Llaryora presumió pruebas Aprender y “motivó” a los docentes

El gobernador Martín Llaryora encontró en los resultados de las Pruebas Aprender 2025 una buena noticia para contar. No solo celebró el desempeño de Córdoba en la evaluación nacional, sino que decidió convertir esa información en una bandera de gestión.

En un escenario de construcción hacia el 2027, cada logro de la administración puede operar como argumento político en la prematura campaña que ya se vive.

De paso, el gobernador anticipó un “estímulo” económico para los docentes que participaron de ese proceso educativo, pero sin brindar montos ni especificar el universo exacto de beneficiarios. Se trata de un reconocimiento “extra” a la paritaria ya cerrada con un sector con el que la Provincia mantiene uno de los vínculos más sensibles de su gestión. Pues la relación con los docentes tiene además una dimensión electoral. Representan el colectivo más numeroso e influyente del empleo público provincial, con presencia en prácticamente en todos los municipios y comunas. Por eso el Gobierno, pragmático, tiene un marcado interés de achicar con el sector.

Dato mata relato dicen desde el Panal y se muestran dispuestos a capitalizar políticamente el momento. La Provincia fue el segundo distrito con mejor desempeño del país tanto en Lengua como Matemáticas, ubicado detrás de Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mostrar resultados concretos en un área sensible como la educación y reforzar la idea de que el modelo cordobés ofrece respuestas donde otras provincias enfrentan dificultades, fue parte del mensaje que dejó ayer el gobernador.

Llaryora encabezó un acto de “reconocimiento” a los docentes en el Teatro del Libertador General San Martín. “Gracias por hacernos grandes en la educación. Gracias a toda la comunidad educativa por haber llevado a nuestros niños y niñas a este nivel de rendimiento escolar”, dijo y luego celebró: “es un gol de Córdoba, pero también es un gol de la Argentina, porque cuando nosotros crecemos también mejoran los indicadores nacionales”.

Las Pruebas Aprender evaluaron a estudiantes de sexto grado de primaria en Comprensión Lectora y Resolución de Situaciones Problemáticas. En Córdoba participaron 52.398 estudiantes de 1.724 escuelas, alcanzando una cobertura del 99 por ciento de los establecimientos y del 88 por ciento del alumnado, según se informó. En Lengua, el 82,4 por ciento de los estudiantes alcanzó niveles Satisfactorio o Avanzado, frente al 74,7 por ciento obtenido en 2023, lo que representa una mejora de 7,7 puntos porcentuales. Al mismo tiempo, el porcentaje de alumnos por debajo del nivel Básico cayó del 8,3 al 3,2 por ciento, detalló el ministro de Educación, Horacio Ferreyra.

En Matemática, el 64,3 por ciento alcanzó los niveles esperados, frente al 62,9 por ciento registrado en 2023, con un crecimiento de 1,4 puntos porcentuales y un incremento de los estudiantes que lograron el nivel Avanzado.

Alfil consultó sobre el alcance del anuncio de recompensa económica para los docentes, pero no fueron brindadas las precisiones desde la Provincia. Tampoco conocían todavía los detalles desde el gremio de la UEPC.

El gobernador avisó que el “estímulo” que el Gobierno dará “es pequeño porque estamos complicados con la economía, pero es mejor que nada”. Y siguió: “siempre es un empujoncito para no sentirse solos. Uno no puede darles una ayuda que compense el trabajo y el esfuerzo, pero una cosa es eso y otra cosa es nada. Y toda gota moja”.

En San Francisco

El mandatario viajó ayer mismo a la ciudad de San Francisco donde hoy será anfitrión del evento en el que quedará inaugurada la sede permanente de la Región Centro en esa ciudad, en un acto al que asistirán sus pares Maximiliano Pullaro de Santa Fe y Rogelio Frigerio de Entre Ríos.

En la previa, Llaryora inauguró en sus pagos la obra de entubado de canalizaciones pluviales de barrio Parque, una intervención que mejora el sistema de drenaje urbano y reduce el riesgo de anegamientos en uno de los sectores que históricamente presentaba dificultades durante las lluvias, explicaron.