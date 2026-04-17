La Justicia imputó a la fiscal de Villa María, Juliana Companys

La funcionaria fue denunciada por falsedad ideológica, abuso de autoridad y coacción. Un testigo se encuentra con custodia policial.
Provincial17 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
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Este jueves se confirmó que la Justicia de Río Segundo imputó a la fiscal de la localidad de Villa María, Juliana Companys, por haber cometido presuntamente delitos en torno a la falsedad ideológica, abuso de autoridad y coacción

Desde el juzgado tomaron cartas en el asunto luego de que la funcionaria haya sido denunciada por una testigo, la misma había acusado a Companys de haberla "apretado" para declarar en la causa que investiga la desaparición de Mariela Bessonart.

La fiscal, Patricia Baulies, y la jueza de Control, María Licia Tulián, que son quienes se encuentran a cargo de la investigación; le asignaron custodia policial a uno de los testigos durante esta semana.

Por otro lado la exauditora general de Villa María, Alicia Peresutti, se encuentra como una de las personas claves en este dilema legal; ya que la misma fue aceptada como querellante particular.

Lo que llama la atención de la participación de Peresutti es que estuvo detenida en 2023, debidoa una causa que instruyó la propia Companys. Según la exauditora, la fiscal imputada mintió sobre su falta de arraigo en Córdoba para mantenerla en prisión, a pesar de que vivía en Villa María desde hacía tres décadas.

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