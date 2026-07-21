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Pausas luminosas y celebraciones

La actividad cinematográfica reluce en la tarde, y del paso del tiempo florecen homenajes necesarios. 
Cultura21 de julio de 2026Gabriel ÁbalosGabriel Ábalos
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Cine: “Dos pianos”, “Los colores del tiempo” y rodando “Las malas”. Homenaje a Laura Devetach.

Entre fulgores de cine 

• El Cine Arte Córdoba (27 de Abril 275) está presentando la programación de esta semana y le corresponden tres títulos en las funciones de este martes. A las 17 se puede ver, hoy y mañana, Los colores del tiempo, (Francia, 2025) filme del realizador francés Cédric Klapisch ambientado en dos épocas parisinas que se complementan en el plano narrativo, la actualidad y fines del siglo XIX en la capital francesa. Cuenta la historia de una antigua casona puesta a la venta, donde miembros de la familia encuentran objetos antiguos que reenvían a los preanuncios del impresionismo y de la fotografía. El nexo apunta a una misteriosa mujer que habitó la vivienda durante la Belle Époque y estuvo vinculada a los movimientos artísticos de la época.

Por su parte, a las 19 se puede ver (martes y miércoles) el documental argentino Nuestros días en mi memoria, dirigida por Gonza López, que repasa la escena del rock de los años noventa, con foco en la banda Estelares, en base a material de archivo inédito y entrevistas de la época a sus integrantes.

Y a las 21, también hoy y mañana, presenta la sala la película más nueva del maestro Jim Jarmusch, Padre madre hermano hermana, que ofrece en tres episodios encuentros familiares de hermanos con un padre, hermanas con su madre y una hermana y un hermano cuyos padres acaban de morir en un accidente. Grandes actuaciones y situaciones que la inscriben en la comedia dramática, caracterizan este título. Entrada general $5000 con descuentos para jubilados y estudiantes. Las entradas para el Espacio Incaa cuestan $4000.

• En el Cineclub Municipal (Bv. San Juan 49) la primera función de hoy a las 15.30 es para el ciclo Cuando éramos niños, con Chicas pesadas (EE. UU. 2004), dirigida por Mark Waters, una típica comedia escolar sobre la rivalidad entre la “chica popular” y la recién llegada a la escuela. A las 18 se exhibe Dos pianos (Francia, 2025), dirigida por Arnaud Desplechin, uno de los estrenos semanales en cartelera, sobre un joven pianista, su carrera y el reencuentro con un antiguo amor en su pueblo natal. El otro estreno reciente va a las 23, la mexicana Moscas, dirigida por Fernando Eimbcke, una historia de convivencia y redescubrimiento entre una dueña de casa y sus inquilinos, un niño y su padre.

La función de las 20.30 es una cita con el apreciado filme local La noche está marchándose ya, dirigida por Ezequiel Salinas, Ramiro Sonzini, y que fue rodado en el mismo edificio, la casona que ocupa el Cineclub.

• La Agencia Córdoba Cultura ha difundido que coincidieron en Córdoba dos rodajes de producción nacional. Por un lado, la realización de la adaptación fílmica de la primera novela de la consagrada actriz y escritora Camila Sosa Villada, Las malas, una historia que rinde un homenaje a las travestis cordobesas que solían congregarse en el parque Sarmiento cuando la autora recién llegaba a Córdoba, y que representaron para ella la calidez y la contención de una familia. Es su director el prestigioso cineasta ganador del Oscar Armando Bo, reconocido guionista de Birdman, de Alejandro González Iñárritu.

Por su parte, Martín Jalfen y Miguel Usandivaras rodaron escenas del filme No lo grites, en Córdoba Capital, Villa Allende, La Calera y Mendiolaza. Se trata de una coproducción argentino-italiana, sobre un joven futbolista que enfrenta contradicciones entre su carrera y el amor que siente por un amigo.

 

Laura cumple noventa

Se encuentra abierta hasta el 1° de septiembre la convocatoria a presentar proyectos de homenaje a los 90 años que celebrará en octubre próximo la enorme escritora de literatura para niños Laura Devetach, quien residió durante dos décadas en Córdoba, hasta el año de la dictadura. La convocatoria es impulsada por la Agencia Córdoba Cultura, en conjunto con el Teatro Real, el Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, el Plan Provincial de Lectura y CEDILIJ. El llamado invita a escuelas, centros culturales, bibliotecas, talleres, teatros y museos a organizar actividades independientes, autogestivas y de acceso libre y gratuito, durante todo el mes de octubre.

Devetach es autora de libros emblemáticos como La torre de cubos, Monigote en la arena, o El hombrecito verde y su pájaro, y una referente nacional en tanto impulsora de la lectura, y por su capacidad para revolucionar el lenguaje y las artes, fomentando siempre el pensamiento crítico y la imaginación. La escritora ha sido galardonada con numerosos premios nacionales e internacionales, entre los que se destacan el Premio Casa de las Américas, el Premio Konex Diploma al Mérito, el Premio Nacional Argentores y el Premio CEPRAM por su trayectoria ejemplar, este último en 2025.

 

Aniversario del Museo Dionisi

Mañana miércoles el Museo Provincial de Fotografía Palacio Dionisi (Av. Hipólito Yrigoyen 622) celebra su aniversario y presenta una programación especial. De 10 a 17.30 se exhibirá el registro audiovisual de la videoperformance Intramuros, realizada por la artista Eugenia Guevara en este espacio el año pasado.

A las 16 se hará una charla al pie de obra por la muestra Calamuchita Fotodoc, a cargo de Sebastián Gil Miranda, organizador del Festival Internacional de Cine y Fotografía de ese nombre. Allí se puede apreciar una síntesis de la edición fundacional del festival, en 2024, dedicado a temáticas sociales, humanitarias y ambientales. La muestra reúne obras de destacados fotógrafos, fotógrafas y documentalistas nacionales e internacionales.

El Dionisi abrió sus puertas en el palacio construido en la década de 1920, cuyo primer propietario fue el inmigrante alemán Juan Kegeler. Como Museo se inauguró el 25 de julio de 2013, destinándose su espacio a la fotografía en 2016. Es el único museo argentino específico en su especialidad.

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