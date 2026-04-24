Carácter local de un viernes abrileño

La Negra Lorena y Calle Vapor en la peatonal. Expo Luthería y, el sábado, "Pintó Floria".

A la hora de encender la peatonal

La peatonal es un hervidero de gente en el horario comercial, pero no hay plata. La foto de negocios cerrando adentro y afuera de las galerías se repite. También hay negocios nuevos, es verdad, que se animan. Mucha gente circula, pero las compras no mueven el amperímetro. Para este viernes se ha ideado una propuesta puntual, que “articula al sector público y privado para fortalecer el centro de la ciudad, impulsar la actividad comercial y ampliar el acceso a la cultura”. Se trata de la Noche de las Galerías y las Peatonales, una actividad a partir de las 19 y hasta la hora cero, que presentará una programación cultural y se espera reanime en sus horas de despliegue la transferencia de moneda de bolsillos y carteras a los negocios abiertos en un horario no habitual.

También habrá, de suyo, una oferta gastronómica que suele estar allí, aunque hoy se brinda fuera de hora. Acompañarán museos abiertos de la sección céntrica y se organizan recorridos gratuitos guiados.

Se redondea en trescientos los artistas que se concentrarán en las cinco cuadras de la 9 de Julio, en una sucesión de paradas y de horarios. Los focos de la actividad artística y cultural serán el Escenario 1 en Rivera Indarte y 9 de Julio, con covers de rock británico, batuque y música caribeña; la Galería Pasaje Muñoz (9 de Julio 40), con ballets folklóricos del mundo y dj estable; el Paseo La Oriental (9 de Julio 37) con coros de música árabe y croata, más tangos. La segunda cuadra ostentará variedades en la Galería Libertad y Paseo del Sol (9 de Julio 151): ballets populares, tambores y dúo femenino de folklore. La tercera levantará el Escenario Tarjeta Naranja, 9 de Julio 250: Sets de DJs y coros de canciones de Disney. También participará la Galería Paseo de la Ciudad (Deán Funes 250) con bandas de rock en vivo y juegos infantiles. La cuarta cuadra tendrá su punto de referencia en la Galería Vía Nueva (9 de Julio 333), presentando danza japonesa y buenas propuestas corales. Por último, en la quinta estará el Escenario Jujuy y 9 de Julio donde se sucederán propuestas de folklore, covers de rock, danza urbana y sabrosa música caribeña y afroperuana.

Una iniciativa de comercios de calle 9 de Julio junto a la Cámara de Comercio de Córdoba y el Centro Vecinal de barrio Centro, con el acompañamiento de la Agencia Córdoba Cultura, el Ministerio de Vinculación y Gestión Institucional de la Provincia, áreas de la Municipalidad de Córdoba, EPEC, Lotería de Córdoba, Banco de Córdoba, Tarjeta Naranja y Tarjeta Activa, entre otras instituciones.

Los instrumentos y sus luthiers

Regresa este 2026 a la Capilla del Buen Pastor la cita anual con la Expo Luthería, tercera edición, donde se podrá realizar un paseo entre timbres instrumentales de diversos tipos, músicas, ritmos y adquirir instrumentos en algunos de los puestos de los más de treinta luthiers de todo el país.

Una oportunidad única para los amantes de la música y los aficionados a los instrumentos musicales, donde los visitantes tendrán la posibilidad de explorar una amplia gama de instrumentos de autor, creados por el apasionado y dedicado talento de artesanos de la música, luthiers locales e internacionales. Participan expositores de Salta, Buenos Aires, Tucumán, Rio Negro e invitados especiales de Colombia y Uruguay. Hay actividades paralelas que incluyen charlas, capacitaciones y shows musicales.

Organizada por la Asociación Argentina de Luthiers, que ha llegado a su 25° aniversario, la exposición se puede visitar de 14 a 20 en Av. Hipólito Yrigoyen 325. Entrada libre y gratuita.

Cumpleaños sinfónico del teatro

Ofrece un concierto esta noche a las 20, en el Teatro del Libertador, la Orquesta Sinfónica de Córdoba con Hadrian Avila Arzuza como director invitado y con la participación como solista de la destacada violinista Lucía Luque.

La presentación del cuerpo sinfónico provincial coincide con el 135° aniversario de la sala inaugurada el 26 de abril de 1891. El programa abrirá con la obertura de la ópera Semiramide, de Gioacchino Rossini, para continuar con Violín tango concierto, obra del compositor argentino Miguel Bareilles, especialmente escrita para la violinista cordobesa Lucía Luque. La última partre será de la Sinfonía N° 7 de Antonín Dvořák, considerada por muchos la obra maestra del compositor checo.

Localidades por Autoentrada y en boletería: platea $10000, cazuela $7000, tertulia $5000, y paraíso, $3000.

Algo pasa en La Cochera

Teatro La Cochera (Fructuoso Rivera 541) presenta esta noche una nueva función de la obra Por piernas y boca, versión libre de La Casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. Esta creación colectiva lleva dirección de Beatriz Diebel y cuenta en escena con Sol Argayo, Valeria Bigi, Silvina Bustos Fierro, Marola Farías, Alejandra Garabano, Galia Kohan, Clara Weller y Leticia Woods. A las 21 todos los viernes de abril, entrada general $18000. Jubilados $15000.

Para los sábados de abril la sala de barrio Güemes ha reestrenado la obra Pintó Floria – Cita entre el siglo cuarto y el veintiuno. Sobre esta obra, su director Paco Giménez, explicaba en 2024, antes de su estreno que se trataba de un “espectáculo sobre la concubina de San Agustín, el padre de la iglesia, cuya voz está novelada por Jostein Gaarder, y nosotros lo hemos tomado como inspiración para este espectáculo, que obviamente sigue poniendo en crisis la relación, aunque arcaica, entre el hombre y la mujer, entre el amor carnal, el amor entre el machismo y el feminismo.”

En escena Adriana Audenino, Andrea Asis, Natalia Buyatti, María Belén Carranza Bertarelli, Viviana Grandinetti, Paula Lombardelli, Nahuel Maldonado, Claudia Peralta y Leticia Woods.

Entrada general $20000. Promoción 2 x $36000. Estudiantes y Jubilados $18000 pesos. Reservas al 3515331774.