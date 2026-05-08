La UNC a las urnas: se calienta la campaña estudiantil

El cierre de listas para los comicios del 20 y 21 de mayo dejó un tablero de alta intensidad en las facultades. Mientras la Ciudad Universitaria se encamina a una elección de tercios con final abierto, la interna en Psicología pone a prueba el pacto de gobernabilidad del decanato y la oposición ensaya una embestida en Filosofía para achicar la brecha con el kirchnerismo estudiantil.
Universidad08 de mayo de 2026Francisco Lopez GiorcelliFrancisco Lopez Giorcelli
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Con el cronómetro electoral en marcha para las jornadas del 20 y 21 de mayo, la Universidad Nacional de Córdoba ingresa en la fase de definiciones territoriales más crítica del año. El cierre de listas para los centros de estudiantes y consejos no solo confirmó nombres propios, sino que terminó de trazar las fronteras de una disputa que tiene condimentos de "rosca" pesada, facturas cruzadas y una reconfiguración de alianzas que amenaza con alterar el statu quo de varias unidades académicas. 

En el análisis del poroteo estudiantil, tres facultades aparecen hoy como los focos ígneos donde se jugará la temperatura de la elección y, por carácter transitivo, el humor del próximo Consejo Superior.

En la Facultad de Derecho, el escenario se perfila bajo la dinámica de una polarización forzada que busca fagocitar cualquier asomo de tercera vía. Juntos por Derecho y Franja Morada han desplegado una artillería de campaña de alto impacto, intentando encapsular la elección en una pelea de dos bandas que deje poco oxígeno para el resto. No es una novedad que en los pasillos de Caseros y Obispo Trejo el voto se pelea con el cuchillo entre los dientes, pero este año la intensidad ha escalado ante la necesidad de ambos sectores de exhibir un triunfo contundente que los posicione de cara a la etapa post-Boretto.

Sin embargo, la UEU (Unión de Estudiantes Universitarios) resiste el intento de binarismo. Con una estrategia de cercanía y apelando a la identidad propia de la facultad, la UEU apuesta a romper ese cerco para terciar en la conducción del CED. La capacidad de este espacio para equiparar la disputa será el gran interrogante de la jornada: si logran romper la polarización, Derecho podría encaminarse a una ingeniería de tercios con un final absolutamente reservado.

El clima es diametralmente opuesto en la Facultad de Psicología, donde aparece el concepto de "fuego amigo", para quienes miran la política más de cerca. La disputa por la gestión de la cantina ha detonado un cruce de acusaciones entre la conducción de Franja Morada y Asociación Libre, poniendo en jaque la narrativa de convivencia pacífica que el oficialismo intentaba proyectar. Lo que para el común de los estudiantes parece un problema logístico, para la rosca universitaria es un síntoma de tensión en los acuerdos de gestión

Cabe recordar el gran pacto entre los sectores docentes de la Franja y La Bisagra que permitió ganar el decanato con Germán Pereno; aunque intenten encapsular la pelea en el claustro estudiantil, la simbiosis entre los docentes y AL hace casi imposible ocultar las esquirlas del conflicto. En medio de este barro, los sectores de Sur intentan pescar en río revuelto, despegándose de ambos para presentarse como una alternativa de construcción por fuera del eje oficialista y aprovechar el desgaste de una gestión que hoy muestra fisuras internas.

Por otro lado, en Filosofía y Humanidades se respira un aire de oportunidad para los sectores que buscan achicar márgenes frente al predominio de Estudiantes al Frente. La facultad, conducida por esta alianza de impronta peronista-kirchnerista e independientes, atraviesa un proceso donde la oposición ve una ventana para disputar lugares que históricamente le fueron esquivos.

 Tras años de hegemonía del EAF, que ha sabido blindar el territorio frente a los avances de los armados tradicionales del Rectorado y/o algún otro sector opositor, el escenario de este mayo asoma con la posibilidad de una disputa más cerrada. La clave aquí será la capacidad de la oposición para traducir el malestar por la coyuntura universitaria en un voto que debilite la hegemonía de un bloque que, hasta ahora, parecía inexpugnable.

Este despliegue de fuerzas estudiantiles es apenas la primera capa de una cebolla que promete más picante cuando se oficialicen las listas de egresados. Lo que ocurre en las facultades no es un hecho aislado; cada centro de estudiantes ganado o perdido es un casillero más en la gran arquitectura que Jhon Boretto intenta consolidar para transitar su etapa final con el mayor control posible. El escenario está servido y los 20 y 21 de mayo serán la prueba de fuego para los aparatos que hoy, con listas confirmadas, salen a cazar el voto en una universidad que vuelve a ponerse en modo campaña.

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