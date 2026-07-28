Enroque corto | Córdoba al día: movidas políticas, la UNC y nuevos lanzamientos

Bornoroni, en acto de PAICOR

El diputado y referente provincial de la Libertad Avanza asistió a la inauguración de la nueva sede del PAICOR en la localidad de Viamonte.

Periodista: ¿Bornoroni y el PAICOR? Cómo que no me cierra mucho esa combinación.

Informante: (Risas) Sí, así como lo escucha. El jefe de la bancada libertaria en Diputados estuvo en la localidad de Viamonte invitado por el intendente local, Facundo Manzoni…

P.: (Interrumpe) ¿El payador?… ¿el intendente que se viralizó por hacer sus reclamos/demandas al presidente en forma de payada…?

I.: El mismo. Manzoni que ganó por Juntos por el Cambio, pero hoy es un dirigente del PRO filo libertario…de hecho, Bornoroni le reconoció públicamente su desempeño al frente del gobierno municipal.

P.: ¿Qué le dijo?

I.: Que gestiones como la de él, son el ejemplo de que en Córdoba se puede gobernar con austeridad y eficiencia. También estuvieron en el acto el diputado Gonzalo Roca, Soher El Sukaría, y los radicales Carlos Briner y Matías Gvozdenovich

De la Sota en defensa de Lula

Natalia de la Sota fue casi la única referente cordobesa que repudió las expresiones del presidente Javier Milei sobre su colega del Brasil, Lula Da Silva.

Informante: El cordobesimo no dijo nada porque no está en condiciones de criticar a Milei hoy, pero Natalia de la Sota sí habló.

Alfil: Su padre, el exgobernador José Manuel de la Sota, fue embajador en ese país, en un momento donde ese cargo tenía mucha importancia para la politica local.

I: Así es. Hoy pocos saben quien es el embajador argentino en Brasilia. Lo cierto es que la diputada dijo que es "inaceptable" la "seguidilla de insultos" de Milei a Lula y son "un signo de extravío que no representa el sentir del pueblo argentino". "Milei hace de la violencia un estilo y usa la descalificación como método. También en Argentina, su concepción de la democracia se reduce a denigrar al adversario, para llenarse de autoelogios", señaló.

Asumen las autoridades de la Universidad Nacional de Córdoba

Ya cursaron las invitaciones para el evento de asunción de las autoridades reelectas, que encabezarán la UNC durante el período 2026-2030.

Informante: Le aviso para que lo agende. La Universidad Nacional de Córdoba ya empezó a cursar las invitaciones para el acto de asunción de las autoridades reelectas.

Alfil: ¿Cuándo será la ceremonia?

I: El lunes 3 de agosto, a las 11, en la Sala de las Américas del Pabellón Argentina, en Ciudad Universitaria. Allí asumirán formalmente el rector Jhon Boretto y la vicerrectora Mariela Marchisio, luego de haber sido reelectos por voto directo para conducir la UNC durante el período 2026-2030.

PA: Arranca una nueva etapa con la continuidad de la actual gestión.

I: Exactamente. La UNC ya puso en marcha el protocolo para una ceremonia que reunirá a autoridades universitarias, funcionarios y representantes de distintos sectores institucionales.

Sin tanto Gre, gre para decir Gregorio (se lanza el Lilito)

El informante conversaba con el periodista. Ya transitados los temas más gruesos, le soltó un último dato antes de irse.

Informante: Y le digo algo más… mientras ustedes están distraídos con eso de un acuerdo entre el Gobierno de la Provincia y Milei, no se están dando cuenta de lo que se está cocinando detrás…

Alfil: No me diga… a ver, ilústreme.

I.: Que se viene la candidatura del Lilito por la Intendencia. Ya cerró con el Partido Demócrata.

A.: A eso lo había escuchado pero… ¿se lanza ya?

I.: Mire, en primer lugar, ya está plenamente mimetizado con el PD: lo designaron presidente alterno de Maximiliano Camusso y avisó que pronto su monobloque en la Legislatura va a reflejar esta nueva identidad. Por otro lado, ya avisó que está preparando una alternativa y que va a ir por la Intendencia en 2027.

A.: Mire usted… y sus amigos radicales con tanto gre, gre, para decir Gregorio…