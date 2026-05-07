Daer quiere obsequiar a Kicillof la unidad gremial que no logró Llaryora

Héctor Daer busca una foto de unidad gremial en Córdoba como telón de fondo de la visita de Axel Kicillof. El titular nacional de ATSA es una pieza importante en el armado del gobernador de Buenos Aires y su base de posición para rechazar medidas de Javier Milei como la reforma laboral. Le propuso venir a Córdoba a cerrar el congreso anual del gremio de la sanidad que se va a realizar el viernes en La Falda y, de paso, reunir toda la representación posible de la columna vertebral del partido que creó Perón. No está confirmado, pero está en los planes que también viaje Octavio Argüello, el dirigente de Camioneros y uno de los tres secretarios generales de la CGT. Juega con Kicillof y los Moyano en la construcción de la pata Trabajo del Movimiento Derecho al Futuro.

La unidad pretendida por Daer apunta a juntar a las dos CGT que funcionan en Córdoba, la Regional homologada nacionalmente, y la “disidente” que no aceptó el alineamiento. No lo logró Martín Llaryora cuando convocó la semana pasada al movimiento obrero provincial para suavizar las cosas tras el apoyo cordobesista a la reforma laboral en el Congreso y las leyes de ajuste previsional: hubo asistencia diezmada y excusas de viajes para no asistir al encuentro en el Centro Cívico. Un poco mejor, pero no tanto, le fue a Cristian Jerónimo, triunviro de la CGT nacional que estuvo la semana pasada en Córdoba para participar del 80 aniversario de la Gremial San Martín, el sindicato de no docentes de la UNC. Hubo arenga de unidad en el predio de Villa Giardino pero los dirigentes críticos a Llaryora lo ven muy cerca del mandatario provincial y sospechan de su verdadera posición sobre la última reforma laboral.

El llamado de Daer se topa con los intereses del gobernador cordobés, cuyos gremios más cercanos, los estatales de la UEPC y el SEP, conducidos por Roberto Cristalli y Sergio Castro respectivamente, no irán a La Falda. La interpretación del sindicato docente es que se trata de una reunión para “alineados a la candidatura de Kicillof” y que el sector no está en condiciones de definirse por ahora, aunque no descartan que haya presencias magisteriles a “título personal”. Cristalli además de ser oriundo del departamento San Justo, como Llaryora, tiene un frente interno abierto con sus propios representados, que se profundizó tras la última paritaria.

El SEP, por su lado, está en plena paritaria con la Provincia y tiene otra particularidad: representa también a agentes de la salud y la relación con ATSA no es la mejor. La del Panal tampoco. Daer hablará con Cristalli y con Castro. Están invitados. “La idea es conversar con los dirigentes sindicales y darle su visión”, dicen cerca del dirigente de la salud como para aventar la versión del “alineamiento” automático al creador del movimiento Derecho al Futuro, al que le aconsejaron no proclamarse candidato presidencial del PJ sino constructor de un espacio nacional para disputarle al modelo libertario.

Del sector público provincial sí asistirá Federico Cortelletti, del gremio de los Judiciales provinciales y uno de los tres secretarios generales de la CGT disidente, junto a Ilda Bustos (Gráficos), de presencia asegurada, y Andres Colazo, de la Asociación de Empleados del Jockey Club Córdoba, que no irá porque, informan sus cercanos, “está complicado por el cierre del Hipódromo”. Otro que le dirá sí a Kicillof y partirá a Punilla el viernes sería Rubén Daniele, histórico dirigente del gremio del Suoem, los empleados de la Municipalidad de Córdoba que tiene como patronal al intendente de la ciudad de Córdoba, Daniel Passerini. Al que nadie esperaba mucho es a Pablo Chacón, también histórico jefe de los trabajadores del Comercio. Su referente nacional, el “gordo” Armando Cavalieri, es cercano a Daer, y en Córdoba el gremio mercantil está cerca del cordobesismo. La esposa de Chacón, Silvina Jurich, es legisladora del PJ por el Departamento Capital. Pero según Daer, Chacón confirmó que estará en el hotel de ATSA donde se desarrollará todo. A este diario, el dirigente de Comercio no le confirmó nada.

Por la CGT Regional Córdoba parece que irán todos. Ricardo López, de ATSA, gremio cuyo congreso nacional será la primera actividad a la que asista Kicillof en La Falda, obviamente estará. También se anotaron Rubén Urbano, de UOM, y Edgar Luján, de Camioneros, el único dirigente cegetista de Córdoba que estuvo en la mencionada cita con Llaryora en el Panal.