente de necesidad propia.

Desde el oficialismo aseguraron que Gill no participó del acto que se realizó en el Club de Abuelos José Manuel Estrada porque estaba en Buenos Aires en la firma de unos convenios, y que cuando le avisaron ya era tarde para llegar. El actual intendente está trabajando para la candidatura presidencial de Sergio Massa, y promocionando al tigrense entre los intendentes y jefes comunales de su espacio, algo que a Schiaretti, que eligió al ministro de Economía como contrincante K de cara al 22 de octubre, obviamente no le cae bien. Desde el entorno de Gill se encogen de hombros: que piense lo que quiera, el peronismo va a trabajar para Massa, aseguran.

Además de la visita de Schiaretti, Accastello recibió el apoyo del gobernador electo Martin Llaryora, que envió dos videos de respaldo que ya están en las redes del candidato. Llaryora está de gira por los Estados Unidos, enfrascado el tema deuda provincial en dólares con vencimiento el año que viene, y desde allí partirá hoy a Roma, con destino final el Vaticano, donde el 30 de septiembre participará de la ceremonia de designación del arzobispo de Córdoba, Angel Rossi, como nuevo cardenal de la Iglesia. “Vamos a trabajar juntos con Eduardo cuando él sea el intendente de esta ciudad. Tenemos en carpeta varias obras, como llevar el pavimento a los barrios, iluminar con luces Led que hacen bien al ambiente y mejoran la seguridad, y un tema en el que tenemos fuerte compromiso con Eduardo, que es rescatar a los chicos de la droga y por eso vamos a crear un gran centro de rehabilitación”, prometió el sanfrancisqueño en el spot que está en redes. El apoyo de Schiaretti y de Llaryora relativiza la interpretación de una campaña municipalizada y ordenada solo tras la figura de Accastello en atención a las características y el votante de la ciudad, donde no solo Schiaretti perdió en las primarias sino también lo hizo Llaryora en las elecciones provinciales del 23 de junio.

El gobernador llegó anteayer a Villa María con el también villamariense Marcos Bovo, secretario de Comunicaciones, dirigente que fue parte del acuerdo de unidad entre Accastello y Gill, y la ministra de Hábitat y Economía Familiar, Laura Jure. De parte de Gill estuvo el presidente del Concejo Deliberante local, Pablo Rosso.

Efecto unidad, a diferencia de lo que decían hace dos meses, los aires cambiaron en el PJ y ahora aseguran que el oficialismo tiene posibilidades de retener el gobierno de Villa María. “Vamos a ganar bien”, sostiene el llaryorismo. La clave es la lista con todos adentro (casi todos, está el candidato Manuel Sosa, del espacio de Raúl Costa) y una oposición fragmentada en las figura del legislador Darío Capitani, el candidato de Juntos por el Cambio que recibió apoyo de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y Braulio Zanotti, de Cambia Villa María. Este último es un radical que ya fue intendente de la ciudad de Villa Nueva, y que lleva en su lista como primer concejal a Guillermo Lorenzatti, del Frente Cívico. Según el accastellismo, cuya mirada obviamente no es neutra, Zanotti viene creciendo en intención de voto y a una semana de las elecciones la pelea en Villa María es por el segundo puesto entre el radical y el PRO Capitani. La incorporación a Cambio Villa María del libertario Gustavo Soria, ex postulante a concejal de la lista que responde a Javier Milei en la Villa, fue celebrada por el oficialismo, aunque no está claro si La Libertad Avanza, que lleva como candidata a Julieta Ceballos, va a captar algo de que obtuvo el diputado de ultra derecha en las primarias.