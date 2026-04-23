Un jueves cinéfilo entra a la escena

"Nuestra tierra", "En el cine", "Soy Dios en mi interior" y "El último Elvis".

Los territorios ancestrales

Hoy y mañana se repone en el Espacio INCAA del Cine Arte Córdoba el documental Nuestra Tierra (Argentina, 2025) de Lucrecia Martel, a las 19. Martel ha construido un relato para compensar el vacío sistemático de atención, durante años, acerca de un caso de asesinato y despojo de tierras a comunidades indígenas en la provincia de Tucumán: el caso de la muerte de Javier Chocobar, líder de la comunidad Chuschagasta en 2009, a manos de agresores enviados a amedrentar a los habitantes y disputarles la propiedad del lugar. Un hecho que se repite aun hoy respecto a muchos territorios ancestrales en el Noroeste argentino y la Patagonia, producto de una explotación ilimitada y una agresión constante contra pueblos indígenas desdeñados, sometidos y amenazados. El relato del juicio por el asesinato de Chocobar, nueve años después del hecho, es parte de la trama de esta película que va tejiendo en torno a la realidad actual, junto a los testimonios y las memorias, una reconstrucción minuciosa del mundo de los Chuschagasta y de su territorio.

La entrada general para esta sección cuesta $3000, jubilados y estudiantes $1500.

A las 21 la sala proyecta Un Fantasma a su Servicio (Tailandia, 2025) filme dirigido por Ratchapoom Boonbunchachoke. Una comedia fantástica sobre un hombre que ha quedado trágicamente viudo e inconsolable y descubre que su esposa ha reencarnado… en una aspiradora. Ese hecho inesperado le devuelve la fuerza y la esperanza. Es el debut del director de este extraño artefacto fílmico.

27 de abril 275, entrada general $5000, jubilados y estudiantes $3500 en boletería.

La calma y el nervio de una ambición

Hay estreno nacional este jueves en el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49), a las 15.30 y 21, el filme dirigido por Matías Szulanski: En el cine (Argentina, 2024). La historia transcurre durante los tres días del BAFICI 2024, y cuenta el encuentro de un chico y una chica que comparten el gusto por el cine y por la música, y que ven películas juntos, para luego seguir el encuentro cantando canciones y hablando de cine. El rodaje se hizo durante los tres días de duración del festival de cine independiente. El planteo recuerda más que directamente y dejando de lado los estilos narrativos de cada filme, el rodaje y la historia de la película Tres D (2013), dirigida por Rosendo Ruiz: una historia de amor en el marco de los tres días del FICIC, el festival de cine de Cosquín, donde un chico y una chica vinculados al cine, se encuentran y comparten tiempo entre funciones mientras evoluciona el sentimiento de ambos.

El otro estreno, a las 18 y a las 22.30, es Marty Supreme (EE.UU., 2025), dirigida por Joshua Safdie. Con Timothée Chalamet, Gwyneth Paltrow. El personaje del título y de la historia es un joven cuya ambición es pareja a su necesidad de supervivencia, apostándolo todo al juego de ping pong en el que ha desarrollado una gran maestría. Su lucimiento con la paleta en la mano contrasta con el desastre de su propia vida y su capacidad de aprovechar cada rendija para seguir su camino, aun a costa de la humillación propia o la ajena. Su premio es un campeonato mundial.

Entrada general $7000. Jubilados $6000, abonados $700.

Noches de teatro independiente

En la plaza España, segundo subsuelo del Museo Metropolitano de Arte Urbano, comienza hoy un ciclo de tres noches de teatro independiente, hasta el sábado, en un nuevo encuentro del Festi Menos Dos. El espacio municipal invita a la segunda edición del festival que reúne propuestas del teatro independiente cordobés, con entrada gratuita. Ofrecerá hoy, mañana y el sábado, una obra por día, del ciclo de tres que integran Soy Dios en mi Interior (jueves), Varieté Espacial (viernes) y Amor es mirarse al espejo y no romperlo (sábado). Esta noche a las 20 se verá la primera de esas puestas, comedia escrita por Chiara Bergese cuya sinopsis informa que “desde el humor y el absurdo, reconstruye el ‘chisme del año’ ocurrido en la República de San Vicente. A partir del robo de unas plantas, se despliega una serie de situaciones que combinan tragedia, comparsa y caos, donde el dolor y la resiliencia se transforman en relato mítico y ritual de sanación.”

El rock de sobrevivir al conurbano

En el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Leopoldo Lugones 401) hay tarde de cine club con la proyección, a las 20, de El último Elvis (Argentina, 2012), dirigida por Amando Bo (el nieto). Va en el ciclo Ya no somos Freaks – Solo películas de Rock, con presentación de Rodrigo Artal. Este documental sensible se enfoca en la historia de un imitador porteño de Elvis Presley que, como suele ocurrir, se ha apropiado del personaje hasta hacerlo carne, a su manera y con materia local. Esta estrella del suburbio, sin otro brillo, como la luna, que un reflejo lejano, le permite al director crear el retrato de un antihéroe de la gran ciudad que, a cada show, se transmuta. En su estreno, en 2013, arrasó con 7 estatuillas de los premios Cóndor de Plata, de la Asociación de Cronistas Cinematográficos de la Argentina. Entrada libre y gratuita hasta agotar la capacidad.

Ayer y las memorias por venir

El Museo Superior de Bellas Artes Evita – Palacio Ferreyra (Av. Hipólito Yrigoyen 511) invita al ciclo de cine Destellos de otros mundos posibles, a 50 años del último golpe de estado cívico-militar. La proyección dialoga con la exposición Memorias Futuras, obras de jóvenes artistas contemporáneos que recuperan memorias personales y sociales. Se exhibe el documental Preguntas a un obrero que lee (2015) de Hugo Colombini, que versa sobre la experiencia del clasismo cordobés, enfocándose en el testimonio de uno de los protagonistas gremiales de Sitrac-Sitram, el dirigente Gregorio Flores. A las 18, entrada libre y gratuita.