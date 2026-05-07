Enroque corto Río Cuarto | Destitución, elecciones en Estudiantes y el avance del FOGAAL

Destituyeron a los fiscales de la causa Dalmasso |  Año electoral… en Estudiantes | Insisten con Ciudad Universitaria | Nazaristas presentarán el FOGAAL
Río Cuarto07 de mayo de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil
lv16
Foto: LV16

Destituyeron a los fiscales de la causa Dalmasso 

La cronista dialogaba con el informante sobre el cierre de esta edición, tras conocer el veredicto del jury a los fiscales del caso Dalmasso.

Informante: Increíble lo que estamos presenciando. Algo inédito en la Justicia de Córdoba. Los tres fiscales destituidos.

Periodista: Tremendo. En algún momento se especuló con la posibilidad de que no todos corran la misma suerte.

I: Para mí esto podía pasar, que no zafe ninguno. Es todo un mensaje que en la ciudadanía es, dentro de todo, bien recibido. Ante la impunidad de un crimen que causó tanta conmoción, que se destituya a los fiscales que estuvieron a cargo de la causa se puede interpretar como un poco de Justicia. O eso es lo que veo en las redes.

P: La fiscal adjunta (Bettina Croppi) había sido muy contundente hace unas horas. Ella había pedido que se destituya a los tres (Javier Di Santo, Daniel Miralles y Luis Pizarro) por negligencia y mal desempeño.

I: Claro. Y la defensa de los fiscales trató de argumentar por el lado de que se estaba acusando “a los fiscales que fueron por el lado de la familia Macarrón”. Dando a entender que con los otros magistrados que alguna vez tuvieron la causa a cargo pero que su investigación tomó otro rumbo… no se tuvo la misma vara. Ese es el mensaje que intentaron dar… pero el fallo fue contundente.

 

Año electoral…  en Estudiantes

En un cruce casual por las calles del centro, el periodista conversaba con el dirigente radical sobre las anunciadas elecciones en el club Estudiantes de Río Cuarto.

Dirigente Radical: Y yo que pensaba que zafábamos de ir a votar este año…

Periodista: ¿Usted es socio de Estudiantes?

D.R: Claro. Por eso le digo. Le soy sincero, me pareció un buen gesto del presidente (Alicio Dagatti) el llamar a elecciones y no presentarse en ninguna lista.

P: ¿En serio cree que no va a tener participación? El candidato del oficialismo será alguien de su riñón, Luis Amor.

D.R: ¡Ya se! Pero bueno, siempre se necesita un cambio de aire…por más engañoso que sea (risas).

P: ¿Lo futbolístico aceleró esto o ya venía mal institucionalmente?

D.R: Como en todo, los resultados mandan. El equipo hizo la segunda peor temporada de un equipo de primera en lo que va del siglo. Pero también se notó que no hubo muñeca para manejar el club en este contexto favorable. Así que veremos que dicen las urnas el 29…

P: ¿Se presentará alguna lista opositora?

D.R: Ojalá. Creo que algo se está armando.

 

Insisten con Ciudad Universitaria

El periodista recibía un mensaje de su informante en días donde se instala la discusión por la defensa de las universidades en vísperas de la marcha federal del próximo 12 de mayo.

Informante: Che, ¿viste que los concejales (Ana) Vasquetto y (Gabriel) Abrile insisten con el tratamiento del proyecto “Ciudad Universitaria”?

Periodista: Pensé que estaba enterrado ese tema.

I: Sí, y no pasó desapercibido… sobre todo por cómo intentaron legitimar el proyecto. Salieron a decir que cuentan con el respaldo de Alberto Taquini, nada menos que el impulsor de la UNRC. Incluso anunciaron que va a estar en la ciudad en estos días.

P: Suena fuerte ese aval…

I: Suena, pero hay que ver cómo cae. Taquini es un histórico defensor de la universidad pública, del sistema nacional… no sé hasta qué punto está al tanto de que quienes hoy lo citan están alineados con La Libertad Avanza.

P: Ahí hay una tensión evidente.

I: Total. Y no es menor que, mientras tanto, en la propia universidad el proyecto sigue sin hacer pie. Ya lo habían archivado y ahora volvió a comisión, pero otra vez sin respaldo de la comunidad universitaria.

P: O sea, buscan respaldo afuera cuando adentro no lo consiguen.

I: Esa es la lectura que hacen varios. Por eso el “factor Taquini” aparece más como una jugada política que como un apoyo consolidado. Habrá que ver qué dice él cuando pise Río Cuarto, pero me parece un desatino la estrategia de citar ese apoyo justo cuando el Concejo está por sacar un comunicado adhiriendo al estado de emergencia y movilización de la universidad, que marchará el 12 por el financiamiento que el Gobierno que apoyan estos concejales les está negando. Es un mal momento para insistir con eso o capaz es lo que les están pidiendo. Pero quedan muy mal parados, la verdad.

 

Nazaristas presentarán el FOGAAL

El bloque La Fuerza del Imperio del Sur está trabajando en una iniciativa que apunta a la creación de un Fondo de Garantías para Alquileres. El informante nazarista llegaba a la cronista.

Informante: La semana que viene seguramente se presente el proyecto del FOGAAL. Es algo que ya se está implementando en Villa María y con buenos resultados.

P: Justo vi que los concejales tuvieron una reunión virtual con gente de Villa María.

I: Claro, se reunieron con el presidente del Instituto Municipal de esa localidad y su equipo. Surgió algo interesante también como para pensar la propuesta más allá de las viviendas: los locales comerciales. Aquellas personas que deseen poner un comercio pero no cuenten con todas las garantías, este fondo también podría cubrir esa necesidad.

P: La cantidad de inquilinos en Río Cuarto debe ser alta. Sobre todo por los estudiantes universitarios.

I: El último censo habla de un 31%. Pero eso no quiere decir que el resto sean propietarios. De hecho, hay un 11% que está en la categoría “otros”. Personas que quizás tienen un ingreso para independizarse pero siguen viviendo con sus padres porque no tienen la cantidad de garantías suficientes para poder alquilar. Es clave remarcar que no es una cuestión para quien no tenga ningún ingreso. Es para aquellos que pueden tener una garantía pero quizás no todas las que solicitan en el mercado inmobiliario. Se trata de una segunda garantía para quienes ya puedan acreditar un ingreso económico que les permita alquilar.

P: ¿Lo ve viable al proyecto en el Concejo?

I: Claro que sí. Dependerá de la voluntad del oficialismo. Pero ya hay ejemplos de municipios como Villa María que lo están implementando. Y además, acá se ha dialogado con el Colegio Profesional Inmobiliario y distintos actores vinculados al tema. Sería algo muy beneficioso para una ciudad como Río Cuarto.

Te puede interesar
ilustra-gregprio-oberti-y-carpintero-atrincherado-con-ola-libertaria

El Mójica escala el tono contra Nación por discapacidad y universidades

Gabriel Marclé
Río Cuarto08 de mayo de 2026
Mientras el Panal profundiza su confrontación con la Casa Rosada, el oficialismo riocuartense empieza a replicar esa estrategia en el plano local. Reclamos por discapacidad y respaldo a las universidades públicas marcaron una jornada atravesada por críticas a Milei y cruces con los libertarios por el caso Adorni.
juez-fc

Con presencia de aliados libertarios, Juez encabezará un encuentro regional

Julieta Fernandez
Río Cuarto08 de mayo de 2026
Con Abrile y Soldano presentes, el senador y líder del Frente Cívico presidirá un encuentro regional que tendrá lugar esta tarde en Río Cuarto. Con un timing complejo por las repercusiones del caso Adorni, la presencia libertaria en el acto juecista sigue apuntando a “no descuidar” el objetivo del 2027. 
ilustra-cantoro-y-de-rivas-obrerosobras

Obras “full time”: De Rivas busca instalar el concepto de gestión “sin pausa”

Julieta Fernandez
Río Cuarto07 de mayo de 2026
Desde que implementó los últimos cambios en el gabinete, el intendente apunta a dar un “refresh” a la gestión y trata de ponderar la obra pública como “fortaleza” frente a la ausencia de Nación. Esta semana, destacó un nuevo frente de obra en el Oeste de la ciudad en el marco del Plan de 100 cuadras de pavimento cuyos trabajos se realizaron incluso durante el horario nocturno.
LLA-Río-Cuarto

Libertarios del Imperio trastabillan por el timing del caso Adorni

Gabriel Marclé
Río Cuarto07 de mayo de 2026
El avance de la causa que involucra al vocero presidencial impacta en el armado local de LLA, que ve condicionado su despliegue territorial en Río Cuarto. Mientras la militancia joven gana visibilidad en redes, los referentes con mayor peso político optan por la cautela y postergan su protagonismo en la discusión municipal.
ilustra-nalli-pone-ucr-en-banca-benitez-fernandez-y-abrile-miran

UCR se escinde del bloque cooptado por LLA y Nalli se independiza

Gabriel Marclé
Río Cuarto06 de mayo de 2026
El radicalismo riocuartense formaliza su repliegue institucional tras la fuga de concejales al espacio libertario. En una semana atravesada por la agenda universitaria, la decisión apunta a marcar identidad propia y reordenar su estrategia de cara al mediano plazo. El logo de la UCR, en primer plano.
Lo más visto
kicillof-daer

Daer quiere obsequiar a Kicillof la unidad gremial que no logró Llaryora

Bettina Marengo
Provincial07 de mayo de 2026
Los dos principales gremios del sector público de Córdoba, SEP y UEPC, evitaron precisar su posición respecto a la convocatoria del dirigente de ATSA y miembro de la CGT nacional para reunirse con el gobernador de Buenos Aires y precandidato presidencial. Llaryora tuvo una magra convocatoria cuando llamó a las conducciones cordobesas. ¿Cómo le irá al visitante?
universidad

La UNC a las urnas: se calienta la campaña estudiantil

Francisco Lopez Giorcelli
Universidad08 de mayo de 2026
El cierre de listas para los comicios del 20 y 21 de mayo dejó un tablero de alta intensidad en las facultades. Mientras la Ciudad Universitaria se encamina a una elección de tercios con final abierto, la interna en Psicología pone a prueba el pacto de gobernabilidad del decanato y la oposición ensaya una embestida en Filosofía para achicar la brecha con el kirchnerismo estudiantil.
passerini

Passerini vuelve al Concejo a “rendir cuentas”

Carolina Biedermann
Municipal08 de mayo de 2026
El intendente Daniel Passerini volverá el próximo viernes 15 de mayo al Concejo Deliberante para presentar un nuevo informe de avance del Plan de Metas 2024-2027. Lo hará después de que se apruebe la ordenanza que busca regular el tema Naranjitas en la capital, normativa que se aprobaría el jueves 14.
ilustra-carina-milei-y-llaryora-minero-en-reunion

Gesto cordobesista para Adorni con Llaryora en reunión con Karina

Bettina Marengo
Nacional08 de mayo de 2026
Ninguno de los diputados que responden al oficialismo provincial firmó el pedido de interpelación al jefe de Gabinete para la semana que viene. En San Juan, el mandatario compartió la Mesa de la Minería con la jefa de Adorni y armadora electoral de LLA. Estrategias y el hermano a la distancia.