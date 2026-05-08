Más prevención, más conciencia: la ciudad actualiza su Código de Faltas y da un paso clave en seguridad vial

Municipio de Rio Ceballos 
Provincial08 de mayo de 2026 Página especial
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El Ejecutivo impulsó una modificación que fue aprobada por el Concejo Deliberante y que cambia el enfoque del sistema: suma educación obligatoria para infractores y establece criterios más justos para las faltas leves.

En una decisión que marca un nuevo rumbo en materia de seguridad vial, Río Ceballos actualizó su Código de Faltas incorporando herramientas que priorizan la prevención, la educación y la generación de conciencia por sobre una lógica exclusivamente sancionatoria.

La iniciativa fue presentada por el Departamento Ejecutivo Municipal y aprobada por el Concejo Deliberante, consolidando un trabajo conjunto que apunta a mejorar la convivencia y reducir los riesgos en la vía pública.

Entre los principales cambios, la normativa establece que quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o sustancias deberán realizar y aprobar de manera obligatoria un curso de educación vial, como condición para regularizar su situación.

Además, se incorpora la posibilidad de suspender la sanción en casos de primera falta leve, introduciendo criterios de gradualidad y razonabilidad.

Este avance es resultado del trabajo de la Guardia Local de Prevención y Convivencia y la Oficina de Emisión de Licencias de Conducir.

La medida se enmarca en la adhesión al programa provincial de Alcoholemia Cero y reafirma el compromiso con la seguridad y la vida.

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