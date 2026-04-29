Pérez agita el avispero y Boretto aparece con la Gremial San Martín

La Ciudad Universitaria, por estos días, ha dejado de ser un territorio de transición académica para transformarse en un escenario de disputas políticas de alto voltaje. Este lunes, el decano de FAMAF, Pedro Pérez, y la vicedecana de Ciencias Sociales, Liliana Córdoba, lanzaron formalmente "Vamos UNC". El acto no fue solo una presentación de nombres; fue la oficialización de una hoja de ruta que busca disputar el sentido de la gestión en un contexto nacional adverso, intentando forzar una discusión política en un oficialismo que hoy navega con la tranquilidad de los números, pero que ya empieza a mirar de reojo el inevitable recambio de liderazgos.

La composición del evento opositor fue una declaración de alianzas que busca romper la hegemonía de Somos. El arco que apoya a la dupla Pérez-Córdoba es una amalgama de sectores que van desde el delasotismo de Natalia con terminales en el Centro Cívico (aunque últimamente la dejan fuera de la estructura a la hija del ex gobernador) hasta el kirchnerismo universitario, sumando a facultades con peso simbólico como Filosofía, Artes,Cs Químicas y Sociales.

Sin embargo, el dato que terminó de sacudir la modorra en los cafés de la zona céntrica fue la presencia de Natalia Medina, Secretaria General de AIDUC. La foto de la líder del gremio docente en el lanzamiento de Vamos funciona como una confirmación pública de que el sindicato ha decidido jugar una ficha fuerte en la construcción de una alternativa a la conducción central.

Pérez, consciente de que la disputa electoral requiere un eje de confrontación nítido, centró su discurso en la crítica a la gestión de Jhon Boretto frente al recorte presupuestario nacional. Al calificar de "quietud" la postura oficialista, el candidato de Vamos busca nacionalizar la elección y obligar al Rectorado a abandonar el perfil técnico-administrativo para entrar en un terreno de definiciones políticas más punzantes. "No se puede seguir esperando", sentenció Pérez, en lo que parece ser un intento de anticiparse a la discusión que el propio oficialismo tendrá puertas adentro cuando llegue el momento de definir la sucesión definitiva en la etapa post-Boretto.

Por su parte, el Rector no parece acusar recibo de la ofensiva en términos defensivos, sino que responde con la gimnasia propia de quien sabe que ostenta la ventaja territorial y la comodidad de las encuestas. Mientras la oposición se lanzaba detrás de Económicas, Boretto hacía una nueva aparición de peso en el acto por los 80 años de la Gremial San Martín. No es un detalle menor: el respaldo del gremio no docente es la columna vertebral de la gobernabilidad en la UNC y Boretto lo reafirma como activo propio. Al mostrarse con la cúpula de la Gremial, el oficialismo no se refugia, sino que exhibe su volumen político y blindaje institucional, enviando un mensaje de fortaleza hacia adentro de una coalición Somos que hoy juega para ganar, pero que ya debate quién tomará la posta.

La verdadera disputa de fondo es la de la renovación de cuadros en un escenario donde Boretto transita su último mandato posible. Pérez acelera los tiempos para posicionarse como el árbitro de la discusión futura, buscando aprovechar cualquier tensión que la disputa por la "herencia" pueda generar en un oficialismo que hoy se muestra compacto pero que, tras las elecciones, deberá resolver sus propias pujas de sucesión.

Es una apuesta arriesgada: anticipar los procesos internos de Somos para forzar una crisis de crecimiento que le permita a Vamos acortar distancias en el poroteo final.

En definitiva, la contienda universitaria ingresa en una fase donde la rosca electoral es apenas el prólogo de la reconfiguración del mapa de poder. Con un oficialismo que se siente seguro de su triunfo y apuesta a maximizar la diferencia para blindar la transición, y una oposición que busca resetear la agenda con el apoyo de sectores gremiales, la UNC se encamina a una elección que definirá el nuevo equilibrio de fuerzas.

La campaña ya está en la calle y la pregunta no parece ser quién ganará esta vuelta, sino cómo se alinearán los planetas para la era que se inaugura una vez que se agote el tiempo de Boretto en el primer piso del Pabellón Argentina.