Por Bettina Marengo

En medio de la campaña electoral para las elecciones del 22 de octubre, el mundillo progre/peronista/cristiano de Córdoba se sumó a la misa que celebró en barrio Muller el cura Mariano Oberlin en defensa de la figura del papa Francisco, insultado por Javier Milei, el candidato de ultra derecha que amenaza con devorarse los votos de varios de los presentes.

Tal como adelantó este diario, la capilla de la Crucificcion del Señor estuvo colmada de políticos, dirigentes sociales y gremiales que respondieron al llamado del grupo de Curas y Diáconos, y de las organizaciones civiles que replicaron la misa de desagravio encabezada por el padre Pepe en la Villa 21 de CABA. Desde la política, cordobesistas y massistas coparon la parada en un evento religioso con subtexto peronista: justicia social y rol del Estado.

Con el gobernador electo Martin Llaryora en Roma, pujando por una foto con Bergoglio junto al vicegobernador Manuel Calvo, que viajó en representación del gobernador Juan Schiaretti a la creación del nuevo cardenal Angel Rossi, actual arzobispo de Córdoba, el oficialismo provincial dio el presente con verdaderos pesos pesados.

Estuvo la senadora Alejandra Vigo, que ayer mismo se comunicó con los organizadores para avisar que participaba. Estuvo el intendente electo y actual vice, Daniel Passerini, invitado por Oberlin con quien comparten trabajo en Muller y el ministro de Gobierno y Seguridad Julián López, que también estaría en el gabinete de Llaryora. También fue la diputada nacional Natalia de la Sota, de Hacemos Unidos por Córdoba pero con rasgos de independencia frente al cordobesismo duro, y la viguista ministra de la Mujer, Claudia Martinez, legisladora provincial electa. Participó el legislador del Movimiento Evita Mariano Lorenzo, y la referente de ese movimiento social que integra Hacemos Unidos por Córdoba, Rosalía Cáceres. De Barrios de Pie, Silvia Quevedo.

Por fuera del PJ provincial, el cristinismo y el massismo no se perdieron el repudio a Milei en forma de misa. El candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, eligió a Milei como su contracara ideológica y electoral, y viceversa: el libertario acaba de admitir que podría disputar una segunda vuelta en noviembre con el Ministro de Economía, dejando exprofeso afuera a Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, al quien le fagocitó parte de su electorado. Schiaretti, afuera de la esa puja central pero luchando por mantener sus números en Córdoba, tiene en Massa a un tomador de votos peronistas que temen por Milei, y esa tensión es una de las razones por las que el cordobesismo no permitió que el homenaje al Papa fuera capitalizado solamente por el frentetodismo. Estuvieron varios candidatos a diputados de la lista de UP en Córdoba: la camporista Gabriela Estévez, primera candidata de la lista, Martín Fresneda y Leticia Medina, de la CTA, segundo y tercera respectivamente, y la vocera de UP, la legisladora provincial Tania Kyshakevych.

Además, el diputado Eduardo Fernández, y las candidatas de UP Florencia Dahbar, Gabriela Reyes, Cristina Vázquez y Veronica Calarco.

Además, estuvieron los gremialistas José Pihén y Juan Monserrat, de SEP y de Uepc respectivamente, y Leandro Vallejos de Ladrilleros. Entre las 500/600 personas que asistieron, una de las sorpresas fue la presencia del dirigente del PRO Córdoba, Sebastián García Diaz.

El cura Juan Pablo Viola celebró la misa, pero la homilía fue del cura Oberlin, que la centró en el concepto de justicia social originario del cristianismo y ponderó el valor de la solidaridad para los que menos tienen. Uno de los organizadores de la celebración, Marcos Galán de la Mutual Carlos Mugica, calificó de “potente” el mensaje del sacerdote. Otro de los que pensaron el evento, Miguel “Vitin” Baronetto, de Tiempo Latinoamericano, lució emocionado.

El documento titulado “Solidarios con el papa Francisco y con los pobres”, que se leyó al finalizar la ceremonia, tuvo componentes más políticos de defensa del rol del Estado, demonizado por Milei, en la vida de los barrios, y también referencias al estado emocional del candidato libertario. “Uno se termina preguntando si alguien con ese desorden emocional, que no puede encontrarse con quien piensa distinto sin gritar e insultar, puede soportar las tensiones propias del cargo público al que aspira”, advierte el texto firmado por el Grupo de Sacerdotes y Diáconos de Córdoba y de las organizaciones convocantes: Compromiso Francisco, La Alameda, IMFC, Reunir, Mutual Mugica, Tiempo Latinoamericano, Barrios de Pie y Evita.

“Nosotros, que vivimos en los barrios populares, valoramos la presencia del Estado, porque sabemos lo necesario de un centro de salud que esté en medio de los vecinos, del valor de sus enfermeras y sus médicos. Entendimos muy bien la necesidad de que los niños y adolescentes tuvieran la posibilidad de la escuela del estado y la parroquia. Hoy, con alegría, miles de jóvenes de los barrios populares pelean por su recuperación de las drogas en la tarea abnegada de los Hogares de Cristo y otras instituciones, apoyadas por Sedronar”, puntualizó. En clave peronista, el documento habla de “comunidad organizada” como lugar donde “nuestros barrios se organizan y el Estado con inteligencia acompaña el crecimiento y su desarrollo”. “Parece que la amnesia se apoderó de muchos dirigentes, ya que no recuerdan los niveles de desamparo de la gente en la crisis del 2001, tiempo en que junto a nuestros vecinos fuimos construyendo la esperanza en nuestros barrios”, reprochó el escrito.