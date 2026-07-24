Enroque corto | Fechas, fallos y debate: las novedades de la semana

Habemus fecha de entrevistas

El Consejo de la Magistratura se reunió y fijó fecha para las entrevistas a los aspirantes a ocupar el cargo de juez o jueza electoral de la Provincia. Los candidatos ya tienen la citación en sus respectivos mails.

Informante: El chisme decía que las entrevistas a los 17 postulantes que aprobaron el examen escrito iba a ser a fin de mes, pero quedó para agosto. Concretamente serán el 3 y 4 de agosto.

Alfil: Estoy pensando en las elecciones de Marcos Juárez que son el 6 de septiembre, pero no sé si llegarán.

I: Y...luego de las entrevistas, que van a ser electrizantes por la expectativa que hay, el Ejecutivo tiene que mandar el pliego del elegido a la Legislatura. Al cierre de las listas de candidatos de Marcos Juárez, que es el 8 de agosto, no llegan. A septiembre creo que sí. Salvo que el diablo meta la cola.

Brotes verdes

El informante peronista conversaba con un llaryorista paladar negro, al que notaba de mucho mejor semblante que en el último café.

Periodista: Yo no lo quiero ofender, pero la última vez que nos juntamos estábamos muy bien encaminados en la copa, y usted andaba más bien cabizbajo. Y ahora que lo vuelvo a ver, que venimos de pasar este trago amargo del domingo, usted está sonriente… No me haga enojar…

Informante Peronista: Ja, ja… No compañero, usted sabe que las derrotas colectivas nos duelen mucho más a nosotros que a los demás, y eso es así… Lo que pasa es que, en otro ámbito, que es más propiamente al que nos dedicamos, hemos empezado a recibir buenas noticias.

P.: ¿Todo esto es entonces por los fondos de la Nación y la ‘buena onda’ con Santilli?

I.P.: Na, esas son también buenas noticias. Pero yo le hablo de otras. Hay distintas encuestas, de diferentes ciudades del interior, que nos están marcando el surgimiento de nuevos dirigentes con muy buena imagen.

P.: Ah sí… bueno, deme algunos ejemplos…

I.P.: Le voy a dar de poco, pero en Villa Del Rosario, localidad del departamento Rio Segundo, Nicolás Rivalta, hijo del legendario ‘Manolo’ que fuera tres veces Intendente, está muy bien plantado para recuperar la ciudad, eso dicen los números…

P.: ¿Qué más tiene?

I.P.: Le voy a ir dando de a poco, le dije. Pero ya va a ir viendo que no le miento…

Un nuevo espacio de pensamiento crítico y debate

El 12 de agosto será la primera presentación del colectivo Agorombo, creación de un grupo de cordobeses provenientes de distintos orígenes post dictadura, aunados por los malestares de la democracia y la fe en la politica y el pensamiento crítico como trinchera. "Del Ágora al Quilombo", el subtítulo de la convocatoria que traerá al director de la revista Crisis, Mario Santucho en la sala de Platz, ubicada en Maipú 350, Córdoba Capital.

Informante: Santucho, sociólogo e hijo de Roby Santucho, jefe del ERP, es el primer invitado. Viene con el último número de la revista Crisis bajo el poncho.

Alfil: Hay expectativa por este nuevo espacio de pensamiento y discusión. Córdoba tuvo círculos de discusión muy profundos y con debates intensos en lo histórico, lo político, lo social.

I: Si. Ya hay cronograma. El 31 de agosto vendrá Eduardo Rinesi ,filósofo y politólogo. En septiembre, el 17, será el turno del especialista en peronismo Alejandro Horowicz, ensayista y doctor en Ciencias Sociales. Y en octubre, Agorombo invitó a la socióloga y escritora Maria Pía López.

La Justicia apagó el “Fuego Amigo” del PRO y Agost Carreño festejó

El legislador celebró la resolución de la Justicia Electoral que ordenó investigar una presunta falsificación documental vinculada a la interna del PRO. En el espacio del nuevo oficialismo entiende que el fallo fortalece el armado que asumió este miércoles.

Informante: ¿Vio que Agosto Carreño terminó la semana con dos motivos para brindar?

Alfil: ¿Qué pasó ahora?

I: Celebró la resolución del juez federal con competencia electoral, que ordenó una investigación penal por una presunta falsificación de un escrito judicial presentada por el sector de Pretto, Baldassi y Dellarossa en el marco de la disputa interna del PRO.

A: Una pelea que parecía terminada, sigue dejando capítulos.

I: Exactamente. Y Agost Carreño no dejó pasar la oportunidad. Escribió: “A los que intentaron ensuciar un proceso democrático partidario transparente, ahora tienen una causa penal”. En su entorno dicen que el fallo termina de respaldar el proceso interno y deja mal parado al sector que intentó impugnar el armado.