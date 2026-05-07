Libertarios del Imperio trastabillan por el timing del caso Adorni

El peor de los frenos para lo que venía siendo una estrategia en expansión de La Libertad Avanza comenzó a hacerse visible en la agenda local. La semana pasada se reunió el espacio que lidera Laura Soldano y se avanzó en la intención de ganar músculo territorial en Río Cuarto, con una presencia más decidida en los debates municipales, además de seguir sumando intendentes y dirigentes no puros al armado. Pero el timing les jugó en contra por un factor externo que alteró los planes: el avance de la causa contra Manuel Adorni, con una imagen golpeada que se convierte en un nuevo obstáculo para los libertarios locales.

Hasta hace semanas, el esquema libertario en la ciudad mostraba señales de ordenamiento entre incorporaciones, armados territoriales y el deseo explícito de pensar más allá del corto plazo, construyendo una alternativa para competir por la Municipalidad. Con lineamientos que bajaban desde la conducción nacional, el objetivo era claro: instalarse en la discusión pública local con una agenda que pondere a la gestión de Javier Milei mientras cuestiona a la de Martín Llaryora y Guillermo De Rivas.

Sobre la gestión municipal parecía recaer la próxima fase del plan, donde las críticas a la presión impositiva y los cuestionamientos al endeudamiento aparecían como ejes naturales para construir contraste con el peronismo local. Sin embargo, el contexto cambió y puertas adentro del espacio reconocen que el momento dejó de ser el ideal para avanzar con ese esquema. La lectura predominante es que cualquier intento de protagonismo fuerte por parte de los principales dirigentes locales podría quedar opacado —o directamente condicionado— por el ruido político generado en torno a la figura de Adorni. Las apariciones bajaron a cero, las interacciones en redes mermaron y la orden es evitar toda referencia al caso.

El reflejo de esta situación se vio en los movimientos de la diputada nacional Laura Soldano. Hace una semana utilizó sus redes sociales para documentar lo que fue su participación en el Congreso durante la exposición del jefe de Gabinete, entre aplausos y vitoreo en lo que se presentó como una victoria para el Gobierno en medio del ruido por las denuncias. Al día de hoy, la referente riocuartense no dedicó ninguna línea a las nuevas informaciones en torno al patrimonio de uno de los principales nombres del Gobierno nacional, una señal del cambio de postura de la dirigente frente a un tema que repercute directamente en la activación del plan que empezaba a tomar forma en su distrito.

En ese escenario, la primera línea libertaria opta por correrse del centro de la escena local. La discusión pública, al menos por ahora, quedó en manos de los sectores juveniles, los “leoncitos”, que sostienen la presencia en redes sociales y ensayan las primeras intervenciones en clave local. Desde allí apuntan contra la gestión municipal con críticas alineadas al discurso nacional, aunque todavía con menor volumen político.

Ese movimiento no ocurre en el vacío. Del otro lado, los sectores vinculados al oficialismo local también aceleraron su estrategia comunicacional. La crisis económica se transformó en el eje de sus apariciones, con mensajes que buscan vincular las dificultades cotidianas con las políticas del Gobierno nacional. Aun así, en ese espacio también administran los tiempos: evitan, por ahora, meterse de lleno en episodios puntuales como el caso Adorni, a la espera de una evolución más clara del escenario.

En el medio, el Concejo Deliberante se consolidó como uno de los principales escenarios de disputa. Allí, las expresiones críticas hacia la Casa Rosada encuentran canal institucional, y fue también el ámbito donde el espacio libertario expuso anticipadamente a una de sus cartas que pretendía mantener en reserva. Gabriel Abrile, presentado como una figura con proyección dentro del armado local, quedó rápidamente bajo el foco del debate político y comenzó a transitar un desgaste prematuro.

Ese movimiento, que en otro contexto podría haber servido para posicionar nombres y ordenar liderazgos, hoy aparece como un síntoma de la descoordinación que atraviesa al espacio. Con los principales referentes en pausa y la militancia joven sosteniendo la presencia, el armado libertario en Río Cuarto enfrenta un impasse que obliga a recalibrar tiempos y estrategias.

Por ahora, la prioridad parece ser evitar costos mayores en un contexto adverso. La instalación territorial, que asomaba como el próximo paso en la construcción política local, quedó en suspenso a la espera de que el escenario nacional deje de condicionar los movimientos en el plano municipal. En ese contexto, desde adentro del espacio libertario del Imperio dejan entrever un dato no menor: más allá del respaldo mayoritario a Adorni, resaltan la cercanía de Laura Soldano con Martín Menem, una relación que podría cobrar relevancia en función de cómo evolucione el tablero nacional.