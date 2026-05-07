Enroque corto Río Cuarto | Destitución, elecciones en Estudiantes y el avance del FOGAAL

Foto: LV16

Destituyeron a los fiscales de la causa Dalmasso

La cronista dialogaba con el informante sobre el cierre de esta edición, tras conocer el veredicto del jury a los fiscales del caso Dalmasso.

Informante: Increíble lo que estamos presenciando. Algo inédito en la Justicia de Córdoba. Los tres fiscales destituidos.

Periodista: Tremendo. En algún momento se especuló con la posibilidad de que no todos corran la misma suerte.

I: Para mí esto podía pasar, que no zafe ninguno. Es todo un mensaje que en la ciudadanía es, dentro de todo, bien recibido. Ante la impunidad de un crimen que causó tanta conmoción, que se destituya a los fiscales que estuvieron a cargo de la causa se puede interpretar como un poco de Justicia. O eso es lo que veo en las redes.

P: La fiscal adjunta (Bettina Croppi) había sido muy contundente hace unas horas. Ella había pedido que se destituya a los tres (Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro) por negligencia y mal desempeño.

I: Claro. Y la defensa de los fiscales trató de argumentar por el lado de que se estaba acusando “a los fiscales que fueron por el lado de la familia Macarrón”. Dando a entender que con los otros magistrados que alguna vez tuvieron la causa a cargo pero que su investigación tomó otro rumbo… no se tuvo la misma vara. Ese es el mensaje que intentaron dar… pero el fallo fue contundente.

Año electoral… en Estudiantes

En un cruce casual por las calles del centro, el periodista conversaba con el dirigente radical sobre las anunciadas elecciones en el club Estudiantes de Río Cuarto.

Dirigente Radical: Y yo que pensaba que zafábamos de ir a votar este año…

Periodista: ¿Usted es socio de Estudiantes?

D.R: Claro. Por eso le digo. Le soy sincero, me pareció un buen gesto del presidente (Alicio Dagatti) el llamar a elecciones y no presentarse en ninguna lista.

P: ¿En serio cree que no va a tener participación? El candidato del oficialismo será alguien de su riñón, Luis Amor.

D.R: ¡Ya se! Pero bueno, siempre se necesita un cambio de aire…por más engañoso que sea (risas).

P: ¿Lo futbolístico aceleró esto o ya venía mal institucionalmente?

D.R: Como en todo, los resultados mandan. El equipo hizo la segunda peor temporada de un equipo de primera en lo que va del siglo. Pero también se notó que no hubo muñeca para manejar el club en este contexto favorable. Así que veremos que dicen las urnas el 29…

P: ¿Se presentará alguna lista opositora?

D.R: Ojalá. Creo que algo se está armando.

Insisten con Ciudad Universitaria

El periodista recibía un mensaje de su informante en días donde se instala la discusión por la defensa de las universidades en vísperas de la marcha federal del próximo 12 de mayo.

Informante: Che, ¿viste que los concejales (Ana) Vasquetto y (Gabriel) Abrile insisten con el tratamiento del proyecto “Ciudad Universitaria”?

Periodista: Pensé que estaba enterrado ese tema.

I: Sí, y no pasó desapercibido… sobre todo por cómo intentaron legitimar el proyecto. Salieron a decir que cuentan con el respaldo de Alberto Taquini, nada menos que el impulsor de la UNRC. Incluso anunciaron que va a estar en la ciudad en estos días.

P: Suena fuerte ese aval…

I: Suena, pero hay que ver cómo cae. Taquini es un histórico defensor de la universidad pública, del sistema nacional… no sé hasta qué punto está al tanto de que quienes hoy lo citan están alineados con La Libertad Avanza.

P: Ahí hay una tensión evidente.

I: Total. Y no es menor que, mientras tanto, en la propia universidad el proyecto sigue sin hacer pie. Ya lo habían archivado y ahora volvió a comisión, pero otra vez sin respaldo de la comunidad universitaria.

P: O sea, buscan respaldo afuera cuando adentro no lo consiguen.

I: Esa es la lectura que hacen varios. Por eso el “factor Taquini” aparece más como una jugada política que como un apoyo consolidado. Habrá que ver qué dice él cuando pise Río Cuarto, pero me parece un desatino la estrategia de citar ese apoyo justo cuando el Concejo está por sacar un comunicado adhiriendo al estado de emergencia y movilización de la universidad, que marchará el 12 por el financiamiento que el Gobierno que apoyan estos concejales les está negando. Es un mal momento para insistir con eso o capaz es lo que les están pidiendo. Pero quedan muy mal parados, la verdad.

Nazaristas presentarán el FOGAAL

El bloque La Fuerza del Imperio del Sur está trabajando en una iniciativa que apunta a la creación de un Fondo de Garantías para Alquileres. El informante nazarista llegaba a la cronista.

Informante: La semana que viene seguramente se presente el proyecto del FOGAAL. Es algo que ya se está implementando en Villa María y con buenos resultados.

P: Justo vi que los concejales tuvieron una reunión virtual con gente de Villa María.

I: Claro, se reunieron con el presidente del Instituto Municipal de esa localidad y su equipo. Surgió algo interesante también como para pensar la propuesta más allá de las viviendas: los locales comerciales. Aquellas personas que deseen poner un comercio pero no cuenten con todas las garantías, este fondo también podría cubrir esa necesidad.

P: La cantidad de inquilinos en Río Cuarto debe ser alta. Sobre todo por los estudiantes universitarios.

I: El último censo habla de un 31%. Pero eso no quiere decir que el resto sean propietarios. De hecho, hay un 11% que está en la categoría “otros”. Personas que quizás tienen un ingreso para independizarse pero siguen viviendo con sus padres porque no tienen la cantidad de garantías suficientes para poder alquilar. Es clave remarcar que no es una cuestión para quien no tenga ningún ingreso. Es para aquellos que pueden tener una garantía pero quizás no todas las que solicitan en el mercado inmobiliario. Se trata de una segunda garantía para quienes ya puedan acreditar un ingreso económico que les permita alquilar.

P: ¿Lo ve viable al proyecto en el Concejo?

I: Claro que sí. Dependerá de la voluntad del oficialismo. Pero ya hay ejemplos de municipios como Villa María que lo están implementando. Y además, acá se ha dialogado con el Colegio Profesional Inmobiliario y distintos actores vinculados al tema. Sería algo muy beneficioso para una ciudad como Río Cuarto.