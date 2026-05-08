Con presencia de aliados libertarios, Juez encabezará un encuentro regional

Con Abrile y Soldano presentes, el senador y líder del Frente Cívico presidirá un encuentro regional que tendrá lugar esta tarde en Río Cuarto. Con un timing complejo por las repercusiones del caso Adorni, la presencia libertaria en el acto juecista sigue apuntando a “no descuidar” el objetivo del 2027. 
Río Cuarto08 de mayo de 2026Julieta FernandezJulieta Fernandez

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El concejal radical-libertario, Gabriel Abrile y la diputada y referente local de La Libertad Avanza, Laura Soldano, estarían presentes este viernes en la actividad encabezada por el senador Luis Juez. El líder del Frente Cívico regresa a la Capital Alterna para presidir un encuentro que convoca a militantes y dirigentes de los cuatro departamentos del sur. El evento será a las 19 hs en Bolívar 642 y se enmarca en la agenda provincial que el Frente Cívico planteó para el primer semestre del 2026 y que tuvo como puntapié el encuentro de Punilla (desarrollado en Carlos Paz). 

Luis Juez ha tenido una buena recepción en los departamentos del sur durante los últimos comicios. Con victorias en las legislativas del 2021 y en las provinciales del 2023, el senador volverá a una zona “amigable” para él y para sus socios de La Libertad Avanza. Desde la organización del encuentro remarcaron que, si bien la actividad es organizada por el Frente Cívico, habrá dirigentes y referentes de distintos puntos de la provincia y de otras fuerzas políticas.

De alguna forma, este evento podría tomarse como una especie de “continuidad” de la unidad que mostró el espacio el pasado 1 de Mayo, en el locro organizado por el líder del Frente Cívico y el diputado y presidente de LLA en Córdoba, Gabriel Bornoroni. “Es una jornada destinada al intercambio político y al fortalecimiento del espacio de cara a los desafíos futuros”, señalaron desde la organización del evento que, si bien está previsto desde hace varias semanas, coincide temporalmente con una semana compleja para el gobierno nacional.

Mientras el jefe de gabinete, Manuel Adorni, es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y Javier Milei lo ratifica en su cargo, Juez remarcó a Radio Rivadavia: “No soy de La Libertad Avanza, soy un aliado. Y si lo acompaño al presidente es porque creo que hay que construir otra cosa”. El senador agregó que “a nosotros -en referencia a LLA y sus socios-  la gente no nos va a tolerar ni la más mínima sospecha”.

Desde el Frente Cívico local se han plegado a ese discurso y aseguran que “si bien es incómoda la conducta del funcionario y el debate que se da en la sociedad, se pierden un montón de temas de agenda mucho más importante para el país y los ciudadanos”. La presencia de militancia libertaria en el encuentro del Frente Cívico habilita la idea de que el tema Adorni será esquivado y el discurso se concentrará en la construcción de un frente opositor competitivo para las próximas elecciones provinciales.

 

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