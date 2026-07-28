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El Panal manda a sus ministros a saturar en Capital

La Provincia concentrará esfuerzos en levantar la imagen del Gobernador en la ciudad. Habrá trabajo mancomunado con el municipio y juego para cada uno de los ministerios con anclaje en el territorio. Empieza el plan Llaryora 2027.
Provincial28 de julio de 2026Felipe OsmanFelipe Osman
PANAL

El juego del oficialismo está ordenado. Como hace tiempo glosaron estas páginas, la decisión del Centro Cívico era volcar toda la gestión al territorio una vez concluida la Copa del Mundo, y es precisamente lo que empieza a notarse.

Hacemos Unidos no tiene fecha de elecciones, no tiene candidato a Intendente y no sabe cómo evolucionará el contexto nacional. Tampoco sabe cuál será el momento propicio para marcar en el calendario el día en que deberá batirse para intentar prorrogar su estadía en el poder otros cuatro años y romper la barrera psicológica de las tres décadas. Pero sí tiene una certeza indiscutible: su candidato será Martín Miguel Llaryora. Y con eso alcanza para ponerse a trabajar.

En la concepción del oficialismo, la única invariable es conseguir la reelección del gobernador. Todo lo que tenga que acomodarse se ordenará luego, después de traspuesta esa meta. Incluida la candidatura municipal. Pero eso no quita que, a los fines de traccionar la imagen del mandatario, no vaya a haber trabajo mancomunado con el Palacio 6 de Julio.

El Plan de Acción de la Provincia en la Capital ya rueda, y todos los ministerios con anclaje en el territorio tienen un papel que desempeñar.

El ministerio de Desarrollo Social y Promoción del Empleo, a cargo de Marcos Torres, lo hará a través de distintos programas gestionados desde las secretarías que ocupan Paulo Cassinerio y Javier Malvasio; entre ellos, el Programa Primer Paso y el Programa +26, direccionados a paliar la crisis de empleo, y capacitaciones en los Centros Integrales de Formación e Inserción Laboral (CIFIL), aunque se contempla también la posibilidad de dictarlos en algunos centros vecinales de la ciudad. Estos cursos, a la vez, se articula con créditos del Banco de la Gente para buscar que los jóvenes que salen a la vida laboral tengan un respaldo inicial para encontrar una forma de vida.

En el ministerio de Salud, a cargo de Ricardo Pieckenstainer, también bajará. Lo hará por intermedio de la secretaría que comanda Liliana Montero, con el Programa Hola Familia, una política social de proximidad implementada para mitigar el impacto de la pobreza estructural mediante una red de acompañamiento directo en el territorio, y con los “Consultorios Móviles” que la Provincia despliega con la colaboración de APROSS.

El ministerio de Seguridad que gestiona Juan Pablo Quinteros también será de la partida, y el vehículo será el programa Cordobeses en Alerta, que acaba de sumar a 90 barrios de la capital, afianzándose en la ciudad y alcanzando los 234 barrios.

La vicegobernadora, Myriam Prunotto, lo hace a través del programa Córdoba Cerca Tuyo. Y el ministerio de Vinculación Comunitaria y Gestión Institucional, de Miguel Siciliano, lo hará (lo seguirá haciendo) con presencia en las inauguraciones de obras que sean resultado de los convenios de colaboración firmados entre la Provincia y el Municipio.

De hecho, esta será también el principal motivo con el cual el Intendente, Daniel Passerini, recorrerá la ciudad. Provincia y ciudad firmaron, semanas atrás, un nuevo convenio de colaboración marco por el cual se volcarán 130.000 millones de pesos en la capital. Esos recursos provienen de la Agencia Córdoba Inversión y Financiamiento, fueron gestionados por el gobernador, pero el municipio también pondrá su parte. Eso sí, a futuro. Cediendo en garantía la coparticipación a recibir hasta cubrir el 30 por ciento de los fondos en juego.

Aquel convenio marco será complementado por convenios específicos que dan destino a los fondos. Las licitaciones las hará la Provincia, pero el seguimiento de las obras y la selección de las prioridades a atender serán responsabilidad de la Municipalidad.

Desde allí destacan que el convenio por 800 cuadras de asfalto y cloacas firmado a fines de 2024 ya está llegando a su fin, y que otro acuerdo similar lo replicará, además de avanzarse en varios más.

Con este arsenal, Provincia y Municipio trabajan para llegar en forma a la próxima campaña por la Gobernación, cuya fecha reserva in pectore el gobernador.

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