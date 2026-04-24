Libertarios vuelcan reclamos al Panal para restarle presión a Milei

Radice, único intendente libertario puro de Córdoba, envió una carta al Panal para pedir por la coparticipación.

El reclamo por la caída de la coparticipación sumó en las últimas horas una voz que, aunque minoritaria en términos territoriales, adquiere peso político en la lectura de mediano plazo. El presidente comunal de Villa El Chacay, Adrián Radice, el único intendente que fuera elegido en 2023 con el sello La Libertad Avanza en Córdoba, formalizó un pedido de audiencia con el gobernador Martín Llaryora para abordar el impacto de los recortes en las cuentas municipales.

El planteo, elevado por nota el pasado 21 de abril, expone “malestar y preocupación” por la merma de recursos que, según advierte, afecta de manera directa la prestación de servicios básicos y el funcionamiento de las comunas. En el escrito, Radice sostiene que la situación es “inadmisible” y reclama respuestas inmediatas, además de la apertura de una instancia de diálogo “serio y resolutivo”. En resumen, el único jefe comunal de origen libertario puso el foco por la delicada situación de los municipios en el Panal, mientras el discurso dominante del cordobesismo y afines lo pone en la Rosada.

Más allá del contenido administrativo, el movimiento abre una lectura política. En el PJ aseguran que se trata de una maniobra de Gabriel Bornoroni y que mandó a uno de los suyos a desgastar a Llaryora por los recursos. Es que Radice no sólo firma como jefe comunal sino también como referente libertario de la mesa de Comunas y Municipios que coordina el ministro Manuel Calvo. En ese marco, el pedido de audiencia no aparece como un hecho aislado sino como un gesto que busca posicionar al armado libertario en una agenda sensible para los intendentes y que pega de lleno en la estrategia del Panal.

El trasfondo coincide con otros planteos que vienen realizando distintos foros municipales, en particular desde el radicalismo, donde también se advierte por la caída de la recaudación y el peso de los descuentos automáticos. La diferencia, en este caso, radica en el origen político del reclamo y en la intencionalidad de instalar una discusión que tensiona directamente con Llaryora, en plena previa de la campaña por el 2027.

El vínculo del Panal con intendentes no alineados parece haber perdido el efecto del año pasado, pleno auge de Provincias Unidas, para favorecer un escenario de contención con los propios y con quienes han mostrado una apertura al diálogo, aunque no formen parte de la alianza. Sin embargo, el momento del año -tanto para Llaryora como para Milei- parece poner en juego otras fichas y el caso del libertario Radice así lo demuestra: aunque se perfilaba como dialoguista, hoy actúa en línea con las exigencias políticas de su espacio.

“A la proyección que vamos, no vamos a poder llegar a cubrir aguinaldos o abonar a proveedores”, advirtió el jefe comunal de Villa El Chacay en declaraciones mediáticas que parecieron tener el único objetivo de tirarle la presión del momento al gobernador y sacar al presidente Milei del centro de un reclamo que desde hace tiempo amenaza con rebotar en su contra cuando la mayoría de los intendentes del interior denuncian el retiro del Estado nacional del cumplimiento de servicios que ahora pasaron a sus municipios y comunas.

El oficialismo provincial reconoce la existencia de una situación fiscal concreta que atraviesan los municipios, con advertencias incluso sobre dificultades para afrontar compromisos como el pago del aguinaldo. En ese sentido, la voz oficial afirma que las puertas del Panal están abiertas para todos los jefes municipales, independientemente del partido de que provengan.

Pero la disputa discursiva en Córdoba y el origen libertario de este pedido generaron un rápido cruce de las voces llaryoristas: “Que le mande un mensaje a su presidente (Javier Milei) para ver si mandan algo de todo lo que se llevan en impuestos”, respondió a Alfil un dirigente del PJ. En ese punto, la figura de Bornoroni asoma como articulador potencial del reclamo. La posibilidad de que el dirigente libertario haya maquinado el pedido de Radice suma un condimento político que trasciende la coyuntura financiera y se proyecta hacia el fortalecimiento de una alternativa provincial.

Mientras tanto, en los municipios se multiplican las medidas de ajuste: recortes de gastos, postergación de obras y revisión de compromisos. Ese escenario genera un clima común que facilita la convergencia de reclamos, aunque con matices en su direccionamiento político. La carta de Radice, en ese sentido, funciona como otro llamado de atención al gobierno provincial sobre un frente que podría ampliarse si la situación fiscal se profundiza, pese al factor libertario que acusan desde el Panal.