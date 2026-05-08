Enroque corto | De sindicatos y otros...

Arreglo con el SEP, bronca en Salud

El gobierno provincial y el SEP cerraron la negociación paritaria hasta mayo del año que viene. Para el oficialismo, implica terminar, aunque tarde, con una etapa conflictiva con sus trabajadores. Entre los empleados públicos, la cosa no quedó tan bien.

Informante: La Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) se quejó fuertemente del acuerdo que cerró el SEP.

Alfil: Es que piden que los llamen a la mesa de negociación y el Gobierno no lo hace. Obviamente el SEP tampoco quiere.

I: Hablan de un “arreglo irrisorio con el gobierno!” y que fue sin consultar con los trabajadores. La titular de la UTS, Estela Giménez, sostuvo que no hubo ni una consulta en los hospitales. “Un bono de 140 mil este mes, uno de 60 mil el mes que viene, para que no impacte en los jubilados y después a partir de julio aplican el IPC. Decidieron sin haber realizado asambleas y sin que los trabajadores voten”, escribió en sus redes la dirigente. Y anunció que la salud pública “rechaza estos acuerdos a espaldas de los trabajadores”.

A: ¿Se vienen paros en Salud?

I: Hay bronca, no descartaría nada.

La CGT con Kicillof y las 62 con el PJ cordobés

Mientras la CGT calienta motores para recibir a Axel Kicillof, las 62 organizaciones peronistas armaron acto con el PJ cordobés

Informante: Mientras Córdoba está mirando la llegada de Axel, ayer hubo algo del peronismo cordobés

Alfil: Cuénteme

I: Se reunieron los representantes del PJ Córdoba con las 62 Organizaciones Peronistas. Dicen que fue para recordar a Evita en su aniversario de nacimiento y su legado.

A: Y quien convocó?

I: Según dicen, Ricardo Moreno. Hubo bastante gente pero yo lo tomo como intento de contrapeso.

Adelantados

El informante peronista llamó orgulloso al periodista, para contarle que entendía un adelanto de su gestión.

Informante: Estimado, vea esto…

Alfil: Esto es de Buenos Aires… ¿por qué me lo manda?

I.: Eso que ve es un fallo que impuso a los choferes de las aplicaciones una serie de requisitos para que puedan circular, y que puede poner en jaque la prestación de Uber en CABA.

A.: Ajá… Creo que ya veo por donde viene la mano…

I.: Lógico. Bien visto, acá en Córdoba nos anticipamos a esos problemas porque logramos regular las plataformas, ordenar la prestación, y armar un sistema en el que todos puedan trabajar, cuidando al mismo tiempo la seguridad de los usuarios.

A.: Mire, puede ser. Se la anoto. Aunque si nos ponemos estrictos, acá hubo varios amagues de la Justicia en todos los sentidos posibles, y a Uber yo no lo vi jaqueado nunca…

I.: Véalo en perspectiva: nosotros ya transitamos ese camino, mientras en CABA todavía no consiguen ponerle el cascabel al gato.

A.: Está bien… está bien… Ahora, no lo vi mandándome mensajes cuando salió el despacho de los Naranjitas… tan orgullosos de eso no deben estar…

I.: ¿Por qué me pelea a mí que le hago la vida más fácil mandándole información interesante como esta?

A.: Ja, ja… tiene razón. Pasa que tengo un problema no resuelto con ese tema… Y me parece que ustedes también…