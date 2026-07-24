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PASO sí o PASO no, la definición que será señal de largada en Córdoba

Los candidatos locales se mueven a la espera del dato que ordenará la política nacional y de ahí para abajo a las provincias con entendimiento con la Casa Rosada. En el Panal no hay lugar para lágrimas: todos los intendentes PJ y aliados van a pegar sus elecciones a las provinciales. Bornoroni y Juez, dos a quererse.
Provincial24 de julio de 2026Bettina MarengoBettina Marengo
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Gabriel Friza asumió ayer como ministro de Cooperativas y Mutuales de la Provincia y posible destino de candidato a intendente en Jesus María, la ciudad que ya gobernó, pero por ahora la misión que le dio el  gobernador Martin Llaryora es “llegar a cada rincón de la provincia y consolidar políticas públicas para el sector”. Es parte del plan del oficialismo para llegar a diciembre lo más competitivo posible en un marco de alta incertidumbre sobre lo que hará la oposición en 2027: el Panal pide redoblar la presencia en el interior y movilizar hasta el último recurso político y material, porque el escenario del oficialismo en la Capital infunde temor. 

Esa será también la tarea principal Gustavo Brandan, el exsuperior directo de Frizza en Cooperativas y hoy a cargo de la secretaría General de Gobierno, al que el sanfrancisqueño le pidió 100 por ciento de territorialidad y que haga valer las mil obras de diferente dimensión que la Provincia está costeando en  los municipios y comunas. “Hablar, contener, dialogar, mostrar obras”, señalan los llaryoristas como receta. La receta principal la tienen cocinada. Dan por hecho que todos los intendentes y jefes comunales del PJ y aliados que no tengan carta orgánica propia van a pegar las elecciones locales a las provinciales, salvo que Llaryora disponga otra cosa, como en la ciudad de Córdoba. “Eso ni se discute, todos adentro”, respondió tajante un funcionario. Todo lo demás, advertencias, berrinches y planteos de intendentes que se consideran mal pagados por el Panal es considerado hojarasca.

En eso, el oficialismo sabe o supone que tiene un punto a favor sobre sus posibles contrincantes para la gobernación. Rodrigo de Loredo, Luis Juez y Gabriel Bornoroni se disputan más o menos la misma masa de intendentes para las elecciones del año que viene, y cada uno de ellos esgrime razones sobre por qué los caciques del interior prefieren a uno u otro o por que separaría la fecha electoral con otro candidato a gobernador. Lo concreto es que ninguno de los tres logró hacer pie en la única elección de este año en la provincia de Cordoba, Marcos Juarez, donde Pedro Dellarrosa rechazó subirse a la marca del momento, La Libertad Avanza, algo que los Menem no podrían creer cuando Bornoroni blanqueó en Buenos Aires el desplante del exministro de Llaryora. ¿Punto menos para el jefe del bloque liberatario en Diputados de cara a la definición para la Gobernación, el año que viene? Como sea, el fallido de Bornoroni no impidió que la gente de Juez en Marcos Juárez esté trabajando con Dellarrosa, mientras el candidato y el PRO siguen negociando, con pocas chances de acuerdo para que el ex intendente encabece la lista amarilla. En el PRO aseguran que no quieren cargos sino que Dellarrosa no festeje, en caso de ganar, con Llaryora. Es que el PRO Córdoba tiene una pata bullrichista, con Laura Rodríguez Machado, a la que el ala larretista, la de Oscar Agost Carreño, no quiere poner en tensión sobre todo entienden que negativa de Dellarrosa de presentarse como La Libertad Avanza fue parte de las conversaciones entre el diputado macrista Fernando De Andreis y el ministro y hoy jefe de Gabinete Manuel Calvo. Cosas.

Hay un momento clave en la política nacional, que todavía no tiene fecha, donde empezará a despejarse el camino al 2027 y a aclararse las definiciones electorales, y es la aprobación o no de la ley que elimina o suspende las PASO. La reforma electoral, por sí o por no, condicionará fuertemente la estrategia y las chances del gobierno nacional y de Javier Milei, y de ahí para abajo a las provincias cercanas al oficialismo, como ahora es Córdoba. Posiblemente cuando ese dato esté, Llaryora ya esté en condiciones de poner la fecha de la elección provincial. El compromiso con la Casa Rosada, hasta ahora, es ubicarlas lo más lejos posible de las nacionales, en un desdoblamiento que favorece al sanfrancisqueño y a Milei pero perjudica a Bornoroni, que ya comprobó que la marca no siempre lo es todo. Juez, que juega a confundir a aliados y adversarios hasta que el calendario lo obligue a definirse, cree que con el mayor nivel de conocimiento que tiene sobre su aliado local, puede ser beneficiario indirecto de la estrategia de mutuo entendimiento entre Llaryora y el León.

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