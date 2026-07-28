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Cuenta regresiva en el concurso para un juez que puede durar décadas

El 4 y 5 de agosto serán las entrevistas de los aspirantes a juez o jueza electoral provincial en el Consejo de la Magistratura. Sin los “favoritos” del Panal, qué nombres suenan. El gobierno amiguero. ¿Ruidos por la participación del titular del MPF?
Provincial28 de julio de 2026Bettina MarengoBettina Marengo
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En diez días se realizarán las entrevistas personales a los aspirantes a juez electoral de Córdoba y todo el sistema político está atento al orden de mérito que elabore el Consejo de la Magistratura para presentar al Ejecutivo provincial. Es la primera vez que se elige este juez con el actual sistema de selección y se supone que quien quede en el lugar de Marta Vidal perdurará muchos años, tal vez décadas, porque la mayoría de los concursantes que quedó en pie es joven (o relativamente joven) y el cargo es vitalicio.

El 4 y 5 de agosto, los 17 concursantes que pasaron el examen escrito y presentaron sus antecedentes al Consejo responderán preguntas e interrogantes del cuerpo que preside la vocal del Tribunal Superior de Justicia, María Marta Cáceres de Bolatti y que integran el ministro de Justicia, Julián Lopez, la Fiscalía General de la Provincia, el legislador Facundo Torres por la Unicameral y representantes de los magistrados de Capital e interior, del Colegio de Abogados de Capital e interior y de la Academia de Derecho. Además de los miembros del organismo, estarán presentes veedores del Colegio de Abogados y de Magistrados.

La participación del Ministerio Público Fiscal en las entrevistas es materia de la que se habla en el oficialismo. El representante titular en el Consejo es el flamante fiscal general Carlos Lezcano, cuya permanencia en el cargo quedó envuelta en rumores luego de algunas tensiones internas. En el MPF aseguran que Lezcano, que podría activar su jubilación pero no lo hizo para asumir el puesto, está totalmente confirmado. “A menos que él se quiera ir”, advierten las fuentes. Entre algunos representantes del llaryorismo, y por supuesto en la oposición, relativizan esa afirmación, deslizan que el exjuez de Control no se encuentra en el rol pese a su experiencia de décadas en la Justicia, y deslizan la conveniencia de que no participe de las entrevistas para juez electoral. El adjunto Hector David, que en la división de funciones del MPF tiene la Magistratura, sería su reemplazo natural. Cómo se defina esto dirá mucho de la resolución de la prematura tensión en la institución a la que responden los fiscales de toda la provincia. 

El Panal sigue de cerca el proceso de selección del juez electoral y tiene sus candidatos favoritos, aunque postulantes como Esteban Lencioni, cercano a la mesa chica del gobernador Martín Llaryora, Mirian Capone, jueza de Faltas municipal, y Marco Cignetti, funcionario de Lotería de Córdoba, sobre los que el oficialismo tenía interés, no pasaron el filtro de la prueba. Tampoco logró el mínimo puntaje para seguir en carrera el secretario electoral Ernesto Torres, sobre el que había expectativas. Algún intenso pensó en un recurso por el examen de Lencioni, pero no prosperó: en el oficialismo saben que se trata del concurso más observado en años en Córdoba, y reconocen que Luis Juez, al que el Consejo de la Magistratura le negó el pedido de filmar y transmitir  las entrevistas, se va a encargar de marcar el “pecado original” de quien resulte electo.

Sin los aspirantes mencionados arriba, el oficialismo considera amigable o conocido a la mitad de los 17 anotados, pero le pone fichas a algunos nombres (que no son excluyentes) como Guillermo Arias, el actual secretario legislativo de la Unicameral, Carlos García, exrelator de la Fiscalía de Estado y con cargo en la Municipalidad de Córdoba, y Jimena Garzón, del Ministerio de Justicia provincial. Como se dijo, no son los únicos. Es un gobierno amiguero: tampoco le caería mal, afirman las gargantas, que el radical Diego Frossasco se quede con el cotizado lugar.

La nómina hasta completar los 17 sigue asi: Augusto Pastore, viceministro de Gobierno de Martin Llaryora; Patricia Ari Moyano, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo; Josefina Bertoldi, de la Cámara de Acusación Penal; Iván Gallardo, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo; Marcelo Urreta, hermano de David Urreta, titular de la Lotería de Córdoba; Silvia Paleo, ex legisladora del PRO; Federico Robledo, del Ministerio de Justicia junto al titular Julián Lopez; Sebastián Mira, con cargo en el Poder Judicial; María Luisa Jurgens, funcionaria de Fiscalía General, Emilia Mimessi, de la Relatoría Electoral del TSJ; María de los Ángeles Nallin, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo; Carlos Viramonte, juez de la ciudad de San Francisco; Carlos Schmidt, con cargo en el Poder Judicial.

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