Por Yanina Soria

El peronismo provincial, experto en capitalizar desgracias políticas ajenas e, incluso, colaborar para acelerar muchas de ellas en el frente opositor, está convencido que después del 22 de octubre un tsunami pasará por Juntos por el Cambio. En los escenarios nacionales posibles que barajan en el PJ local, ven que a Patricia Bullrich no le alcanzará para llegar a la presidencia y tampoco para entrar en un eventual balotaje, por lo que avizoran una nueva etapa para la fuerza amarilla post elecciones.

En Córdoba, donde la alianza todavía no puede superar los dos cachetazos electorales luego de perder en las provinciales y también en la ciudad de Córdoba, la situación interna es aún más tensa y lábil. El gobernador electo, Martín Llaryora, huele sangre en Juntos y prepara la ambulancia de Hacemos Unidos para pasar el mismo 23 de octubre y darle cobija a los heridos en su futuro gobierno.

Si bien la incorporación de dirigentes de otros espacios políticos es un proceso que el actual intendente arrancó en plena campaña con intenciones de ampliar y abrir las fronteras del oficialismo, habrá lugares reservados en el esquema de gobierno que estrenará el 10 de diciembre, exclusivamente para representantes no-PJ.

Así lo aseguraron desde el llaryorismo al recordar que la convocatoria que viene haciendo el sucesor del gobernador Juan Schiaretti es para conformar un gobierno de coalición, donde se preserve la identidad de los núcleos políticos que se sumen y no limitarse sólo a incorporaciones individuales. Esa será una clara diferencia con el candidato presidencial de Hacemos por Nuestro País; pues Schiaretti tuvo de funcionarios, por ejemplo, a los radicales Guillermo Irós y Gustavo Santos; y en su último gabinete a Alberto Martino y Esteban Avilés. Llaryora, en cambio, quiere estructurar con espacios políticos. De hecho, les pidió a los dirigentes de la UCR que ya son parte del esquema de Hacemos que contengan a los correligionarios desencantados y arrimen nuevos nombres al esquema oficialista.

La misma consigna les cabe a los dirigentes del PRO, como Gabriel Frizza y Javier Pretto, viceintendente electo. Precisamente en eso también está la vicegobernadora electa Myriam Prunotto. Solo basta recordar que hace algunos días, la radical organizó un encuentro de intendentes -algunos en funciones y otros que asumirán en diciembre- con Llaryora. Allí, el próximo gobernador de Córdoba les anticipó que su gestión tendrá una fuerte impronta “federal” y que encabezará un gobierno “abierto al diálogo permanente con todos los sectores, instituciones, comunas e intendencias”.

Otro dirigente radical muy activo en el diálogo con referentes de la UCR y jefes comunales del interior es Orlando Arduh. El legislador, ahora de Córdoba Auténtica, que ya tiene un lugar reservado en el próximo ministerio de Gobierno, no como ministro pero sí como secretario o viceministro (una figura que hoy no existe), está armando para Hacemos.

El radical auto desafiliado hace algunos días, revalidó su identidad partidaria y aclaró que trabaja para ser parte de un gobierno de coalición. “Ese es el acuerdo con Llaryora, que no sea yo sólo sino sumar a dirigentes, ex intendentes radicales del interior al gobierno que viene”, dijo. En declaraciones televisivas, Arduh aclaró que nunca habló con Llaryora sobre el partido cordobés y que, en cambio, “lo que se planteó fue una gestión de coalición donde seamos socios. Yo no voy a ser un empleado del peronismo cordobés”.

El radical viene encabezando reuniones departamentales con referentes locales de la UCR y otros espacios, intendentes electos y jefes comunales que están por concluir sus mandatos. Cruz del Eje, Punilla, Río Primero, Río Segundo, son entre otros, algunos de los distritos que aportarán nuevas caras a Hacemos Unidos. En breve, seguramente, Arduh repetirá otro encuentro con Llaryora como el que le organizó hace algunos días a la que también asistió el ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López.

El esquema de integración de dirigentes no PJ no se extingue sólo en el futuro gabinete provincial; Córdoba tiene 19 Centros Cívicos que, por ejemplo, podrían contener a los nuevos desembarcos. La idea regada por el legislador y comprada por el gobernador electo, es aportarle también a Llaryora jefes políticos en los distintos departamentos, más allá de los caciques peronistas propios.

El diagnóstico sobre la implosión de Juntos después del 22 de octubre es compartido por propios y ajenos. Si bien, hasta entonces, nadie espera grandes movimientos, en Hacemos se preparan para recibir con los brazos abiertos a quienes busquen nuevos horizontes políticos. Hay nombres sobre los que el peronismo pone fichas: Pedro Dellarossa es uno de los apuntados, todo dependerá, claro, de si logra entrar o no a Diputados; luego, el PJ ve con ojos amigables a radicales como Juan Jure; Antonio Rins; Raúl Recalde; Alberto Ambrosio; Silvia Paleo; Cecilia Aro, entre otros.