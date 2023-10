Vidal apeló al voto cordobés para Bullrich

María Eugenia Vidal reforzó su participación en la campaña de Patricia Bullrich ayer en Córdoba, provincia en la que Juntos por el Cambio espera recuperar el amplio terreno perdido en las PASO, cuando llegó en tercer lugar por detrás de Javier Milei y de Juan Schiaretti.

Vidal pasó por Córdoba y luego viajó a Río Primero. En declaraciones a la prensa, sostuvo: "Quiero pedirle a los cordobeses, que es una provincia que siempre ha hecho la diferencia para Juntos por el Cambio, que ha sido fundamental para nosotros, que piense en quién puede de verdad llevar adelante este cambio, quién tiene chance de entrar al balotaje en relación a otras fuerzas, quién tiene chance real de discutir en un balotaje la Presidencia de la Nación y enfrentar los problemas que también sufren los cordobeses”. “Esta ciudad –agregó- está sufriendo problemas de inseguridad cada vez más graves”.

A la par del reclamo, aseguró que no tiene dudas de que “Patricia puede entrar en segunda vuelta”. Y se preguntó: “¿Quién de todos los candidatos tiene la honestidad, la determinación y la transparencia de dar las peleas? La única que ha dado muestras de dar estas peleas es Patricia”.

“Cada vez que vengo, la situación de inseguridad es peor, y acá tambien llegan los efectos del narcotráfico, igual que el Gran Rosario, el Gran Mendoza, el Gran Tucuman, igual que en el conurbano”, advirtió la ex gobernadora de Buenos Aires.

“A esta provincia también llegan los problemas de educación, tenemos que hacer cosas en todo el pais. ¿Quién puede hacerlas y quien está en mejores condiciones de hacerlas? Yo creo que Patricia”, dijo.

Respecto del caso Insaurralde, señaló que “la corrupción no es nueva en el kirchnerismo, con una vicepresidenta condenada por corrupción, con funcionarios que han sido reiteradamente investigados, con un funcionario que revoleaba bolsos, con gente contando plata en la rosadita”.

“El kirchnerismo es corrupción. A este caso se suma la obscenidad, la impunidad, refregar la corrupción por la cara en un momento de dolor y dificultad en la Argentina”, agregó.

Además, consideró que “no alcanza con la renuncia, tampoco alcanza con la Justicia; estas cosas nos tienen que servir para seguir avanzando en cambiar el sistema, las reglas que facilitan la corrupción”.

“Tenemos que avanzar en la extensión de dominio, en la ficha limpia, a medida que vamos cambiando las reglas en serio las reglas del sistema, vamos aumentando el costo de quién quiere ser corrupto. Tiene que actuar la Justicia, no podemos aceptar esta situación, pero además la política tiene que hacerse cargo desde mayorías legislativas que hasta ahora no tuvimos, para que estas leyes avancen”, opinó la diputada.

Vidal recordó que “hace 20 años que la única fuerza política que se enfrenta al kirchnerismo es Juntos por el Cambio, de la ruta del dinero para acá, se ha enfrentado sistemáticamente”.

"Para hacer todas estas reformas, se necesitan senadores, diputados, intendentes, gobernadores, nadie por más brillante y bien intencionado que sea, puede solo cambiar la realidad”, indicó.

Asimismo, argumentó que “acá lo que hace la diferencia es poder sacar las leyes. Necesitás 129 diputados, Juntos por el cambio tiene hoy 116, y en esta elección puede crecer y estar cerca de la mayoría. Javier Milei en el mejor de los casos va a tener 40 diputados, es un número, es un dato, no es una opinión es lo que va a pasar en el Congreso”.

“Lo mismo con los gobernadores, él (por Javier Milei), quiere hacer reformas educativas. La educación hoy es una responsabilidad de las provincias, si no te pones de acuerdo con los gobernadores la educación no cambia, porque las escuelas dependen de los gobiernos provinciales. Él no tiene un solo gobernador. No pareciera que Javier Milei hoy esté en condiciones de llevar adelante ese cambio”, finalizó.