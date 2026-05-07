#AlfilAM | Juan Pablo Quinteros: "Juez no está incómodo con el tema Adorni"

Este jueves pasó por Alfil AM el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros y dejó definiciones contundentes acerca la seguridad de la provincia, el caso Adorni y el silencio de Juez y sobre el reciente caso de Tomás Orihuela. 
Alfil AM07 de mayo de 2026Redacción AlfilRedacción Alfil

Redacción Alfil

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Hoy en Alfil AM se sumó a la mesa Juan Pablo Quinteros, ministro de Seguridad de Córdoba. De cara al clásico cordobés que se jugará el sábado, comenzó comentando lo importante que es para él el desarrollo de los operativos de seguridad en cada evento masivo y afirmó que "vienen de otros puntos del país a ver cómo hacemos las cosas acá". 

Mencionó también a su ex compañero de fórmula: Aurelio García Elorrio y aseveró que es la persona más noble de la política cordobesa. Al mencionar eso el conductor del programa, Maxi Taibi, le consultó por su vínculo con Luis Juez, ya que también fueron compañeros de fórmula. Sobre Juez dijo que seguramente "arranque con descalificaciones desde que comience a contestar hasta que termine." Frente a la pregunta de Yanina Passero "¿Juez está incómodo con el caso Adorni?" Quinteros afirmó que no cree que esté incómodo porque lo escuchó decir que Milei es un hombre absolutamente honesto. Entiende que, si acuerda con lo que dice el primer mandatario, no debe estar preocupado por ese caso.

Por último, en relación a la reciente muerte de Tomás Orihuela en la comisaría 6° de Barrio General Paz, Juan Pablo aseveró: "estoy convencido que fue suicidio." Además, dijo que le pidieron a los 10 oficiales implicados en el caso tomen licencia para que todo se esclarezca por la vía de la Justicia. Fue claro en que desde que él está como ministro, todo aquel policía que cometa un error "deberá pagar las consecuencias administrativas o judiciales."

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