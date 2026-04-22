Pablo Silvestrín en #TableroAbierto: "hay que ser responsables con el dinero público y saber cuándo poner un freno"

En una nueva edición de #TableroAbierto, el intendente de San Basilio, Pablo Silvestrín, compartió su visión sobre los desafíos de gestionar una localidad del interior en un contexto de crisis económica y transformaciones políticas.

Hoy estamos en un freno; en el gabinete fui específico: hay que cuidar el gasto y gastar en lo que es realmente necesario", afirmó el mandatario con respecto al sector económico. Para el intendente, el concepto de "ajustar" ya no es una palabra prohibida, sino una necesidad de responsabilidad administrativa.

Según detalló Silvestrín, la prioridad de su gobierno es garantizar el pago de salarios a los empleados municipales y cumplir con los proveedores, destinando el remanente a servicios esenciales y asistencia social.

Otras de las cosas que comentó el miembro del Partido Compromiso Ciudadano fue su llegada al cargo municipal, "cuando nosotros lo pensamos a este espacio, lo pensamos para trabajar con el gobierno que ganara las elecciones. En este caso es el gobierno de Martín Llaryora", indicó.

"Hoy trabajo con quienes quieren trabajar; el gobierno de la provincia me abre las puertas, pero en Buenos Aires no las abren", comparó el intendente con respecto a la falta de fondos nacionales para obra pública.

Pese a que Silvestrín reconoció que existen movimientos de sectores como La Libertad Avanza en su localidad, el mismo sostuvo que su espacio es una construcción colectiva de radicales, peronistas e independientes que busca priorizar el bienestar de San Basilio por sobre las estructuras tradicionales.

"El caso Adorni le quita credibilidad al gobierno nacional. Hay cuestiones como la discapacidad que se podrían haber tratado de otra manera. Hoy existen innumerables formas de hacer una auditoria. Podrán decir 'la hicimos' pero hay formas de hacerla bien", explicó el intendente .