Juez reactiva el Frente Cívico mientras espera la foto con Santilli

Este lunes, Luis Juez, convocó a los dirigentes departamentales, del interior, y de la capital, en una primera reunión, de cara al 2027. El objetivo del encuentro es activar a la militancia y despejar ansiedades. Más allá de lo que haga Javier Milei o de cómo termine configurándose el mapa de alianzas, el juecismo quiere fortalecer su propia estructura y prepararse para competir.

El encuentro, realizado con referentes departamentales y de la Capital, tuvo como objetivo empezar a poner en marcha el armado político con vistas al 2027. La bajada se alineó a recuperar presencia territorial, incentivar a los dirigentes a salir a jugar y trabajar para que el Frente Cívico tenga candidatos propios en la mayor cantidad posible de localidades de la provincia.

Según explicaron en el Frente Cívico, trabajan en la construcción de futuros acuerdos electorales con La Libertad Avanza, y que no descartan que tal vez pueda haber un entendimiento con la UCR.

Pero más allá de lo que suceda en las realidades internas de cada espacio, que puede ser uno de los condicionantes para esos armados, sostienen que el Frente Cívico se tiene que organizar en sí mismo primero. Entonces, la prioridad actual pasa por mostrar músculo en el partido y evitar que la expectativa sobre las decisiones de Milei paralice la construcción propia.

En ese marco, también se transmitió que el Frente Cívico pretende competir en la provincial y/o en la Capital, pero aún falta tiempo para esas definiciones,así como también lo quiere hacer en el Interior, pero admiten y remarcan que todavía es prematuro hablar de candidaturas. Argumentan que el escenario continúa demasiado abierto y que cualquier definición dependerá de cómo termine ordenándose la oposición.

“No es lo mismo pensar una elección con tres espacios compitiendo que con dos o con uno solo”, sintetizó una fuente partidaria, en referencia a las incógnitas que todavía sobrevuelan sobre una eventual convergencia con sectores del radicalismo y otros espacios opositores.

La lectura hacia afuera apuntó a mostrar una mesa amplia de dirigentes y poner en valor la presencia territorial, que es el capital principal del Frente Cívico frente a sus aliados.

Juez - Santilli

Luis Juez prepara para la semana que viene una reunión que va a dar de qué hablar. Si no surgen nuevos cambios, mantendrá un encuentro con el jefe de Gabinete, Diego Santilli.

La reunión estaba pautada para el jueves pasado junto al diputado Gabriel Bornoroni, pero debió postergarse porque el senador cordobés no se encontraba en Buenos Aires. En el entorno del fundador del Frente Cívico descuentan que habrá foto del encuentro y consideran que el gesto tendrá peso político.

El encuentro será junto a Gabriel Bornoroni. Con esta demostración, ambos dirigentes buscarán mostrar el vínculo institucional entre la Casa Rosada y uno de los principales referentes opositores de Córdoba.

Por otra parte buscarán instalar que Santilli, en su rol de jefe de Gabinete, recibe a los distintos actores políticos, un mensaje que también busca equilibrar la relación con el peronismo cordobés, después de la foto entre el jefe de Gabinete cordobés Manuel Calvo, y el funcionario de Milei.

Con territorialidad puertas adentro y vínculos nacionales hacia afuera, Luis Juez comenzó a darle ritmo a un escenario que, aunque todavía lejano en términos electorales, ya empezó a sentirse, de cara al 2027.