La Nación envió a Adorni a inaugurar el primer proyecto RIGI

Este jueves desde Nación tomaron la decisión de enviar hacia Las Heras, Mendoza, al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, pese a la aún creciente polémica que lo envuelve. El funcionario viajó por la inauguración del parque solar “El Quemado”, el primer proyecto concretado bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) impulsado por el gobierno.

“Por primera vez en mucho tiempo hay un proyecto de país que tiene por objetivo generar las bases que garanticen la prosperidad de las generaciones que vienen”, expresó Adorni durante la ceremonia.

El funcionario de Milei estuvo acompañado por el presidente de YPF, Horacio Marín; y el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

La inversión que realizaron para este proyecto fue de 211 millones de dólares a través de YPF Luz y cuenta con más de 500 mil paneles solares instalados, con ello el parque busca ser un gran influyente de energía a nivel nacional.

A raíz de esto el jefe de Gabinete afirmó que, esto es la prueba de que estamos "en el camino correcto". Por otro lado anunció que, en las próximas semanas el Gobierno enviará al Congreso una “serie de reformas que van a seguir cambiándole la vida a todos los argentinos de manera estructural y permanente”.

En representación de YPF, Marín dijo: “estamos contribuyendo fuertemente y orgullosos para que la Argentina exporte más”. Además resaltó que, todo esto es una muestra de la capacidad de ejecución que tenemos en la compañía.