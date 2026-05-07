Obras “full time”: De Rivas busca instalar el concepto de gestión “sin pausa”

“Trabajamos día y noche para avanzar en el nuevo frente de obra”, señalaron desde el gobierno municipal en un momento en el que buscan darle una “vuelta de tuerca” a la visibilización de la gestión local. La semana pasada, el intendente Guillermo De Rivas y el secretario de Obras Públicas, Martín Cantoro, encabezaron una recorrida por los seis frentes de obra activos en la Circunvalación junto a trabajadores de prensa de la ciudad. Esta semana, en pos de ponderar el plan de 100 cuadras de pavimento -y en un contexto en el que el estado de las calles pisa fuerte en la agenda de los riocuartenses-, el Municipio mostró los trabajos que se realizan en el Oeste de la ciudad.

En la calle Lorenzo Suárez de Figueroa (entre Tejerina y Río Turbio), el Ejecutivo mostró a un grupo de obreros realizando tareas de hormigonado en horas de la madrugada en lo que se constituye como el quinto frente activo de obras de pavimentación en la ciudad (y el primero en el sector del Oeste). El gobierno local informó que 12 camiones estuvieron trabajando en el lugar y que dicha intervención conecta directamente con la Circunvalación, “lo que mejora el tránsito y descongestiona las vías principales como la Avenida San Martín”.

En paralelo, el gobierno destacó que el plan de obras de pavimentación sigue activo en Banda Norte (ya finalizó en calle República Árabe Siria y continúa en Saturnino Segurola); en Alberdi (con 16 cuadras aún en ejecución); así como también en barrio Fénix. “La intervención en Lorenzo Suárez Figueroa resulta estratégica, ya que esta arteria conecta con la circunvalación (en el sector conocido anteriormente como la rotonda del tractor de la ruta 30) configurando un acceso importante que contribuirá a mejorar la circulación vehicular y a descongestionar otras vías principales de la ciudad”, remarcaron desde la gestión municipal.

La obra pública siempre ha sido una de las fortalezas del PJ cordobés a la hora de imprimirle un sello a su forma de gestión. Y en tiempos en los que gobierna un espacio que rechaza la inversión en obra pública para lograr “déficit cero”, el cordobesismo busca contrarrestar la mirada libertaria respecto del cemento apelando a una vieja receta pero con cierta “vuelta de rosca”. En este caso, el mensaje busca reivindicar la idea de “Estado presente” en un momento en el que el discurso libertario “anti Estado” sigue calando fuerte pero que no se corresponde con los reclamos que los vecinos siguen haciendo al Estado municipal para atender distintas demandas.

La confrontación con el gobierno nacional se da también en un momento en el que La Libertad Avanza advierte las consecuencias del caso Manuel Adorni en la opinión pública. Aunque el PJ no hace muchas menciones directas de ello, el momento en el que insisten en exhibir la ausencia del gobierno nacional no es casualidad.

En ese sentido, una de las acciones fuertes será el posicionamiento del Consejo Asesor en Discapacidad (órgano municipal) que junto a instituciones locales vinculadas a la temática se pronunciarán en relación al proyecto nacional de Ley “contra el fraude de pensiones por invalidez”. Aseguran que contradice la Convención de la ONU sobre discapacidad y, por ello, realizarán un petitorio formal. Será presentado este jueves en el Taller Protegido Tobar García, una institución que apunta a la inclusión laboral de personas con discapacidad.

En la UNRC, se entregaron dispositivos de lectura auditiva

Se trata de una nueva versión del prototipo que incorpora inteligencia artificial y que fue creado por un grupo de estudiantes de ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba y está destinado a personas con discapacidad visual. El dispositivo posibilita a los usuarios reconocer espacios y escanear documentos con el objetivo de darles mejor accesibilidad y autonomía, entre otras cualidades. Funciona mediante una cámara que escanea documentos para transcribirlos oralmente y describe el entorno físico del usuario como lo haría una persona vidente.

Por la UNRC, recibieron el dispositivo 1 docente, 1 no docente y 7 estudiantes en un acto que contó con la presencia del gobernador Martín Llaryora y otros altos funcionarios provinciales, además del CEO del proyecto, Manuel Díaz Ferreiro. La entrega estuvo a cargo de la Secretaría de Coordinación y Fortalecimiento Familiar del Gobierno de la Provincia y se enmarca en una acción llevada a cabo con la secretaríaa de Bienestar de la UNRC, a través de la Comisión de Atención a las Personas con Discapacidad.

Cabe recordar que la comisión de Atención a las Personas con Discapacidad tiene la misión principal de promover una Universidad accesible para todas y todos sin distinción, desde la perspectiva de considerar a la Educación como derecho y como bien público social. Esta Comisión cuenta con el reconocimiento del Consejo Superior por Res. 156/2005 y está conformada por representantes de las cinco Facultades y por integrantes de distintas áreas dependientes de las diferentes Secretarías de la UNRC, estudiantes y graduados.

También la entrega de dispositivos Prócer incluye convenios con la UNC, la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Provincial, en tanto el financiamiento estuvo a cargo de la Provincia por medio del Fondo de Discapacidad.

La secretaria de Bienestar de la Universidad, Paola Beassoni, dijo a Radio Universidad que “se trata de un dispositivo similar a un celular que tiene diversos accesorias integrados como una cámara, micrófono, una barra de scanner, de tal manera que es un dispositivo de lectura auditiva potenciado por la inteligencia artificial”.

Por otro lado, la UNRC informó que entre el 28 y el 29 de agosto se realizarán las XIII Jornadas Nacionales y IV Jornadas Internacionales “Universidad y discapacidad” impulsadas por la Red Interuniversitaria de Discapacidad (RID) del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Se concretarán completamente de manera remota, con acceso libre y gratuito.

A partir del lema “Tensiones emergentes entre la política pública y el derecho a la educación superior: perspectiva intersectorial y escenarios posibles, en clave de redes territoriales”, la actividad se organiza desde el CPRES SUR de la RID que incluye a las universidades nacionales de la Patagonia Austral, Patagonia San Juan Bosco, Tierra del Fuego, Río Negro, La Pampa, Comahue y la Universidad del Chubut.