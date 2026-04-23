El Panal evalúa reforma electoral: negociación y riesgo Karina

Aun sin los números en el Congreso, Javier Milei anunció la reforma política completa con eliminación de las PASO, Ficha Limpia, menos financiación pública a las campañas políticas y más requisitos para obtener sellos partidarios. La ley requiere mayoría absoluta (la mitad más uno de los miembros de la cámara), que son 129 votos en Diputados y 37 en Senado, condición que le sube el precio a cada voluntad que pueda conseguir La Libertad Avanza por fuera de su elenco panvioleta.

El proyecto abre una ventana de oportunidad al gobernador Martín Llaryora para negociar acuerdos con el mileismo de cara al escenario provincial. Ya está dicho: acompañamiento a cambio de candidato libertario de baja intensidad en Córdoba 2027. No todo es tan lineal y en el cordobesismo ronda la inquietud por el eventual no cumplimiento de Milei y de su hermana Karina (sobre todo la secretaria general) de la “cláusula de jugar para atrás” en Córdoba el año que viene. Que se concretaría con la presentación de un candidato libertario, Gabriel Bornoroni, sin alianza con Rodrigo de Loredo y con una lista tan violeta y pura que obligue a Luis Juez a jugar por fuera de LLA para salvar sus propios intereses electorales. “Hasta acá, la experiencia es que Milei no cumple nada”, se atajó una fuente al tanto de la rosca y se preguntó si tiene sentido abonar el camino para la reelección del actual presidente y destruir la única herramienta para echarlo de la Casa Rosada.

Milei sería el único y principal beneficiario de la eliminación (o derogación) de las PASO al quitarle al conglomerado peronista opositor, y también a posibles construcciones “de centro” como Provincias Unidas, la posibilidad de definir sus candidatos presidenciales con un método institucional y público. Llaryora va a priorizar la reelección de Córdoba por sobre cualquier interés y armado nacional, pero tampoco puede quedar en offside con lo que decidan mandatarios y sectores aliados. De hecho, amplios sectores del PRO y de la UCR ya se expresaron en contra de acabar con las PASO.

El jefe del Panal estuvo ayer y anteayer en Buenos Aires junto a su ministro de Comunicación, Daniel Pastore: imposible no especular sobre el inicio de la rosca, aunque extraoficialmente se informó sobre gestiones oficiales en Economía y sobre el traspaso de rutas nacionales, en especial la 19, a la Provincia, todo lo cual también es materia de acuerdos con la Rosada. Sin embargo, el dato más relevante de su estadía en CABA fue la reunión con el pastor evangélico Dante Gebel, encuentro que publicó el diario La Nación. Gebel es un posible candidato a presidente al que el cordobés mira como opción de referencia nacional y con el cual puede jugar para poner coto a Milei. Alfil, hace unos días, adelantó el vínculo del espacio Consolidación Argentina con algunos referentes llaryoristas.

Por lo pronto, tiene para ofrecer seis votos propios en Diputados, uno en Senado y una historia de rechazo a las PASO dentro del cordobesismo que le permitiría justificar el apoyo a la reforma electoral sin pasar calor. “No nos gustan las PASO y nos gusta la Ficha Limpia”, sintetizó un schiarettista que recalcó que, si algo define a Juan Schiaretti, es “la coherencia”. Es cierto: el PJ provincial y sus aliados nunca permitieron que se avanzara en Córdoba con las PASO provinciales para no facilitar la organización de la oposición. Con Ficha Limpia no fueron fanáticos: recién salió a fines de 2024 cuando estuvo planteada la discusión nacional centrada en la situación de Cristina Kirchner.

El voto de Alejandra Vigo en el Senado, cámara por donde ingresará la iniciativa, será un adelanto de lo que harán los diputados cordobesistas. Del lado llaryorista, el principal alfil del gobernador en la cámara baja es Ignacio García Aresca, que ya habría deslizado que votaría por la eliminación de las primarias. Aresca representa el parecer de Llaryora. Hace unas semanas, con el schiarettismo en contra, dio quórum en Diputados para que el oficialismo nacional pudiera tratar la ley de Glaciares, pero luego se ausentó en la votación. En el caso de la ley electoral la exigencia es más heavy porque no sirven las ausencias ni las abstenciones: los votos se cuentan sobre la totalidad de los legisladores. Hay que dar quórum y votar positivo.

Intendentes en caja

Apenas se rozaron estos temas en la reunión que el ministro de Gobierno, Manuel Calvo, el secretario de Ingresos Públicos, Gerardo Pintucci, y Pastore, sostuvieron con casi doscientos intendentes del PJ el martes en el Centro Cívico, en el cual la plana política de llaryorismo buscó encuadrar y ajustar a los caciques territoriales para ponerlos en modo reelección Llaryora. El mensaje fue para todos pero sobre todo para los casi 170 que cursan su primer mandato y quieren reelegir el año que viene: toma y daca, el Panal asiste y contiene con recursos a los municipios, y ustedes trabajan para el principal proyecto político de Hacemos Unidos. Calvo encabezó la filípica, que fue en buen clima, pero si alguno de los presentes tenía en mente militar para sí mismo, se fue con otra idea. “Hay que salir a bancar al gobierno y dar la cara, tenemos los docentes mejor pagos del país después de una paritaria complicada, no en cualquier provincia hay semejante apoyo del gobernador”, recitó uno de los que estuvo en la reunión.

Voto progre

Fue un miércoles intenso para el oficialismo provincial, que incluso llegó a La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, donde previo aviso al gobernador Axel Kicillof, el ministro de Vinculación, Miguel Siciliano visitó en su casa particular a la titular de Abuelas de Plaza de Mayo a nivel nacional, Estela de Carlotto, y se reunió con la mesa de Derechos Humanos de la provincia bonaerense, en un gesto que lo acerca al voto progresista cordobés que se reparte entre kirchnerista y la diputada Natalia de la Sota.

El quizás más cercano a Martín Llaryora entre los peronistas capitalinos comentó que hubo una invitación de los organismos de derechos humanos luego del apoyo económico e institucional del gobierno de Córdoba a las excavaciones en el predio del ex centro de detención ilegal y torturas de La Perla que permitieron el hallazgo de doce restos humanos de desaparecidos de la dictadura militar. La intención no explicitada es poner en valor los recursos y el apoyo a la agenda de Derechos Humanos, que en su momento Schiaretti cultivó y que le permitió morigerar las críticas por izquierda. Llaryora le dio menos lugar a ese discurso y no hasta ahora no lo capitalizó políticamente, pero pone plata. “Somos un gobierno que habla poco del tema derechos humanos y hace mucho”, señaló Siciliano, que viajó con los funcionarios del área DDHH y con la titular de Abuelas Córdoba.