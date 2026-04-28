Guerras, dolores y esperanzas

"Papeles de la memoria" y "El padre", dos películas de catálogo este martes.

Documental y muestras para no olvidar

En el Centro Cultural Córdoba (Av. Poeta Lugones 401) se proyecta hoy a las 14 el documental Papeles de la Memoria, de Andrés Dunayevich y Luciana Dadone (El Camboyano Producciones), en el ciclo Memoria en foco, a 50 años del golpe cívico militar. El programa se completa con un recorrido -tras la proyección- en el Museo Emilio Caraffa, de muestras allí exhibidas: Papeles de la memoria, íntimamente vinculada a la película, y La tierra los nombra, sobre el hallazgo reciente, en las inmediaciones del ex centro clandestino La Perla, de restos de personas desaparecidas.

Papeles de la memoria es, así, tanto el título de una película y de a muestra que la complementa. El documental reconstruye el secuestro en Córdoba, durante el terrorismo de estado, de los miembros de la familia Deutsch, y se centra en la resistencia íntima frente a la dictadura. Aborda, por una parte, un sistema clandestino de pequeños mensajes con que los detenidos se contactaban con el exterior; y por otra, en el caso de Alejandro Deutsch, la realización de dibujos y acuarelas durante su encierro, para documentar su condición. La muestra homónima en el Museo Caraffa (Av. Poeta Lugones 401), a pocos metros del C.C.C., completa el recuerdo de esta historia, al exponer mensajes clandestinos que circularon y los registros dibujados y pintados por Alejandro, a los que se suman obras especialmente realizadas por el artista Sebastián Carignano, recreando algunos de los momentos más impactantes de la película. Como se dijo, también será parte del recorrido la visita a la muestra La tierra los nombra, donde dibujos, fotografías, videos y testimonios de familiares reconstruyen historias de personas recientemente identificadas en el sitio de enterramientos clandestinos de la Loma del Torito. Entrada libre y gratuita.

Hacia otras pérdidas del recuerdo

En el Museo Evita – Palacio Ferreyra, cierra este martes en Cine en el Palacio el ciclo “Una serie sobre el tiempo I. Los recuerdos”, con la proyección de El padre (Reino Unido, 2020) filme protagonizado por Anthony Hopkins y Olivia Colman y dirigido por Florian Zeller. El tiempo es abordado en su dimensión más íntima y desestabilizadora. Aquí el tema de la memoria aparece relacionado al deterioro cognitivo de un hombre mayor, con un clima narrativo que de algún modo acompaña el proceso de confusión en que se interna el personaje. La película adapta una obra teatral homónima del mismo director, que obtuvo varios premios y conoció puestas en todo el mundo. El protagonista tiene 83 años y vive solo, su hija lo visita a diario. Al formar pareja con un hombre que acaba de conocer, ahora ella ha tomado la decisión de mudarse a París, por lo que se ve obligada a contratar una enfermera para ocuparse del anciano. La presencia de una persona extraña le suma confusión a medida que su vida cotidiana se complica progresivamente. La realidad poco a poco se le vuelve incomprensible y ha llegado a creerse víctima de una conspiración para ser despojado de su departamento. Un proceso doloroso que avanza hasta la pérdida de las propias certeza, de su historia persona y de sus vínculos primordiales.

Entrada libre y gratuita por orden de llegada y hasta agotar cupo de la sala.

La guerra vista en pequeñas dosis

En el Museo de Arte Religioso Juan de Tejeda (Independencia 122) esta tarde a las 19, hay una nueva cita del ciclo quincenal Cine con Alma, con curaduría y coordinación del Padre Rafael Pelufo SJ. Se proyecta el filme Mandarinas (Estonia/Georgia, 2014) dirigida por Zaza Urushadze, focalizado a principios de los años 90, durante la guerra entre Abjasia y Georgia, una desgarradora situación político-social que sufrió toda la región europea del Este tras el colapso soviético. La película del georgiano Zaza Urushadze fue filmada en poco más de un mes. Escrita en apenas un par de semanas, con mínimos escenarios, pocos actores, trata sobre un soldado georgiano y uno checheno, ambos heridos en batalla, quienes son recogidos en su casa por uno de los dos únicos habitantes de un pequeño pueblo: un anciano estonio. Mientras dura la recuperación de estos dos enemigos mortales, se ven obligados a convivir en un espacio limitado. Los conflictos entre ellos se suceden y el guion toma un camino bien afianzado para su mensaje antibelicista.

MIÉRCOLES

El horror de la guerra

El Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275) presentará mañana a las 21 un título del Ciclo de Cine Armenio: Nahapet (Armenia, 1977) de Henrik Malyan. Película atravesada por el dolor de la guerra, trata sobre un valeroso combatiente armenio que intenta defender su aldea en la Armenia turca del ataque de las tropas otomanas, pero pronto se ve superado. Nahapet, atado a una viga, es obligado a presenciar la destrucción de su aldea y a ver a sus hijos y su esposa, Manushak, brutalmente golpeados y asesinados. Dado por muerto, logra sobrevivir y llegar a otro pueblo del nuevo estado de Armenia soviética. Allí intentará rehacer su vida y forma pareja con una mujer viuda, cuyo marido también murió a manos de las fuerzas otomanas. Ambos se ayudarán a seguir adelante, plantando árboles, y pronto nacerá un niño, indicando la fuerza de la vida hacia delante. Entrada libre y gratuita.

Cuerpos que danzan lo frágil

En el Teatro Comedia (Rivadavia 254), el miércoles a las 20 hay una función de la obra Frágil una docena de solos, a cargo del Elenco Municipal de Danza Teatro, con dirección del coreógrafo Walter Cammertoni. La obra es adaptable para representar en cualquier espacio, sala, plaza o explanada, y muestra la fragilidad humana desde el sentimiento de la nostalgia. Los actores se miran, se espían y se desean, pero nunca se tocan, solo se detienen a mirarse a los ojos. Entrada libre y gratuita hasta agotar capacidad.