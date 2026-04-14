Enroque corto | Entre la reconstrucción de los partidos y la presión por la Autovía, el game over y los intendentes

Juez sumó un acto más el 1 de mayo

Luis Juez junta este viernes a su tropa de Capital y de Punilla en un hotel de Villa Carlos Paz, un día antes del acto que encabezará Gabriel Bornoroni en un local de la zona norte de la ciudad de Córdoba.

Informante: Juez está cuidando lo suyo. Es un momento de mirar a ver qué pasa, de esperar. Pero con actividad. El 1 de mayo hay otro acto del Frente Cìvico, en el mismo salòn del Botánico donde junta a su gente el libertario Bornoroni el sábado 18 de abril.

Alfil: ¿Un acto por el día del trabajador? No será la primera vez que lo hace, pero esta vez viene de votar la ley de reforma laboral que es repudiada por todo el movimiento obrero.

I: Pero es una acto tradicional del juecismo, y Juez lo sostendrá. El peronismo de Córdoba también acompañó, de modo que mucho no puede decir. No me diga qué mensaje dará el senador a los trabajadores porque no sé.

Reconstrucción partidaria

El Partido Demócrata inicia una etapa en Córdoba.

Informante: El Partido está en una etapa de reconstrucción, decidido a jugar fuerte en la política cordobesa. Recuerde que en 2024 sufrió una fuga de casi del 80% de sus referentes que migraron a LLA con promesas de rentabilidad política, muchos descontentos con la falta de liderazgo del ex presidente Rodolfo Eiben.

Periodista: ¿Y ahora quien lo conduce?

I.: Maxi Camusso (ex candidato a intendente de la ciudad de Laboulaye) y un grupo de leales de siempre. Este es el partido que, dentro del mundo liberal -libertario, se basa en principios liberales y conservadores.

P.: Es el partido al que se afilió Gregorio Hernández Maqueda, ¿verdad?

I.: Claro. Sumamos un dirigente y una banca en la Legislatura. Tenemos una estrategia clara y el objetivo proyectar un armado sólido para el 2027.

La Falda pide la 2° etapa de la Autovía

El Concejo Deliberante de La Falda aprobó una resolución para pedirle al Gobierno provincial que reactive la segunda etapa de la Autovía de Punilla, la que debería unir Molinari con La Cumbre. El reclamo fue acompañado tanto por el oficialismo como por la oposición.

Alfil: ¿Así que en La Falda volvieron a poner sobre la mesa la obra de la Autovía de Punilla?

Informante: Sí, el Concejo aprobó una resolución para pedirle a la Provincia que reactive la segunda etapa. Dicen que la situación ya no da para más. El oficialismo presentó el proyecto y la oposición lo acompañó. Todos coinciden en que la Ruta 38 está saturada y cada vez más peligrosa. Tránsito pesado, calles que se rompen y el municipio arreglando como puede. Por eso insisten en que terminar la autovía no es un lujo, sino una necesidad.

A: ¿El pedido a todas luces conlleva más que un mensaje político entonces?

I: Tal cual. Un recordatorio al Panal de que en Punilla la obra todavía está esperando que alguien apriete el botón de “continuar”.

Game Over para Fioramonti

El informante municipal mensajeó al periodista, al que había prometido reservarle un PDF muy de su buqué.

Alfil: ¿Y?

Informante: Revise su correo.

A.: ¿Es una sentencia?

I.: Es la sentencia de Fioramonti.

A.: ¿El municipal que amenazó de muerte al Intendente?

I.: El mismo. Después de ser condenado por la Justicia Penal, la Municipalidad agravó su sanción de una suspensión a la exoneración lisa y llana, y Fioramonti cuestionó esa sanción, alegando fueros gremiales.

A.: ¿Cómo es eso?

I.: Fácil, el Suoem salió en su auxilio y lo metió a una lista para darle fueros, pero en el juicio la Municipalidad pudo probar que, al momento de agravarse la sanción, carecía de ellos. No lo quiero aburrir con tecnicismos, pero la Municipalidad sostuvo que el acto de exoneración tuvo efectos inmediatos desde el 24 de julio de 2024, fecha en la cual Fioramonti dejó de ser empleado y, por ende, no podía acceder válidamente a la protección de la tutela sindical posteriormente. El Juez resolvió rechazar la demanda de reinstalación presentada por el agente, y se determinó que los actos administrativos de la Municipalidad fueron regulares, válidos y que no existía obligación de solicitar la exclusión de tutela gremial previa.

A.: ¿Game over para Fioramonti?

I.: Imagino que puede recurrir, pero los fundamentos de la sentencia son demasiado sólidos…

Intendentes a la expectativa

El gobierno de Martin Llaryora cerró el tema de la supuesta renuncia de Guillermo Acosta. Ayer mostró fotos de gestión con el funcionario activo, pero los rumores del “control” siguen.

Un intendente le comentò a este diario:

Informante: Lo que se dice es que Acosta se queda, pero que el poder está muy en Mónica Zornberg,que viene del ala de Ángel Mario Elettore.

Alfil: ¡Muy ajustado todo para ustedes, verdad?

I: Bastante. Hay que cuidar la plata, nos dicen. Incluso hay centros de atención que paga la provincia que están parados, pero la información es que la semana que viene se destrabarían muchas cosas.

A: A esperar.

I: A cruzar los dedos.