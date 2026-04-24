Fabiana Gutiérrez presentó 1001 expedientes por el estado de las calles

La concejal radical busca visibilizar la mala condición de las calles en el área urbana, "esto no es una foto, es la realidad de Córdoba”, expresó.
Municipal24 de abril de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
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Este viernes la concejal de la UCR, Fabiana Gutiérrez, presentó 1001 expedientes dirigidos al intendente, todos vinculados al relevamiento de baches en distintos puntos de la ciudad. Esto significa un gesto político y territorial que busca visibilizar una de las principales problemáticas urbanas.

"Dicen que nuestra ciudad avanza, pero las calles están cada vez peor”, indicó Gutiérrez, marcando un contraste directo entre el discurso oficial y la situación que, según sostiene, se observa en el territorio.

Según la concejal, la acción es el resultado de una recorrida realizada junto a su equipo por diferentes barrios, con un objetivo concreto: poner en números una realidad cotidiana que los vecinos viven a diario.

La postal que dejó la edil fue la de una oficina colmada de pilas de expedientes bajo el título “Los 1001 baches", esto refuerza un mensaje: "no se trata de una denuncia simbólica, sino de una acumulación concreta de reclamos formalizados", resaltaron desde el radicalismo.

Como pilar de su reclamo, Gutiérrez remarcó que: "los baches ya forman parte del paisaje urbano, son los que ya conocemos, los que esquivamos todos los días".

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