Por Yanina Soria

Mientras la campaña nacional centraliza la acción de la dirigencia en Córdoba, en la ciudad de Marcos Juárez la política doméstica está algo agitada.

Desde hace un tiempo, el ex intendente y actual presidente del Concejo Deliberante, Pedro Dellarossa, mantiene cruces con Germán Font, concejal de Hacemos Unidos Marcos Juárez y hoy, principal referente de la oposición peronista al gobierno de Juntos por el Cambio.

Las acusaciones van y vienen. El edil del PJ le objetó formalmente al titular del cuerpo deliberativo y tercer candidato a diputado en la lista de Patricia Bullrich, pasar gastos en conceptos de viáticos supuestamente irregulares que fueron autorizados.

Desde el recinto, Font y parte de la oposición pidieron explicaciones sobre por qué se le paga viáticos a Dellarossa sin cumplir con lo que exige la norma.

“Hay un viático que está mal ejecutado. Tenemos papeles para respaldarlo, no estamos inventando nada, no es una chicana política ni tampoco una cuestión electoralista como dice Pedro. Hace viajes en el vehículo oficial, pasa viáticos con importantes montos y no dice para qué los usa cuando la ordenanza exige que se rinda cuentas. Y cuando por acta en la sesión le pedimos que explique, él respondió que no le debe explicaciones a nadie”, se quejó en las últimas horas Font tras insistir que, por ordenanza, la única persona que puede pasar el 100 por ciento de los viáticos diarios es el intendente.

“No está entendiendo que no es más el intendente de la ciudad y desafía a cualquiera, incluso a la misma intendenta (Sara Majorel) por el poder que tiene Pedro. A nosotros nos votó el 40% y como concejales, cada vez que veamos algo que no corresponde, lo vamos a decir”, insistió el edil de la bancada opositora en diálogo con el canal Televisora Regional Unimar.

A ese reproche Dellarossa respondió con la supuesta incompatibilidad de funciones en las que estaría incurriendo Font siendo concejal de Marcos Juárez y también funcionario del Ministerio de Agricultura de Córdoba. Un planteo desempolvado de la campaña pasada donde Juntos por el Cambio había objetado a Font y Eduardo Foresi, actual director del Hospital Abel Ayerza, la imposibilidad de ser concejales siendo también funcionarios públicos. Incluso, el oficialismo hasta le había pedido opinión a constitucionalistas que avalaban esa posición.

Frente a ello, Font recordó que la Junta Electoral aprobó su candidatura aun siendo funcionario “con un rol técnico” en la Provincia, y dijo que, frente al primer planteo de Juntos, el PJ consultó a expertos que desestimaron una incompatibilidad. Además, reiteró que renunció a la dieta legislativa.

Lo cierto es que esa doble interpretación que surge de la Carta Orgánica generó nuevos chispazos mientras las objeciones de Hacemos sobre el ex intendente siguen. Incluso, el bloque analiza convocar a la propia intendenta Majorel a dar explicaciones al Concejo.

Mientras el peronismo local colisiona con Dellarossa, el candidato a diputado por Bullrich es una pieza que el llaryorismo espera sumar a la estructura provincial en algún momento.

Durante la campaña provincial, el propio Martín Llaryora elogió el desempeño en la gestión del marcosjuarense: “Ustedes saben que yo a Pedro lo estimo mucho. Nosotros hemos ampliado nuestra coalición, tenemos gente del radicalismo, del PRO, del vecinalismo, de distintas vertientes del justicialismo, de la producción, de la industria, del campo. Y me hubiera gustado que él estuviera con nosotros. No pierdo la esperanza de poder sumar a Pedro Dellarrosa en el futuro”, había dicho en una de sus visitas de campaña a la ciudad del sudeste cordobés el intendente de Capital.

Hace algunas horas, en el mismo canal local, Dellarossa dijo que no volvió a hablar con el gobernador electo después de las elecciones pero fue elogioso, como siempre, con el peronista. “Para mí es un honor que él considere que soy un buen gestor y un buen político, yo también lo considero un buen gestor y político. Para beneficio de todos los cordobeses espero que haga una buena gestión y que sigamos trabajando de la misma forma. Es un honor que el futuro gobernador de Córdoba tenga ese concepto hacia mí”, dijo el ex intendente.

En el llaryorismo creen que Bullrich no pasará el 22 de octubre y que, entonces, Juntos por el Cambio “implosionará”. El peronismo cordobés se prepara para recibir a dirigentes radicales y del PRO para sumarlos a Hacemos Unidos y seguir nutriendo el partido cordobés. Precisamente en esos cálculos, el nombre de Dellarossa es uno de los que primero aparece.