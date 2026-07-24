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Verónica Crescente: “Quisieron armar un gran frente antiperonista y eso a nivel local no iba”

De cara al test electoral del próximo domingo 6 de septiembre en Marcos Juárez, la referente vecinalista analiza el tablero político, cuestiona los armados nacionales en la ciudad y anticipa sus propuestas urgentes frente al impacto de la crisis laboral y social.
Provincial24 de julio de 2026 Ariel Bogdanov
Crescente

El próximo domingo 6 de septiembre de 2026 Marcos Juárez volverá a recibir las miradas de todo el país. Aunque todos los espacios hayan decidido “municipalizar” sus propuestas y tratar de mantener alejado cualquier tipo de condicionamiento externo, los propios vericuetos de su calendario electoral no podrán evitar concitar la atención nacional.

En un escenario marcado en la ciudad por el reciente cierre del sanatorio de PAMI y la delicada situación que atraviesa la firma Metalfor, Verónica Crescente candidata de la Unión Vecinal transita la previa electoral con un discurso centrado en varios ejes de campaña bien locales. En diálogo con este medio, analiza la situación electoral actual y cuenta que hubo intentos de seducción de La Libertad Avanza para sumarla a sus filas. Además defiende la identidad histórica del vecinalismo.

-Se habla siempre mucho de la elección de Marcos Juárez, ¿cómo vive usted esa situación?

-Sí, se habla mucho. Yo trabajaba con Henry Dellarossa cuando se modificó la carta orgánica y en ese momento uno de los ítems era separar la fecha electiva de lo que era la fecha provincial y nacional. En ese momento convenía no ser arrastrado por otras corrientes. Eso hizo que se corriera el calendario y, cuando empezaron a participar otras fuerzas políticas de índole nacional, Marcos Juárez se transformó en un termómetro político. Casi una encuesta de lo que vendría a futuro. Pero el electorado de Marcos Juárez tiene sus particularidades y no sé si se puede extrapolar a nivel nacional. El perfil productivo tiene una impronta de centroderecha. Cuando el esquema provincial y nacional está tan complejo, con tantos acuerdos explícitos e implícitos que son más graves, me parece que todos están tendiendo a municipalizar la elección, principalmente porque les conviene. Hoy no les conviene la foto con figuras nacionales o provinciales. Macri ya no tiene la imagen del PRO fuerte que supo tener; a ninguno le conviene que le levanten el brazo a los otros.

-¿Lo vive con presión a ese foco de atención que se pone?

-No, estamos acostumbrados, fue siempre así. Yo fui candidata en la anterior elección y esta vez lo hago desde un lugar más relajado, porque uno ya sabe a lo que se compromete y dónde están puestas las expectativas. Esta vez no tengo la mirada de la provincia con quien me llevo muy bien, pero esta vez tenemos una propuesta absolutamente local.

-¿Le sorprendió el intento de sumar a Pedro Dellarossa hecho por La Libertad Avanza?

-Primero lo intentaron conmigo.

Crescente-1

-¿Cómo es eso?

-Me llamaron tanto de La Libertad Avanza como del gobierno provincial. Esas conversaciones no funcionaron. Sabía que hubo conversaciones con Pedro, luego con Sara Majorel, y como ella no consiguió los avales, dialogaron con otros sectores. Yo nunca acepté la absorción del partido; ellos plantean formar una alianza de LLA y marchar atrás de una manera desdibujada. Yo vengo trabajando por la individualidad porque veníamos con muchas alianzas con el PJ y quiero recuperar la identidad del fundador Henry Dellarossa. Cuando los números no te dan, uno piensa en una alianza, pero esto significaba una absorción del partido.

No quería quedar desdibujada por la grieta. Quisieron armar un gran frente antiperonista donde estuviéramos todos. Eso a nivel local creo que no iba. Tenemos mucha historia cada uno de los candidatos como para terminar yendo todos juntos.

-¿Qué números electorales maneja?

-Nosotros no tenemos encuestas porque no tenemos recursos para hacerlas. No jugamos con billeteras públicas, más de lo que juntamos dentro del propio espacio político. Uno no tiene mucha garantía tampoco de los números de las encuestas. Nos sentimos ilusionados por el feedback de la gente; no quiero que me vendan un número que después fue diferente. Los comentarios de los otros... nosotros estamos trabajando. Nuestra propuesta viene consolidándose después de noviembre de 2025. Sí influye mucho en nuestra ciudad el cierre del sanatorio de PAMI que dejó mucha gente afuera, los representantes de LLA ni aparecieron, luego Metalfor y por eso creo que decidieron bajar su sello.

-¿En qué se basa su propuesta para la ciudad?

-La propuesta es un gobierno local, autogestionado. Se sostiene sobre tres ejes emergentes: uno es trabajar en un shock de 90 días público-privado para higiene y reacomodamiento urbano; la atención a la tercera edad vulnerable; y, en un tercer plano, una propuesta de reconversión laboral en pequeñas empresas de servicios públicos para dar salida laboral a gente que se está quedando sin trabajo, pero que la Municipalidad no puede absorber.

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